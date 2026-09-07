Al Milan manca qualità sulla trequarti, solo Cisse non basta: troppi giocatori fuori posizione e qualche equivoco tattico per Amorim

Nella scorsa stagione Adrien Rabiot è stato per distacco uno dei migliori giocatori del Milan, se non il migliore.

La sua prestazione contro la Juventus invece è stata insufficiente. O comunque nettamente al di sotto rispetto agli standard a cui aveva abituato i tifosi rossoneri.

Il motivo? Adrien Rabiot è un centrocampista dinamico e strutturato, il cui rendimento è strettamente legato allo spazio di corsa a sua disposizione. Posizionarlo sulla trequarti significa limitare drasticamente le sue qualità migliori e scoprirne le lacune tattiche.

Rabiot insomma ha fisico e gamba per strappare palla al piede, ma non certo il tocco raffinato da numero 10 o la capacità di giocare spesso spalle alla porta.

Facendolo partire da mezzala o da interno, come lo ha sempre utilizzato Allegri, Rabiot ha di fronte a sé metri da aggredire. La sua falcata gli permette di spezzare le linee avversarie e arrivare coi tempi giusti in zona goal.