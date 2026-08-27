Ahanor al Chelsea, un altro italiano dall'Atalanta dopo Palestra: le cifre e perché i Blues hanno puntato su di lui

Il suo esordio in Serie A è arrivato in un Genoa-Juventus del settembre 2024.
Gilardino lo ha lanciato da titolare contro la Juventus, schierandolo da quinto sinistro di centrocampo, e Ahanor, ad appena 16 anni, ha impressionato per la sua personalità.
Quella stagione l'ha chiusa con appena 6 presenze, quanto basta per meritarsi la chiamata dell'Atalanta che per portarlo a Bergamo ha sborsato 16 milioni.
In nerazzurro Ahanor ha subito trovato spazio, giocando prevalentemente da braccetto: 22 presenze in Serie A, 4 in Coppa Italia e 9 in Champions League, il tutto a 18 anni appena compiuti.