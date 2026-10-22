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Arokodare Ajax AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Ajax-Atalanta 2-0, pagelle e tabellino: l'attacco di Sarri non punge, Obric sbaglia ancora, Zalewski chiede un rigore

Match report
Ajax vs Atalanta
Ajax
Atalanta
Conference League

La Dea viene punita nel finale da Arokodare e Ouazane, tornando a casa con un'altra sconfitta dopo quella col Milan. Nel mirino anche una decisione controversa dell'arbitro Nobre.

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L'Atalanta torna a casa con un'altra sconfitta. Il big match contro l'Ajax finisce 2-0 per gli olandesi, a segno nel finale con i neo entrati Arokodare e Ouazane proprio quando la squadra di Sarri era convinta di aver scampato il pericolo. Primo ko per la Dea dopo il successo dell'esordio contro il Pafos.

Meglio l'Ajax nel primo tempo. Subito un brivido: Rosa calcia, Zappacosta devia il tiro e la palla si stampa contro il palo a Carnesecchi battuto. Brandt e Gloukh portano qualità alla manovra degli olandesi, Mokio segna un gran goal da fuori, ma la difesa nerazzurra resiste.

L'Atalanta si rende pericolosa solo con Scamacca in mischia (destro deviato sul fondo), ma nel secondo tempo recrimina: Klassen interviene in maniera poco ortodossa in area su Zalewski, il portoghese Nobre dice che l'ex interista ha toccato il pallone e il VAR non lo richiama al monitor. Tanti dubbi.

Il finale è di tensione, con l'Ajax che attacca e fa piovere palloni nell'area di Carnesecchi, senza però sfondare. Arokodare spreca la palla del vantaggio, Rowe manda al tiro (fuori) Zalewski e spaventa lui stesso Ter Stegen su assist di Krstovic.

Sembra fatta, ma negli ultimi minuti accade il patatrac. A segnare l'1-0 all'87' è proprio Arokodare: lancio lungo di Baas, l'ex Wolves vince il duello aereo con Obric, si presenta davanti a Carnesecchi e non lo perdona, regalando i tre punti all'Ajax. Nel recupero è invece il baby Ouazane a chiudere i conti, con un'iniziativa personale chiusa da un sinistro sotto la traversa.


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  • PAGELLE AJAX-ATALANTA

    Carnesecchi chiude la porta finché può. Obric se la cava bene con Kristensen per quasi tutta la partita, ma all'87' è ingenuo e Orokodare non lo perdona. Non bene nemmeno l'attacco, in particolare Elmas, Zalewski e De Ketelaere. Bellanova tiene, ma nel finale Ouazane lo beffa.

    Ajax trascinato dalle iniziative di Brandt, ma decisivi sono i neo entrati Arokodare e Ouazane. Gloukh porta qualità ma combina meno di quanto vorrebbe, quasi mai pericoloso Marcos Leonardo. Interessante Mokio, pericoloso dalla distanza.

    AJAX (4-2-3-1): ter Stegen 6; Rosa 6.5, Bouwman 6, Baas 7, Wijndal 6.5; Mokio 6.5, Amrabat 6.5; Brandt 6.5, Klaassen 5.5 (62' Ouazane 7), Gloukh 6 (62' Tsygankov 6); Marcos Leonardo 5.5 (66' Arokodare 7). All. Míchel

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Bellanova 6.5, Kristensen 6.5, Obric 5.5, Zappacosta 6; Gaetano 6 (81' Pasalic sv), Ederson 6; Elmas 5 (81' Rowe sv), De Ketelaere 5 (62' Samardzic 5.5), Zalewski 5; Scamacca 5.5 (72' Krstovic 5.5). All. Sarri

  • TABELLINO AJAX-ATALANTA

    AJAX-ATALANTA 2-0

    Marcatori: 87' Arokodare, 92' Ouazane

    AJAX (4-2-3-1): ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen (62' Ouazane), Gloukh (62' Tsygankov); Marcos Leonardo (66' Arokodare). All. Míchel

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (81' Pasalic), Ederson; Elmas (81' Rowe), De Ketelaere (62' Samardzic), Zalewski; Scamacca (72' Krstovic). All. Sarri

    Arbitro: Nobre

    Ammoniti: Amrabat, Samardzic

    Espulsi: nessuno

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