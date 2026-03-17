Ahanor diventa cittadino italiano: il difensore dell'Atalanta è ora convocabile dalle nazionali azzurre

Honest Ahanor è uno dei volti nuovi dell'Atalanta versione 2025/26.

Il giovanissimo difensore classe 2008, arrivato in estate dal Genoa, sta disputando la sua prima stagione in nerazzurro riuscendo, inoltre, a ritagliarsi uno spazio importante: era successo ad inizio annata con Ivan Juric al timone e si sta ripetendo ora che la guida tecnica bergamasca è stata affidata a Raffaele Palladino.

Come rivelato da Repubblica, però, emerge un'altra importantissima novità che, a questo punto, può cambiare il futuro del calciatore nerazzurro. Quantomeno per quanto riguarda il capitolo nazionale.