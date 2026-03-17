Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Honest Ahanor Atalanta 2025-26Getty
Michael Di Chiaro

Ahanor diventa cittadino italiano: il difensore dell'Atalanta è ora convocabile dalle nazionali azzurre

Il difensore dell'Atalanta, nato ad Aversa da genitori di origini nigeriane, ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Pubblicità

Honest Ahanor è uno dei volti nuovi dell'Atalanta versione 2025/26.

Il giovanissimo difensore classe 2008, arrivato in estate dal Genoa, sta disputando la sua prima stagione in nerazzurro riuscendo, inoltre, a ritagliarsi uno spazio importante: era successo ad inizio annata con Ivan Juric al timone e si sta ripetendo ora che la guida tecnica bergamasca è stata affidata a Raffaele Palladino.

Come rivelato da Repubblica, però, emerge un'altra importantissima novità che, a questo punto, può cambiare il futuro del calciatore nerazzurro. Quantomeno per quanto riguarda il capitolo nazionale.

  • DIVENTA CITTADINO ITALIANO

    Come riferito da Repubblica, Ahanor ha completato l'iter per ottenere la cittadinanza italiana. Nato ad Aversa da genitori originari della Nigeria, Ahanor non ha potuto ottenere la cittadinanza italiana fino al compimento dei diciotto anni.

    Una volta raggiunta la maggiore età, dunque, il classe 2008 (che ha compiuto 18 anni lo scorso 23 febbraio) ha avviato e ultimato tutti gli step burocratici per diventare a tutti gli effetti un cittadino italiano.

    • Pubblicità

  • CONVOCABILE DA GATTUSO

    A questo punto, il difensore della Dea si rende così convocabile dalla Nazionale azzurra, compresa la maggiore allenata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso.

    Senza aver ottenuto la cittadinanza prima dei 18 anni, infatti, Ahanor non ha mai potuto rispondere nemmeno alle chiamate delle selezioni giovanili come l'Under 21. Scenario che ora, invece, è praticabile e possibile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NO ALLA NIGERIA

    Contestualmente, Ahanor ha sempre rispedito al mittente la chiamata da parte delle giovanili della Nigeria, proprio perché la sua priorità è sempre stata solo e soltanto l'Italia, che da oggi potrà ufficialmente contare sull'apporto del talentuoso calciatore nerazzurro.

Champions League
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0