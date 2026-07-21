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Alessandro Bastoni InterGOAL
Stefano Silvestri

Al Hilal su Bastoni, i pro e i contro della possibile cessione: la cifra monstre, la situazione ambientale, le esigenze di Chivu

Calciomercato
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A. Bastoni
Al Hilal

Inzaghi vorrebbe riabbracciare in Arabia Saudita il centrale con cui ha vinto due Scudetti e conquistato altrettante finali di Champions League: ma per club e giocatore un addio sarebbe conveniente?

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Ci risiamo: Alessandro Bastoni può lasciare l'Inter. Sarebbe strano il contrario, considerando come si tratti di uno dei nerazzurri più in vista sul mercato. Ma stavolta non sarebbe per andare al Real Madrid o al Barcellona.

L'Al Hilal è apparso alla finestra tramite Simone Inzaghi, uno che Bastoni conosce bene: assieme i due hanno vinto due Scudetti a Milano, raggiunto altrettante finali di Champions League, aggiunto alla lista coppe e supercoppe. Sempre con il mancino punto fermo del tecnico piacentino.

L'agente di Bastoni è Tullio Tinti. Ed è questa, secondo Sky Sport, la chiave della possibile operazione: Inzaghi avrebbe chiesto informazioni proprio a lui, da cui un tempo veniva rappresentato prima di passare a Federico Pastorello.

"Io e i miei giocatori generalmente rispettiamo i contratti - ha detto però lo stesso Tinti nella serata di lunedì, proprio dagli studi di Sky - Bastoni ha ancora due anni, è innamorato dell'Inter. Non sta pensando di andare in un altro club. Se ci sono due club interessati, può essere che uno si metta a parlare. Ma a oggi tutto questo parlare non è sufficiente per una trattativa seria".

Quel "può essere che uno si metta a parlare", però, è indicativo: tutto può ancora accadere da qui all'inizio di settembre. E dunque vanno analizzati innanzitutto i pro e i contro della possibile cessione di Bastoni all'Al Hilal.


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  • IL VALORE DEL CALCIATORE

    Il valore di Bastoni è indiscutibile ormai da diverse stagioni. E lo è anche oggi che l'ex prodotto delle giovanili dell'Atalanta è diventato un calciatore nel pieno della maturità, dall'alto dei suoi 27 anni.

    Il "contro" più evidente, ancorché scontato e banale, è naturalmente questo: l'Inter andrebbe a indebolire in maniera pesantissima il proprio undici titolare. E per chi è "ottimista di aprire un ciclo, anche se rispettoso verso gli avversari", come diceva qualche tempo fa il presidente Beppe Marotta, sarebbe un chiaro passo indietro.

    Bastoni, nonostante tutti i problemi avuti in una stagione non semplice da gestire dal punto di vista personale, ha poi l'Inter nel cuore. Come ammesso del resto dal suo agente. Possiamo definirlo "bandiera"? Definiamolo così. E dunque un suo addio farebbe ancora più male.

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  • Cristian Romero Tottenham 2025-26Getty

    UNA DIFESA DA RINFORZARE

    Dal punto di vista tecnico-tattico, fare a meno di Bastoni rappresenterebbe un altro problema per un Cristian Chivu che, a dispetto dello Scudetto e della Coppa Italia appena vinti, non può permettersi di dormire sonni così tranquilli.

    Sotto la lente d'ingrandimento c'è proprio la difesa. Reparto che ha perso per fine contratto tre elementi: se ne sono andati Acerbi, De Vrij e pure Darmian, jolly prezioso che a Milano ha ricoperto sia il ruolo di vice Dumfries che quello di terzo sul centro-destra della retroguardia a tre.

    Chivu e l'Inter, in questo momento, non si aspettano certo di cedere un altro elemento: semmai di acquistarne uno, missione divenuta obbligatoria dopo l'operazione di ringiovanimento portata dall'addio del trio di cui sopra.

    Al momento, davanti al nuovo portiere titolare Josep Martinez, i tre sono Bisseck, Akanji e Bastoni. Servono due elementi per completare il reparto e aumentare le rotazioni, ma fin qui non è arrivato nessuno: né l'ex prima scelta Solet, né Romero, il nome attualmente più chiacchierato.

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  • MA IL POSSIBILE INCASSO...

    Poi, chiaro, un club non vive solo di affetti né di valutazioni tecniche. Specialmente nel calcio di oggi. È un'azienda e come tale va trattato. E all'Inter non funziona diversamente.

    Tradotto: in caso di arrivo di una super offerta, i nerazzurri sarebbero quantomeno obbligati a fare le proprie valutazioni e a sedersi a un tavolo. Così come sarebbe successo se il Real Madrid o il Barcellona avessero affondato il colpo qualche settimana fa, scenario che alla fine non si è verificato.

    Il prezzo per Bastoni? Secondo Tuttosport è di 80 milioni di euro. Alto, altissimo, ma congruo con le valutazioni alle stelle del post Neymar-PSG. Una cifra che permetterebbe all'Inter di agire con maggiore serenità economica in entrata, fermo restando che, come detto, andrebbe aggiunto un nuovo elemento in difesa per sopperire alla partenza del mancino.

    Certo, un titolare se n'è già andato: Denzel Dumfries ha scelto il Real Madrid, lasciando scoperta la fascia destra e costringendo l'Inter a sudare le proverbiali sette camicie per trovare un rimpiazzo. Perdere Bastoni significherebbe ripartire da zero anche in un'altra zona del campo: non il massimo.

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  • Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty

    LA QUESTIONE AMBIENTALE

    Non va infine sottovalutato un ultimo aspetto: la questione ambientale. Bastoni è da tempo nel mirino delle tifoserie di tutta Italia esclusa quella interista: dallo scorso 14 febbraio, per la precisione, la notte in cui ha fatto espellere Kalulu dopo aver simulato, con successiva esultanza.

    A nulla sono servite le successive scuse pubbliche: il mancino è stato preso di mira con fischi e insulti in ogni stadio italiano. E il suo rendimento in qualche modo ne ha risentito, anche se alla fine pure lui è stato uno dei protagonisti dell'indiscutibile Scudetto vinto in carrozza dalla squadra di Chivu.

    Non ha aiutato nemmeno quel che è accaduto il 31 marzo, anzi: nella triste notte dell'ennesima esclusione dell'Italia dalla fase finale di un Mondiale, la sliding door della partita contro la Bosnia è stata rappresentata proprio dall'espulsione di Bastoni. Il quale, in quel momento, sembrava quasi un pugile alle corde. Suonato, sfinito.

    "Ora, il ragazzo dovrà andar via dall'Italia per il suo bene - diceva qualche giorno dopo Beppe Bergomi a Radio Nerazzurra - Perdiamo così un talento straordinario, uno dei migliori difensori per il calcio moderno. Mi dispiace tanto, ma penso che per il suo bene dovrà trovare una sistemazione all'estero".

    Fino a questo momento non è accaduto: Bastoni è ancora un giocatore dell'Inter. Le acque si sono calmate, ma solo perché il campionato è fermo. Cosa accadrà quando si riprenderà a giocare?

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