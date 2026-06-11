"Al Milan arrivai sotto effetto di farmaci, non capivo nulla": Alvaro Morata racconta il suo periodo più nero

Il momento più nero è stato senza dubbio l'addio all'Atletico Madrid, la squadra del cuore di Morata.

"Il momento peggiore della mia carriera è stato dopo l'errore col Dortmund in Champions. La mia testa è andata a rotoli. Sono caduto in depressione. Nel giro di tre mesi ho lasciato l'Atletico, che era il posto in cui avevo sempre desiderato essere. Darei via tutto quello che ho vinto pur di vincere un titolo con l'Atletico"