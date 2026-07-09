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Aggiornamento sul valore dei giocatori della Coppa del Mondo: Ayyoub Bouaddi supera Bradley Barcola, in calo, mentre Elliot Anderson svolta e Enzo Fernández mostra al Real Madrid di che pasta è fatto
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12Crysencio Summerville | West Ham e Paesi Bassi | 40 milioni di sterline
L'estate si preannuncia difficile per il West Ham. Crysencio Summerville, attaccante di talento che ha già brillato in Premier League, sembra deciso a lasciare il club dopo la retrocessione. Ai Mondiali ha inoltre aumentato la propria visibilità mondiale con prestazioni e gol, e se la squadra fosse rimasta in Premier, gli Hammers avrebbero potuto chiedere una cifra di trasferimento molto più alta per tenere a bada i pretendenti.
Il Manchester United è in pole position, ma la situazione di Marcus Rashford potrebbe cambiare i piani. Al termine dei Mondiali, dove ha esordito con l’Olanda a giugno, Summerville è stato tra i protagonisti della fase a gironi.
Ha esordito nel torneo tagliando verso l’interno e segnando con un intelligente tiro di sinistro nella partita d’esordio del Gruppo F contro il Giappone, seguito da un altro tiro dalla distanza nella schiacciante vittoria per 5-1 sulla Svezia. Prestazione che ha convinto Koeman a schierarlo titolare negli ottavi: ha servito un assist e, pur fallendo il rigore decisivo, ha mostrato personalità.
Valore prima dei Mondiali: 30
milioni di sterline. Valore attuale: 40 milioni di sterline (+10 milioni).
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11Deniz Undav | VfB Stoccarda e Germania | 40 milioni di sterline
Tre anni fa Deniz Undav era a un bivio: al Brighton faticava a giocare, chiuso da Evan Ferguson e Danny Welbeck. Serviva un cambio netto. Nel 2024 è passato al VfB Stoccarda, prima in prestito e poi a titolo definitivo, e da allora non si è più voltato indietro.
Con 19 gol nella stagione 2025-26, è stato il miglior marcatore tedesco della Bundesliga, preceduto solo dall’inarrestabile Harry Kane. Non è partito titolare nelle tre gare del girone mondiale della Germania, ma in Nord America è stato un “super-sostituto”: gol e assist nel 7-1 contro Curaçao, poi assist e rete della vittoria nei minuti di recupero contro la Costa d’Avorio.
Le sue prestazioni, sommate all’inefficacia degli attaccanti titolari nella sconfitta per 2-1 contro l’Ecuador, hanno convinto Julian Nagelsmann a schierarlo finalmente dall’inizio. Purtroppo per il 29enne, quella contro il Paraguay è stata la sua peggior gara del torneo: poco incisivo, è stato sostituito al 63’. Rispetto a molti compagni, però, i suoi tre gol nella fase a gironi ne hanno consolidato la reputazione, e va dato merito allo Stoccarda per avergli rinnovato il contratto prima del torneo.
Valore prima del Mondiale: 30 milioni
di sterline. Valore attuale: 40 milioni di sterline (+10 milioni).
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10Nico Paz | Como e Argentina | 60 milioni di sterline
Nico Paz è un centrocampista del Como poco noto ai tifosi meno assidui, ma la sua fama crescerà quest’estate. Il centrocampista del Como, ceduto dal Real Madrid nel 2024, sta brillando in Serie A sotto la guida di Cesc Fàbregas. Nella stagione 2025-26 ha segnato 12 gol, più di qualsiasi altro centrocampista italiano, e ha portato il club in Champions League.
Non si gioca accanto a Lionel Messi in nazionale se non si ha qualcosa di speciale, e proprio lì Paz si è ritrovato ai Mondiali. Finora il suo momento più alto in Albiceleste è stato a marzo, quando ha trasformato una punizione che ha lasciato il suo leggendario compagno a bocca aperta. In Nord America, però, resterà probabilmente un jolly: è entrato solo nel finale contro l’Algeria al posto di Messi e non ha giocato contro l’Austria. Ha poi giocato titolare nell’ultima gara del Gruppo J contro la Giordania, al posto del capitano, mostrando sprazzi del suo talento. Probabilmente resterà in panchina per il resto del torneo.
Al di fuori del Nord America, è stato confermato che Paz resterà al Como: il Real Madrid ha attivato una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro e lo ha subito ceduto alla squadra di Serie A per circa 60 milioni. Un’operazione intelligente per il club di José Mourinho, che potrà riacquistarlo in futuro.
