Al Hilal solo secondo in Saudi Pro League, ma Inzaghi esalta la sua squadra: "Noi gli unici imbattuti al mondo"

All'Al Hilal non è bastato vincere l'ultima partita di campionato sul campo dell'Al Fayha per laurearsi campione dell'Arabia Saudita.
La contemporanea vittoria dell'Al Nassr contro il Damac ha infatti consentito a Cristiano Ronaldo e compagni di conservare l'esiguo vantaggio che vantavano e dunque di vincere l'edizione 2025-2026 della Saudi Pro League.
Simone Inzaghi chiude dunque la sua prima stagione saudita con un solo titolo all'attivo, ovvero la King Cup, ma dopo l'ultima giornata di campionato ha comunque voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per quanto fatto dall'Al Hilal nel corso degli ultimi mesi.