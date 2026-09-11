“Al Milan serve ritrovare lo spirito di Gattuso, Pulisic giocherà”: Amorim presenta la sfida alla Lazio

Pur avendo rivelato che Pulisic giocherà, comunque, Amorim non si è sbottonato su chi giocherà contro la formazione di Gattuso. ”Non dirò chi giocherà contro la Lazio - ha detto l’allenatore portoghese - però posso illustrarvi che stanno facendo bene in allenamento. Pulisic si è allenato bene, Cissè e Saelemaekers stanno rendendo bene in partita, anche Hutchinson sta migliorando la condizione, abbiamo anche Loftus-Cheek. Ripeto, non andrò a svelare chi partirà dal primo minuto, ma sono certo che avremo una buona squadra in campo domani. Alpha? Ci vuole tempo per favorire la sua crescita, ma è pronto. Ho già notato una differenza di rendimento fra casa e trasferta, ma se lo chiamasse la Nazionale sarebbe pronto, non sarebbe timido. Vorremmo che esprimesse tutto il suo potenziale”.