Valore prima dei Mondiali: 75
milioni di sterline. Valore attuale: 60 milioni di sterline (⬇️ -15 milioni).
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9Bradley Barcola | Paris Saint-Germain e Francia | 62,5 milioni di sterline
Sembra impensabile, ma il PSG sta valutando di vendere Bradley Barcola, uno degli attaccanti più talentuosi emersi in Francia negli ultimi anni. Il ventitreenne è troppo forte per restare in panchina, ma con Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e Ousmane Dembélé titolari, è proprio quello che è successo nelle partite chiave della stagione 2025-26.
Non mancano pretendenti, con il Liverpool in pole position. L’unico ostacolo per Barcola ai Mondiali è la concorrenza per un posto in squadra: Didier Deschamps lo ha lasciato in panchina all’esordio contro il Senegal, ma il giocatore è subentrato all’82’ e, con un contropiede e un tocco preciso, ha battuto Edouard Mendy per il 2-0.
Con il procedere del torneo, Deschamps sembrava affidargli la fascia sinistra, schierandolo titolare nelle ultime due gare: decisivo negli ottavi contro la Svezia, ha poi confermato il posto nella sofferta vittoria per 1-0 sul Paraguay. Il ct Deschamps sembra ora orientato a schierare Doué, autore del rigore trasformato da Mbappé negli ottavi, al posto di Barcola, rimasto in ombra e sostituito al 61’. Quel contributo potrebbe bastare al ventunenne per sostituire il compagno del PSG e partire titolare nei quarti contro il Marocco, anche se probabilmente dovrà ancora subentrare dalla panchina.
Valore prima dei Mondiali: 60 milioni
di sterline. Valore attuale: 62,5 milioni di sterline (+2,5 milioni).
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8Ayyoub Bouaddi | Lille e Marocco | 65 milioni di sterline
Pochi giocatori possono dominare contro il Brasile, soprattutto a 18 anni e con sole tre presenze in nazionale. Ayyoub Bouaddi ci è riuscito all’esordio del Marocco nel Gruppo C dei Mondiali, comandando il centrocampo contro la più esperta Seleção e attirando l’attenzione dei top club europei.
In realtà, Bouaddi era già nel mirino dei top club grazie alle sue prestazioni mature in Ligue 1 con il Lille negli ultimi 12 mesi. Nella seconda gara, vinta 1-0 sulla Scozia, è stato meno appariscente ma sempre preciso in possesso e pronto nei contrasti. Riposato nella vittoria 4-2 sull’Haiti, è tornato in campo nei sedicesimi contro l’Olanda: ha gestito il pallone con sicurezza, ha coperto la difesa e ha contribuito alla vittoria ai rigori.
Arsenal, Real Madrid e Manchester City lo seguono con attenzione. Ai quarti affronterà Michael Olise e Kylian Mbappé, il test più duro finora.
Valore prima del Mondiale: 45 milioni
di sterline. Valore attuale: 65 milioni di sterline (+20 milioni).
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7Morgan Rogers | Aston Villa e Nazionale inglese | 82,5 milioni di sterline
Alla vigilia dei Mondiali Thomas Tuchel ha dovuto scegliere tra Morgan Rogers e Jude Bellingham. Il tecnico dei Tre Leoni ha confermato il centrocampista del Real Madrid, che ha ripagato la fiducia con prestazioni eccellenti.
Cosa significa per Rogers? Dopo aver contribuito a portare l’Aston Villa in Champions League per due stagioni e aver vinto l’Europa League, può essere deluso dall’esclusione dall’undici iniziale. Fortunatamente per Tuchel, Rogers non è tipo da fare polemiche e troverà spazio quando l’Inghilterra affronterà la fase a eliminazione diretta.
Finora è subentrato nel secondo tempo nelle prime due gare del Gruppo L, poi ha giocato titolare contro il Panama senza però incidere. È rimasto in panchina nella vittoria 2-1 sulla Repubblica Democratica del Congo. Ha poi fatto un breve ingresso contro il Messico, quando Kane era ormai stremato, ma resta da vedere se Rogers saprà regalare un momento decisivo prima della fine del torneo.
Valore prima del Mondiale: 90 milioni
di sterline. Valore attuale: 82,5 milioni di sterline (⬇️ -7,5 milioni).
