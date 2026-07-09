Aggiornamento sul valore dei giocatori della Coppa del Mondo: Ayyoub Bouaddi supera Bradley Barcola, in calo, mentre Elliot Anderson svolta e Enzo Fernández mostra al Real Madrid di che pasta è fatto

L'estate si preannuncia difficile per il West Ham. Crysencio Summerville, attaccante di talento che ha già brillato in Premier League, sembra deciso a lasciare il club dopo la retrocessione. Ai Mondiali ha inoltre aumentato la propria visibilità mondiale con prestazioni e gol, e se la squadra fosse rimasta in Premier, gli Hammers avrebbero potuto chiedere una cifra di trasferimento molto più alta per tenere a bada i pretendenti.

Il Manchester United è in pole position, ma la situazione di Marcus Rashford potrebbe cambiare i piani. Al termine dei Mondiali, dove ha esordito con l’Olanda a giugno, Summerville è stato tra i protagonisti della fase a gironi.

Ha esordito nel torneo tagliando verso l’interno e segnando con un intelligente tiro di sinistro nella partita d’esordio del Gruppo F contro il Giappone, seguito da un altro tiro dalla distanza nella schiacciante vittoria per 5-1 sulla Svezia. Prestazione che ha convinto Koeman a schierarlo titolare negli ottavi: ha servito un assist e, pur fallendo il rigore decisivo, ha mostrato personalità.

Valore prima dei Mondiali: 30

milioni di sterline. Valore attuale: 40 milioni di sterline (+10 milioni).