In Argentina c’è un grande caos legato alla Nazionale. Gli strascichi della finale Mondiale persa e dell’addio di Messi stanno gettando grande incertezza sul futuro prossimo della squadra di Scaloni, pronta ad affrontare in amichevole Burkina Faso, Bolivia e Benin. Fra i convocati per questi tre appuntamenti ci sarebbe anche Lautaro Martinez, che però potrebbe addirittura rifiutare la convocazione.
AFA e Argentina nel caos: perchè Lautaro Martinez potrebbe rifiutare la convocazione di Scaloni, l’Inter spera di tenersi il capitano
- AFP
COSA STA SUCCEDENDO ALL’ARGENTINA
In Argentina, come detto, c’è grande incertezza in ottica Seleccion. Samuel, uno dei membri più importanti dello staff di Scaloni, è in uscita, e il rinnovo di Scaloni non ha placato le acque agitate. In più, ad aprire la spaccatura fra AFA e calciatori, ci sarebbero alcuni premi non pagati alla squadra dopo i Mondiali, che avrebbero portato alcuni dei big a valutare la mancata presenza per le prossime amichevoli.
- Getty Images
L’ADDIO DI MESSI
In tutto questo si è anche inserito l’addio di Leo Messi. Il 10 ha deciso di dire stop alla Nazionale a 39 anni, chiudendo una pagina memorabile della storia del calcio. Questo, però, ha gettato ulteriori incertezze nello spogliatoio, che chiaramente si ritrova senza il proprio leader massimo, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.
- PubblicitàPubblicità
- Getty Images
CHIVU SPERA DI TENERSI LAUTARO
In questo scenario, dunque, Lautaro Martinez potrebbe optare per non andare a giocare con la Nazionale. L’Inter, inutile girarci intorno, ci spera: il capitano nerazzurro si risparmierebbe due voli intercontinentali e tre amichevoli, rimanendo invece ad allenarsi agli ordini di Chivu. Migliorerebbe ulteriormente la propria condizione, già ottima, e sarebbe prontissimo per la ripresa di campionato e Champions.
- Getty Images
LA NUOVA LUNGA SOSTA
Da quest’anno, va ricordato, la sosta per le Nazionali non durerà più soltanto 7 giorni, ma si allungherà a quasi due settimane. Un periodo più lungo che porterà i giocatori via dai club per una decina di giorni, con le squadre di club ferme dal 20 settembre al 10 ottobre.
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.