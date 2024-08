Al Nassr-Al Raed dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Nassr-Al Raed si affrontano nella 1ª giornata della Saudi Pro League 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Vacanze estive terminate anche per la Saudi Pro League, che torna a rubare la scena con la prima giornata del nuovo campionato 2024/2025.

Grandi protagonisti del calciomercato internazionale, con Paulo Dybala ultimo talento pronto a sbarcare nel campionato arabo, adesso per i club è arrivato il momento di scendere in campo per dare il via alla nuova annata sportiva.

Uno dei tre anticipi della prima giornata della Saudi Pro League vede in campo l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo (e tanti altri campioni che in passato hanno giocato in Europa) contro l’Al Raed.

Tutte le info su Al Nassr-Al Raed: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.