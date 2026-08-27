Ahanor al Chelsea, un altro italiano dall'Atalanta dopo Palestra: le cifre e perché i Blues hanno puntato su di lui

Ha fatto discutere parecchio il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea per 57 milioni di euro, con l'Inter beffata proprio quando sembrava aver messo le mani sul calciatore, reduce da una grande stagione col Cagliari.

L'Atalanta e Palestra hanno infine trovato un accordo molto più conveniente con i Blues e i due club, forti di questa operazione, ne hanno chiuso un'altra, quella che porterà Ahanor a Londra.

48 milioni di euro la cifra complessiva che il Chelsea spenderà per il difensore classe 2008.