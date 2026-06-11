Getty Images
"Al Milan arrivai sotto effetto di farmaci, non capivo nulla": Alvaro Morata racconta il suo periodo più nero
Pubblicità
"ALLA PRESENTAZIONE COL MILAN NON CAPIVO NIENTE"
Nel corso di un'intervista rilasciata al podcast 'El camino de Mario', Alvaro Morata si è messo a nudo raccontando quello che è stato probabilmente il periodo più buio della sua carriera.
"Quando arrivai per la presentazione al Milan prendevo dei farmaci, nella mia testa non riuscivo a realizzare nulla di tutto quello che stava accadendo. Un momento surreale, considerando la grandezza del club"
"ALL'ATLETICO SONO CADUTO IN DEPRESSIONE"
Il momento più nero è stato senza dubbio l'addio all'Atletico Madrid, la squadra del cuore di Morata.
"Il momento peggiore della mia carriera è stato dopo l'errore col Dortmund in Champions. La mia testa è andata a rotoli. Sono caduto in depressione. Nel giro di tre mesi ho lasciato l'Atletico, che era il posto in cui avevo sempre desiderato essere. Darei via tutto quello che ho vinto pur di vincere un titolo con l'Atletico"
- PubblicitàPubblicità