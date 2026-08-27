Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Honest Ahanor Atalanta 2025-26Getty
Marco Trombetta

Ahanor al Chelsea, un altro italiano dall'Atalanta dopo Palestra: le cifre e perché i Blues hanno puntato su di lui

Calciomercato

Dopo Palestra, un altro talento italiano si trasferisce dall'Atalanta al Chelsea: si tratta di Honest Ahanor.

Pubblicità

La fuga di talenti italiani in Premier League, e nello specifico al Chelsea, prosegue con Honest Ahanor.

Dopo aver venduto Palestra, l'Atalanta cede infatti ai Blues un altro grande prospetto come Ahanor, difensore classe 2008 che appena un anno fa la Dea aveva preso dal Genoa.

  • AHANOR DOPO PALESTRA

    Ha fatto discutere parecchio il trasferimento di Marco Palestra al Chelsea per 57 milioni di euro, con l'Inter beffata proprio quando sembrava aver messo le mani sul calciatore, reduce da una grande stagione col Cagliari.

    L'Atalanta e Palestra hanno infine trovato un accordo molto più conveniente con i Blues e i due club, forti di questa operazione, ne hanno chiuso un'altra, quella che porterà Ahanor a Londra.

    48 milioni di euro la cifra complessiva che il Chelsea spenderà per il difensore classe 2008.

    • Pubblicità

  • LA SCALATA DI AHANOR

    Il suo esordio in Serie A è arrivato in un Genoa-Juventus del settembre 2024.

    Gilardino lo ha lanciato da titolare contro la Juventus, schierandolo da quinto sinistro di centrocampo, e Ahanor, ad appena 16 anni, ha impressionato per la sua personalità.

    Quella stagione l'ha chiusa con appena 6 presenze, quanto basta per meritarsi la chiamata dell'Atalanta che per portarlo a Bergamo ha sborsato 16 milioni.

    In nerazzurro Ahanor ha subito trovato spazio, giocando prevalentemente da braccetto: 22 presenze in Serie A, 4 in Coppa Italia e 9 in Champions League, il tutto a 18 anni appena compiuti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ESORDIO IN NAZIONALE

    Lo scorso giugno, Baldini lo ha convocato nella sua Italia sperimentale per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia.

    Ahanor ha debuttato nel finale della prima e giocato titolare nella seconda, tra l'altro da terzino destro, dimostrando una volta di più la sua grande adattabilittà.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • PERCHE' IL CHELSEA HA PRESO AHANOR

    Il Chelsea, sempre attento ai grandi talenti in giro per l'Europa, ha voluto prendere subito Ahanor con l'intenzione di farlo crescere, magari girandolo in prestito a un altro club di Premier League.

    Potrebbe quindi, a differenza di Palestra, non rimanere subito a giocarsi le sue carte a Stamford Bridge.

  • Pubblicità
    Pubblicità