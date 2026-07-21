Al Hilal su Bastoni, i pro e i contro della possibile cessione: la cifra monstre, la situazione ambientale, le esigenze di Chivu

Ci risiamo: Alessandro Bastoni può lasciare l'Inter. Sarebbe strano il contrario, considerando come si tratti di uno dei nerazzurri più in vista sul mercato. Ma stavolta non sarebbe per andare al Real Madrid o al Barcellona.

L'Al Hilal è apparso alla finestra tramite Simone Inzaghi, uno che Bastoni conosce bene: assieme i due hanno vinto due Scudetti a Milano, raggiunto altrettante finali di Champions League, aggiunto alla lista coppe e supercoppe. Sempre con il mancino punto fermo del tecnico piacentino.

L'agente di Bastoni è Tullio Tinti. Ed è questa, secondo Sky Sport, la chiave della possibile operazione: Inzaghi avrebbe chiesto informazioni proprio a lui, da cui un tempo veniva rappresentato prima di passare a Federico Pastorello.

"Io e i miei giocatori generalmente rispettiamo i contratti - ha detto però lo stesso Tinti nella serata di lunedì, proprio dagli studi di Sky - Bastoni ha ancora due anni, è innamorato dell'Inter. Non sta pensando di andare in un altro club. Se ci sono due club interessati, può essere che uno si metta a parlare. Ma a oggi tutto questo parlare non è sufficiente per una trattativa seria".

Quel "può essere che uno si metta a parlare", però, è indicativo: tutto può ancora accadere da qui all'inizio di settembre. E dunque vanno analizzati innanzitutto i pro e i contro della possibile cessione di Bastoni all'Al Hilal.







