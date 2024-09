Al Galatasaray già pazzi di Osimhen, il vice presidente Hatipoglu: “Vorremmo tenerlo anche in futuro”

Osimhen ha già conquistato tutti a Istanbul: smentite le voci che lo vorrebbero cambiare squadra già a gennaio.

Quella che ha portato Victor Osimhen al Galatasaray è stata una delle operazioni più sorprendenti dell’ultima sessione di calciomercato.

L’attaccante nigeriano, dopo essere stato accostato a diversi club nel corso dell’estate, una volta vista venir meno la possibilità di trasferirsi in Inghilterra, in Francia o in Arabia Saudita, ha deciso di ripartire da Istanbul.

Il suo approdo in Turchia è avvenuto sulla base di un prestito secco e negli ultimi giorni, hanno già preso vigore alcune voci che lo vorrebbero nel mirino di società importanti in vista di gennaio.

A porre fine ad ogni voce di mercato ci ha pensato Ibrahim Hatipoglu, ovvero il vice presidente del Galatasaray, ai microfoni di ‘Spor Kazani’.