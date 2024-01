L'agente di Lautaro Martinez spiazza l'Inter: "Se arriva il rinnovo bene, altrimenti tutti professionisti"

Parole chiare e senza giri di parole quelle di Alejandro Camano: "Per adesso non c'è un accordo, lavoriamo per questo".

Lautaro Martinez non è solo il capitano dell'Inter, al momento: è proprio della formazione allenata da Simone Inzaghi, sia da miglior marcatore, che da trascinatore. L'ultima rete siglata, quella in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, decisiva per la conquista del trofeo, completa un quadro già ben definito. E se nel corso dei mesi si è discuso parecchio del suo rinnovo con l'Inter, il suo agente, Alejandro Camano, ai microfoni di Radio Sportiva ha provato a fare il punto, senza troppi giri di parole. L'articolo prosegue qui sotto