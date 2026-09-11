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Ruben Amorim MilanGetty Images
Matteo Occhiuto

“Al Milan serve ritrovare lo spirito di Gattuso, Pulisic giocherà”: Amorim presenta la sfida alla Lazio

Serie A
Milan
R. Amorim
Lazio vs Milan

L’allenatore rossonero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia nel match dell’Olimpico, svelando che l’americano è pronto al rientro.

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Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa, presentando la sfida che il suo Milan giocherà a Roma contro la Lazio.

L’allenatore rossonero, stuzzicato dai giornalisti sulla possibilità di volare in testa in caso di vittoria, ha però cercato subito di spostare il focus dell’attenzione sul miglioramento che il Diavolo sta cercando di fare: ”La classifica non conta adesso. So che la Lazio è prima a quota 9, ma in questo momento non importa andare a dormire da primi in classifica, magari farebbe felice qualche bimbo a casa, ma per me non è la cosa più importante ora”. 

  • LA STIMA PER GATTUSO

    L’allenatore rossonero ha, poi parlato di cosa si attende dalla Lazio, andando poi a esprimere tutta la sua stima per Rino Gattuso, attuale guida tecnica biancoceleste. “Hanno tanta velocità - ha spiegato Amorim - e poi ci sono giocatori forti. Frattesi è stato un gran colpo, le ali che sono brave col pallone. Avranno iniziato male in Coppa Italia, poi però hanno fatto queste tre gare di campionato. E poi c’è Gattuso: è una leggenda del Milan: il talento non è tutto. La passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club”.

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  • IL GIUDIZIO SU GONÇALO RAMOS

    Interpellato sulla prestazione di Gonçalo Ramos, Amorim è stato piuttosto chiaro: “Contro la Juventus non abbiamo giocato bene come squadra. Quando Gonçalo ha avuto la palla, l’intesa con i compagni non è stata delle migliori e lui lo sa. Dobbiamo migliorare, ma per esempio contro Torino e Venezia ha fatto molto bene, è con la Juve che non ha fatto la stessa prestazione. Ma Ramos è un giocatore che può fare molto bene”. 

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  • LA RIVELAZIONE SU PULISIC

    Molta attesa, in casa Milan, c’è sulla possibilità che Christian Pulisic possa giocare contro la Lazio. Amorim ha rivelato che per lui ci sarà spazio: “Pulisic mi piace e penso che ora sia pronto a giocare, non so se dall’inizio o a gara in corso ma scenderà in campo. So che è ancora a zero minuti, ma non dimentichiamoci che ha avuto un infortunio. È molto importante per noi, nel prossimo futuro avremo un periodo in cui giocheremo sempre ogni tre giorni”.

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  • NIENTE INDIZI DI FORMAZIONE

    Pur avendo rivelato che Pulisic giocherà, comunque, Amorim non si è sbottonato su chi giocherà contro la formazione di Gattuso. ”Non dirò chi giocherà contro la Lazio - ha detto l’allenatore portoghese - però posso illustrarvi che stanno facendo bene in allenamento. Pulisic si è allenato bene, Cissè e Saelemaekers stanno rendendo bene in partita, anche Hutchinson sta migliorando la condizione, abbiamo anche Loftus-Cheek. Ripeto, non andrò a svelare chi partirà dal primo minuto, ma sono certo che avremo una buona squadra in campo domani. Alpha? Ci vuole tempo per favorire la sua crescita, ma è pronto. Ho già notato una differenza di rendimento fra casa e trasferta, ma se lo chiamasse la Nazionale sarebbe pronto, non sarebbe timido. Vorremmo che esprimesse tutto il suo potenziale”.


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