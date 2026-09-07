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Lelio Donato

Al Milan manca qualità sulla trequarti, solo Cisse non basta: troppi giocatori fuori posizione e qualche equivoco tattico per Amorim

Serie A
Milan
Lazio vs Milan
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Anche contro la Juventus è apparsa evidente la mancanza di qualità sulla trequarti dove Saelemaekers e soprattutto Rabiot hanno combinato poco. L'unico ad accendere la luce per ora è Cisse, in attesa di Pulisic.

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Ma chi accende la luce al Milan? Una volta ceduto Rafa Leao, per ora nessuno. O quasi.

Le soluzioni di Ruben Amorim sulla trequarti non hanno fin qui convinto anche perché il tecnico non ha mai potuto contare su Pulisic.

Il portoghese contro la Juventus ha provato a spostare qualche metro più avanti Adrien Rabiot ma con risultati a dir poco deludenti.

E non ha combinato granché neppure Saelemaekers. Tanto che l'unica fiammata offensiva del Milan è arrivata con l'ingresso in campo di Cisse. Non un caso.

  • RABIOT MEGLIO A CENTROCAMPO

    Nella scorsa stagione Adrien Rabiot è stato per distacco uno dei migliori giocatori del Milan, se non il migliore.

    La sua prestazione contro la Juventus invece è stata insufficiente. O comunque nettamente al di sotto rispetto agli standard a cui aveva abituato i tifosi rossoneri.

    Il motivo? Adrien Rabiot è un centrocampista dinamico e strutturato, il cui rendimento è strettamente legato allo spazio di corsa a sua disposizione. Posizionarlo sulla trequarti significa limitare drasticamente le sue qualità migliori e scoprirne le lacune tattiche.

    Rabiot insomma ha fisico e gamba per strappare palla al piede, ma non certo il tocco raffinato da numero 10 o la capacità di giocare spesso spalle alla porta.

    Facendolo partire da mezzala o da interno, come lo ha sempre utilizzato Allegri, Rabiot ha di fronte a sé metri da aggredire. La sua falcata gli permette di spezzare le linee avversarie e arrivare coi tempi giusti in zona goal.

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  • SAELEMAEKERS FUORI POSIZIONE

    Amorim vede il belga nel ruolo di trequartista e in questo inizio di stagione sta insistendo molto su questa soluzione. Finora a dire il vero con scarsi risultati.

    Saelemaekers d'altronde in carriera ha sempre giocato più largo sulla fascia, destra o sinistra che fosse. In quella posizione può esprimere al massimo la sua mobilità, garantendo una costante doppia fase: aiuta la difesa in copertura e si propone in avanti per dare ampiezza alla manovra.

    Sulla trequarti invece servono altre caratteristiche e una maggiore qualità tecnica. Lo spazio tra le linee è minimo e Saelemaekers non possiede l'intuito per l'ultimo passaggio illuminante né la rapidità per girarsi in un fazzoletto spalle alla porta.

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  • ANCHE LOFTUS-CHEEK NON CONVINCE

    Un'altra soluzione adottata da Amorim sulla trequarti in questo inizio di stagione è Ruben Loftus-Cheek.

    L'inglese è un classico centrocampista box-to-box che si esalta quindi quando c'è molto campo da coprire, un po' come Rabiot seppure con caratteristiche leggermente diverse.

    Una delle sue doti migliori è la progressione palla al piede, abbinata a frequenza di passo e tecnica. Ricevendo spalle alla porta finisce per avere poco spazio e non può quasi mai prendere velocità.

    Loftus-Cheek, insomma, non è un rifinitore. Quando costretto a smistare il gioco sotto pressione costante senza poter strappare, finisce anzi per rallentare la manovra della squadra. E risultare completamente inoffensivo. Se non dannoso.

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  • LA SOLUZIONE PULISIC

    Ma allora chi può schierare Amorim sulla trequarti? Come può risolvere il problema?

    La prima soluzione si chiama ovviamente Christian Pulisic. L'americano al momento, come dichiarato pubblicamente dal tecnico portoghese, non è ancora pronto ma appena verrà recuperato uno dei due posto dietro Gonçalo Ramos sarà suo.

    Il 3-4-2-1 che sta utilizzato Amorim è peraltro il sistema tattico che meglio si sposa con le caratteristiche di Pulisic.

    A differenza di centrocampisti più fisici, come Rabiot o Loftus-Cheek, Pulisic ha il baricentro basso e un primissimo controllo fulmineo.

    Sulla trequarti può triangolare a due tocchi con la prima punta o dialogare con l'altro trequartista. La sua capacità di leggere il gioco lo rende letale nell'ultimo passaggio e nell'imbucata filtrante.

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  • LA SPERANZA HUTCHINSON

    L'ultimo colpo di mercato del Milan è ancora tutto da scoprire ma sembra avere le caratteristiche per occupare una casella dietro la punta.

    Omari Hutchinson può partire dalla sua mattonella, ricevendo palla già voltato verso la porta avversaria per puntare direttamente i centrali o infilarsi tra terzino e difensore centrale. E ha nelle sue corde sia l'imbucata che il tiro a giro di sinistro.

    Inoltre la dinamicità di Hutchinson gli permette di accorciare subito sui portatori di palla avversari, trasformando la prima riconquista in un'azione da goal proprio come chiede Amorim ai suoi trequartisti.

    Ecco perché, col passare delle settimane, l'ex Nottingham Forest potrebbe ritagliarsi uno spazio importante nell'undici rossonero.

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