Al Milan manca qualità sulla trequarti, solo Cisse non basta: troppi giocatori fuori posizione e qualche equivoco tattico per Amorim

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Ma chi accende la luce al Milan? Una volta ceduto Rafa Leao, per ora nessuno. O quasi.
Le soluzioni di Ruben Amorim sulla trequarti non hanno fin qui convinto anche perché il tecnico non ha mai potuto contare su Pulisic.
Il portoghese contro la Juventus ha provato a spostare qualche metro più avanti Adrien Rabiot ma con risultati a dir poco deludenti.
E non ha combinato granché neppure Saelemaekers. Tanto che l'unica fiammata offensiva del Milan è arrivata con l'ingresso in campo di Cisse. Non un caso.