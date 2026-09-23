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David Alaba Real Madrid 2026Getty Images
Marco Trombetta

Alaba al Fantacalcio, sarà titolare? Come cambia la difesa dell'Udinese con l'arrivo dell'austriaco

Fantacalcio
Udinese
D. Alaba

Come cambia l'Udinese con l'arrivo di Alaba: titolare o no? Il ruolo e la gestione dell'ex Real Madrid.

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La sosta per le nazionali è iniziata subito con una grande notizia, quella del trasferimento di David Alaba all'Udinese.

Il difensore austriaco, dopo aver terminato il contratto con il Real Madrid, ha deciso di tentare l'avventura in Serie A.

Ma come cambierà l'Udinese con l'arrivo di Alaba?

  • COME STA ALABA

    Le ultime stagioni di Alaba al Real Madrid sono state caratterizzate da parecchi problemi fisici.

    Solo 17 presenze complessive nel 2023-24, appena 14 l'anno successivo e 16 in totale nell'ultima stagione tra campionato e coppe.

    A maggio scorso le ultime presenze da titolare con il Real Madrid nella Liga, prima della partenza per il Nord America, dove ha disputato i Mondiali con l'Austria giocando quattro partite su quattro dal primo minuto e con la fascia da capitano dal braccio.

    Questo certifica che l'infortunio al polpaccio è alle spalle, che Alaba è integro e pronto a mettersi da subito a disposizione di Runjaic.

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  • ALABA TITOLARE O NO?

    Alaba ha ancora 34 anni e uno come lui, con la sua esperienza maturata tra Bayern e Real Madrid (con oltre 400 presenze complessive e quattro Champions vinte), non può che essere titolare se sta bene.

    Chiaro che avrà bisogno di ritrovare la condizione ottimale (avendo svolto soltanto una preparazione individuale in estate) e il ritmo partita, ma con la giusta condizione fisica non ci sono dubbi sul fatto che sarà inamovibile nel pacchetto arretrato dell'Udinese.

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  • COME CAMBIA LA DIFESA DELL'UDINESE

    Alaba ha interpretato parecchi ruoli in carriera, giocando pure a centrocampo, ma principalmente è stato impiegato come difensore centrale di sinistra o terzino sulla fascia mancina.

    Sia col Bayern, che col Real Madrid e la Nazionale austriaca, ha giocato prevalentemente in una difesa a 4, mentre l'Udinese, come è noto, gioca a 3.

    Difficile, per giocatori e caratteristiche, che Runjaic decida di passare a un modulo a 4, per questo motivo è molto probabile che Alaba verrà impiegato come braccetto di sinistra o all'occorrenza come centrocampista al fianco dell'intoccabile Karlstrom, un'ipotesi, quest'ultima, decisamente meno probabile.

    Da escludere invece la possibilità di vederlo come esterno alto a centrocampo, ruolo che non interpreta ormai da quasi 10 anni.

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  • ALABA DA PRENDERE AL FANTACALCIO?

    Negli anni al Bayern era sicuramente un difensore da Fantacalcio: voti alti, viaggiava alla media di 3-4 goal stagionali, batteva i piazzati e all'occorrenza anche i rigori.

    Al Real Madrid il rendimento in tal senso è calato, anche per via degli infortuni, e il suo ultimo goal risale al novembre 2022 con l'Austria, su punizione, in amichevole proprio contro l'Italia.

    All'Udinese potrà rivelarsi un difensore da modificatore, magari meno da bonus, ma con la possibilità di tornare a battere i piazzati.

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