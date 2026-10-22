Ajax-Atalanta 2-0, pagelle e tabellino: l'attacco di Sarri non punge, Obric sbaglia ancora, Zalewski chiede un rigore

L'Atalanta torna a casa con un'altra sconfitta. Il big match contro l'Ajax finisce 2-0 per gli olandesi, a segno nel finale con i neo entrati Arokodare e Ouazane proprio quando la squadra di Sarri era convinta di aver scampato il pericolo. Primo ko per la Dea dopo il successo dell'esordio contro il Pafos.

Meglio l'Ajax nel primo tempo. Subito un brivido: Rosa calcia, Zappacosta devia il tiro e la palla si stampa contro il palo a Carnesecchi battuto. Brandt e Gloukh portano qualità alla manovra degli olandesi, Mokio segna un gran goal da fuori, ma la difesa nerazzurra resiste.

L'Atalanta si rende pericolosa solo con Scamacca in mischia (destro deviato sul fondo), ma nel secondo tempo recrimina: Klassen interviene in maniera poco ortodossa in area su Zalewski, il portoghese Nobre dice che l'ex interista ha toccato il pallone e il VAR non lo richiama al monitor. Tanti dubbi.

Il finale è di tensione, con l'Ajax che attacca e fa piovere palloni nell'area di Carnesecchi, senza però sfondare. Arokodare spreca la palla del vantaggio, Rowe manda al tiro (fuori) Zalewski e spaventa lui stesso Ter Stegen su assist di Krstovic.

Sembra fatta, ma negli ultimi minuti accade il patatrac. A segnare l'1-0 all'87' è proprio Arokodare: lancio lungo di Baas, l'ex Wolves vince il duello aereo con Obric, si presenta davanti a Carnesecchi e non lo perdona, regalando i tre punti all'Ajax. Nel recupero è invece il baby Ouazane a chiudere i conti, con un'iniziativa personale chiusa da un sinistro sotto la traversa.







