Nel corso della stagione 2025-2026, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha giocato 48 partite in tutto.

Ha chiuso il campionato da imbattuto (25 vittorie e 9 pareggi) e lo stesso ha fatto anche in King Cup, dove poi si è imposto in finale per 2-1 sull'Al-Kholood.

L'Al Hilal ha dunque subito una sola sconfitta: quella contro l'Al-Sadd di Roberto Mancini in Champions League, ma ai calci di rigore e dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3.

Simone Inzaghi e la sua squadra, durante l'annata calcistica che si è appena chiusa, non hanno mai effettivamente perso una sola partita al termine dei tempi regolamentari o supplementari in nessuna competizione.