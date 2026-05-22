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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
Leonardo Gualano

Al Hilal solo secondo in Saudi Pro League, ma Inzaghi esalta la sua squadra: "Noi gli unici imbattuti al mondo"

1ª Divisione
Al Hilal

Simone Inzaghi commenta il piazzamento del suo Al Hilal in Saudi Pro League: "C'è delusione, di solito con 84 punti si vince".

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All'Al Hilal non è bastato vincere l'ultima partita di campionato sul campo dell'Al Fayha per laurearsi campione dell'Arabia Saudita.

La contemporanea vittoria dell'Al Nassr contro il Damac ha infatti consentito a Cristiano Ronaldo e compagni di conservare l'esiguo vantaggio che vantavano e dunque di vincere l'edizione 2025-2026 della Saudi Pro League.

Simone Inzaghi chiude dunque la sua prima stagione saudita con un solo titolo all'attivo, ovvero la King Cup, ma dopo l'ultima giornata di campionato ha comunque voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per quanto fatto dall'Al Hilal nel corso degli ultimi mesi.

  • "DI SOLITO CON 84 PUNTI SI VINCE"

    "In tutti noi c'è delusione perché avremmo voluto vincere il campionato e solitamente con 84 punti ci si riesce, ma così non è stato."

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  • "I GIOCATORI SONO STATI STRAORDINARI"

    "Alla fine della partita, negli spogliatoi ho ringraziato i giocatori perché per me sono stati straordinari, tra mille difficoltà, infortuni e cambi nella rosa. Ci sono stati momenti complicati e pochissimo tempo per lavorare insieme dopo un Mondiale per Club nel corso del quale tutto il mondo ha parlato dell'Al Hilal."

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  • "NOI L'UNICA SQUADRA IMBATTUTA AL MONDO"

    "Siamo l'unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo la King Cup. In Champions League ricordiamo tutti la partita che ai supplementari potevamo chiaramente vincere."

  • UNA SOLA SCONFITTA AI RIGORI

    Nel corso della stagione 2025-2026, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha giocato 48 partite in tutto.

    Ha chiuso il campionato da imbattuto (25 vittorie e 9 pareggi) e lo stesso ha fatto anche in King Cup, dove poi si è imposto in finale per 2-1 sull'Al-Kholood.

    L'Al Hilal ha dunque subito una sola sconfitta: quella contro l'Al-Sadd di Roberto Mancini in Champions League, ma ai calci di rigore e dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3.

    Simone Inzaghi e la sua squadra, durante l'annata calcistica che si è appena chiusa, non hanno mai effettivamente perso una sola partita al termine dei tempi regolamentari o supplementari in nessuna competizione.

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