“Al Milan serve ritrovare lo spirito di Gattuso, Pulisic giocherà”: Amorim presenta la sfida alla Lazio

Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa, presentando la sfida che il suo Milan giocherà a Roma contro la Lazio.
L’allenatore rossonero, stuzzicato dai giornalisti sulla possibilità di volare in testa in caso di vittoria, ha però cercato subito di spostare il focus dell’attenzione sul miglioramento che il Diavolo sta cercando di fare: ”La classifica non conta adesso. So che la Lazio è prima a quota 9, ma in questo momento non importa andare a dormire da primi in classifica, magari farebbe felice qualche bimbo a casa, ma per me non è la cosa più importante ora”.