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6Enzo Fernández | Chelsea e Argentina | 90 milioni di sterline
Il futuro di Enzo Fernández è uno dei temi caldi dell’estate: il centrocampista, acquistato nel 2023 per 106,8 milioni di sterline, potrebbe lasciare Stamford Bridge. Arrivato in un periodo turbolento, con continui cambi in panchina, il giocatore è stato uno dei pochi punti fermi del club londinese.
Xabi Alonso è l’ultimo tecnico subentrato, ma non è chiaro se la sua presenza basterà a convincere l’argentino a restare o se cercherà altrove nuove opportunità, con il Real Madrid in pole position. L’assenza della Champions League indebolisce il Chelsea. Se il club dovesse cederlo, una buona prova ai Mondiali ne alzerebbe il valore: Fernandez sembra infatti destinato a giocare da titolare nelle fasi a eliminazione diretta.
Nell’esordio ha giocato una partita solida, senza brillare, nella vittoria per 3-0 sull’Algeria, match dominato dalla tripletta di Lionel Messi. Ha confermato il suo stato di forma con un’altra prova energica nel 2-0 all’Austria, sempre con Messi protagonista: un suo assist ha provocato il rigore trasformato da Lautaro Martinez dopo pochi minuti. Dopo la fatica nella sofferta vittoria 3-2 contro la modesta Capo Verde, con il suo posto in squadra a rischio, è tornato decisivo nell’epica sfida con l’Egitto, arrivando sul secondo palo per segnare di testa il gol vittoria all’ultimo respiro. Stai guardando, José?
Valore prima dei Mondiali: 85
milioni di sterline. Valore attuale: 90 milioni di sterline (+5).
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5Yan Diomande | RB Lipsia e Costa d’Avorio | 90 milioni di sterline
Il nome di Yan Diomande domina da tempo le voci di mercato. Le sue prestazioni elettrizzanti in Bundesliga hanno messo in allerta i grandi club europei, e non sarebbe una sorpresa se, prima o poi, seguisse le orme di Benjamin Sesko, Josko Gvardiol e Dominik Szoboszlai lasciando l’RB Leipzig.
Ai Mondiali ha confermato il suo talento: migliore in campo nella vittoria 1-0 sull’Ecuador e decisivo contro la Germania, quando ha superato Kimmich e servito l’assist a Kessie nella sconfitta 2-1. Un assist contro Curaçao (2-0) ha completato il suo bottino, rendendolo il primo giocatore del XXI secolo con più di 10 dribbling e 10 occasioni create nelle prime tre gare di Coppa del Mondo.
Il sogno ivoriano è finito con una beffa all’ultimo minuto contro la Norvegia di Haaland, ma Diomande ha comunque rafforzato la propria reputazione. Per strapparlo all’RB Lipsia serviranno circa 100 milioni di sterline, con il PSG in pole position.
Valore prima del Mondiale: 80
milioni di sterline. Valore attuale: 90 milioni di sterline (+10 milioni).
- AFP
4Elliot Anderson | Nottingham Forest e Nazionale inglese | 100 milioni di sterline
Negli ultimi due anni la carriera di Elliot Anderson è decollata. Dal Newcastle al Nottingham Forest, il centrocampista è ora un titolare dell’Inghilterra di Tuchel e del Manchester City.
Il club di Enzo Maresca ha versato circa 116 milioni di sterline, superando il record britannico, e tale cifra mette le sue prestazioni ai Mondiali sotto i riflettori. Dopo un buon esordio contro la Croazia, nel noioso pareggio con il Ghana non è riuscito a servire Kane e Bellingham. Ancora peggio con Panama: quasi invisibile, Tuchel ha faticato a vincere 2-0.
Tuttavia il suo contributo potrebbe farsi decisivo contro avversari più forti, grazie alla sua corsa e alla capacità di riconquistare il pallone. Dopo un’altra prova opaca negli ottavi con la Repubblica Democratica del Congo, ha però brillato nella vittoria 3-2 sul Messico e ora dovrà ripetere l’impresa contro la Norvegia per limitare l’influenza di Martin Ødegaard.
Valore prima del Mondiale: 105
milioni di sterline. Valore attuale: 100 milioni di sterline (⬇️ -5 milioni).
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3Julian Alvarez | Atlético Madrid e Argentina | 102,5 milioni di sterline
Pep Guardiola sbaglia di rado sul mercato, ma con Julian Alvarez forse vorrebbe tornare indietro. Nel 2024, quando il Manchester City lo cedette, l’argentino non era ancora il giocatore decisivo di oggi e il club incassò 85 milioni di sterline dall’Atlético Madrid. All’Etihad non sarebbero felici di vederlo all’Arsenal, pronto a punire i vecchi compagni.
