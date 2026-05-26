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Alexia PutellasGetty Images
Leonardo Gualano

Al Barcellona si chiude un'era: è ufficiale l'addio di Alexia Putellas al termine della stagione

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Barcellona
Calcio Femminile

Alexia Putellas lascerà il Barcellona al termine di questa stagione: in blaugrana ha giocato oltre 500 partite e vinto 38 trofei.

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Al Barcellona sta per chiudersi un'era.

Alexia Putellas, una delle migliori calciatrici della storia, lascerà il club blaugrana al termine di questa stagione.

Lo farà dopo aver vinto tutto ciò che era possibile vincere e dopo aver scritto pagine indelebili per il calcio femminile.

Ad annunciarlo è stato proprio il Barcellona attraverso un comunicato ufficiale.

  • IL COMUNICATO DEL BARCELLONA

    "Alexia lascerà il Barça a fine stagione.

    La capitana conclude la sua carriera blaugrana dopo 14 stagioni con la prima squadra.

    La storia di Alexia Putellas è una storia di talento, resilienza e amore per una giocatrice che è diventata molto più di una semplice calciatrice. Icona del Barça Women, arrivata a soli 18 anni nel 2012 dal Levante, è cresciuta insieme alla squadra. Ora, 14 anni dopo, la centrocampista originaria della vicina Mollet del Vallès si appresta a lasciare il Barça al culmine della sua carriera, dopo essersi meritata un posto nella storia del club in cui è cresciuta.

    Alexia Putellas saluterà il Club in un evento che si terrà questo mercoledì alle 11:00 CEST allo Spotify Camp Nou, offrendo all'FC Barcelona l'opportunità di celebrare l'eredità lasciata da una giocatrice che è diventata un modello dentro e fuori dal campo e che ha contribuito alla crescita del calcio femminile in tutto il mondo."

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  • Alexia Putellas Vicky Lopez Barcelona Women 2025-26Getty Images

    OLTRE 500 PARTITE IN BLAUGRANA

    Approdata nel Barcellona nell'estate del 2012, Alexia Putellas proprio con la maglia blaugrana addosso si è consacrata come una delle più grandi calciatrici di sempre.

    Con il Barça ha disputato 507 partite complessive (è la seconda per numero di presenze di tutti i tempi alle spalle di Melanie Serrano che si è spinta fino a quota 516) segnando qualcosa come 232 goal (un record per il club).

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  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    38 TROFEI IN BACHECA

    Alexia Putellas lascia il Barcellona dopo aver collezionato una serie incredibile di trionfi.

    La sua straordinaria bacheca parla infatti di ben 38 titoli: 4 Champions League, 10 campionati, 10 Coppe della Regina, 6 Supercoppe di Spagna e 8 Coppe di Catalogna.

    Storica capitana del Barcellona, nel corso della sua sensazionale carriera ha vinto anche in due occasioni il Pallone d'Oro e trionfato ai Mondiali del 2023 con la Spagna.

  • "HO DATO TUTTO"

    Putellas, che secondo i rumors delle ultime ore potrebbe ripartire dall'Inghilterra, ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a lasciare il Barcellona.

    "È arrivato il momento di riconoscere che ho dato tutto per questi colori, con un impegno e una dedizione quotidiana e costante per 14 anni. Non me ne vado triste: è solo un capitolo che si chiude. Sono nata tifosa del Barça e morirò tifosa del Barça."

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