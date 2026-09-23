Alaba al Fantacalcio, sarà titolare? Come cambia la difesa dell'Udinese con l'arrivo dell'austriaco

Alaba ha ancora 34 anni e uno come lui, con la sua esperienza maturata tra Bayern e Real Madrid (con oltre 400 presenze complessive e quattro Champions vinte), non può che essere titolare se sta bene.

Chiaro che avrà bisogno di ritrovare la condizione ottimale (avendo svolto soltanto una preparazione individuale in estate) e il ritmo partita, ma con la giusta condizione fisica non ci sono dubbi sul fatto che sarà inamovibile nel pacchetto arretrato dell'Udinese.