I Gunners, come noto, sono in lizza per Alvarez, ma Mikel Arteta dovrà pagare oltre 100 milioni di sterline. Anche Barcellona e Real Madrid sono interessati, desiderose di soffiare il talento a un rivale, ora che l’attaccante ha espresso il desiderio di lasciare l’Atleti. Un grande Mondiale ne alzerebbe ulteriormente il costo, ma finora non tutto è andato come previsto.
Arrivato al torneo con un problema alla caviglia, Lionel Scaloni lo ha impiegato con cautela: Alvarez è subentrato dalla panchina nelle prime due gare del girone e poi, da titolare contro la Giordania, ha offerto una prova incolore. Contro Capo Verde è entrato a gara in corso e ha offerto il meglio di sé in fase difensiva, ma l’Argentina faticava comunque a chiudere il match. Non è esagerato dire che Alvarez fatichi a trovare il ritmo in Nord America: dopo un’altra prova incolore da titolare nella caotica vittoria 3-2 sull’Egitto agli ottavi, Scaloni potrebbe reinserire Lautaro Martinez nell’undici iniziale.
Valore prima dei Mondiali: 120 milioni
di sterline. Valore attuale: 102,5 milioni di sterline (⬇️ -17,5 milioni).
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2Michael Olise | Bayern Monaco e Francia | 145 milioni di sterline
Nell’estate 2024 il Bayern Monaco ha acquistato Michael Olise dalla Premier League per circa 50 milioni di sterline. Con il senno di poi, i bavaresi hanno fatto un colpo importante: il nazionale francese ha brillato in Bundesliga e Champions League negli ultimi due anni.
Neanche Didier Deschamps è rimasto indifferente ai suoi progressi, tanto che Olise ha fatto parte del temibile attacco dei Bleus ai Mondiali. Chiunque provasse a strappare l’ex ala del Crystal Palace al Bayern quest’estate dovrebbe mettere sul piatto una cifra mostruosa. Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid sarebbe pronto a offrire 192 milioni di sterline pur di convincere i campioni di Germania a cedere il giocatore.
Una cifra che non sembra folle, considerando l’impatto di Olise al suo primo Mondiale. Nell’esordio vinto 3-1 col Senegal ha servito l’assist a Kylian Mbappé, poi ha ispirato la goleada all’Iraq insieme a Mbappé e Ousmane Dembélé. Dopo una prova opaca nel 4-1 alla Norvegia, ha servito il quarto e quinto assist nel 3-0 agli ottavi contro la Svezia, candidandosi al Pallone d’Oro. Ha deluso contro il Paraguay, ma resta titolare e pronto a brillare nei quarti contro il Marocco.
Valore prima dei Mondiali: 125
milioni di sterline. Valore attuale: 145 milioni di sterline (+20 milioni).
- Getty Images Sport
1Lamine Yamal | Barcellona e Spagna | 207,5 milioni di sterline
Nel calcio non c’è nessuno con un valore superiore a quello di Lamine Yamal. A soli 18 anni, la giovane promessa del Barcellona ha dimostrato di essere già il miglior giocatore al mondo, e tutti gli occhi saranno puntati su di lui ai Mondiali. Dopo un breve ingresso contro Capo Verde – mossa precauzionale per il suo infortunio – l’attaccante del Barça si è scatenato all’esordio da titolare in Nord America, nella vittoria per 4-0 sull’Arabia Saudita, insaccando sul secondo palo un cross di Mikel Oyarzabal.
Da lui ci si aspetta sempre la giocata decisiva, e viene criticato quando non la trova. Dopo un match opaco contro l’Uruguay, negli ottavi con l’Austria è stato il più pericoloso: continui dribbling e incursioni hanno messo in crisi la difesa avversaria.
Negli ottavi contro il Portogallo non è riuscito a incidere: ha mostrato lampi di classe, ma non ha raggiunto i suoi soliti livelli e la Spagna è passata grazie a Mikel Merino. Ora la Spagna affronterà il Belgio e, probabilmente, la Francia in semifinale. A te la parola, Lamine.
Valore prima dei Mondiali: 200 milioni
di sterline. Valore attuale: 207,5 milioni di sterline (+7,5 milioni).
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