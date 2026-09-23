Alaba al Fantacalcio, sarà titolare? Come cambia la difesa dell'Udinese con l'arrivo dell'austriaco

Alaba ha interpretato parecchi ruoli in carriera, giocando pure a centrocampo, ma principalmente è stato impiegato come difensore centrale di sinistra o terzino sulla fascia mancina.
Sia col Bayern, che col Real Madrid e la Nazionale austriaca, ha giocato prevalentemente in una difesa a 4, mentre l'Udinese, come è noto, gioca a 3.
Difficile, per giocatori e caratteristiche, che Runjaic decida di passare a un modulo a 4, per questo motivo è molto probabile che Alaba verrà impiegato come braccetto di sinistra o all'occorrenza come centrocampista al fianco dell'intoccabile Karlstrom, un'ipotesi, quest'ultima, decisamente meno probabile.
Da escludere invece la possibilità di vederlo come esterno alto a centrocampo, ruolo che non interpreta ormai da quasi 10 anni.