L'Al Hilal vuole Angelino: presentata l'offerta alla Roma dopo il no di Theo Hernandez, i dettagli e le cifre

L'Al Hilal vira sull'esterno della Roma visto che Theo Hernandez non ha aperto al trasferimento: per il giocatore pronto un super contratto.

Un nome dietro l'altro, investimenti su investimenti, l'Al Hilal continua a voler acquistare in Italia e non si ferma a qualche "no" ricevuto nelle ultime ore come quello di Victor Osimhen e Theo Hernandez.

Il nuovo obiettivo del club saudita, che ha accolto Simone Inzaghi come nuovo allenatore, è Angelino della Roma, che era il secondo nome della lista dietro appunto a Theo Hernandez.

La risposta negativa ricevuta dal giocatore del Milan ha dato il via all'offensiva dell'Al Hilal per Angelino; i sauditi hanno già presentato un'offerta alla Roma e stanno cercando di convincere l'ex Lipsia. Il punto sulla trattativa con i dettagli della proposta alla Roma e al giocatore.