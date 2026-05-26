Al Barcellona si chiude un'era: è ufficiale l'addio di Alexia Putellas al termine della stagione

"Alexia lascerà il Barça a fine stagione.

La capitana conclude la sua carriera blaugrana dopo 14 stagioni con la prima squadra.

La storia di Alexia Putellas è una storia di talento, resilienza e amore per una giocatrice che è diventata molto più di una semplice calciatrice. Icona del Barça Women, arrivata a soli 18 anni nel 2012 dal Levante, è cresciuta insieme alla squadra. Ora, 14 anni dopo, la centrocampista originaria della vicina Mollet del Vallès si appresta a lasciare il Barça al culmine della sua carriera, dopo essersi meritata un posto nella storia del club in cui è cresciuta.

Alexia Putellas saluterà il Club in un evento che si terrà questo mercoledì alle 11:00 CEST allo Spotify Camp Nou, offrendo all'FC Barcelona l'opportunità di celebrare l'eredità lasciata da una giocatrice che è diventata un modello dentro e fuori dal campo e che ha contribuito alla crescita del calcio femminile in tutto il mondo."