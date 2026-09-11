AFA e Argentina nel caos: perchè Lautaro Martinez potrebbe rifiutare la convocazione di Scaloni, l’Inter spera di tenersi il capitano

In Argentina, come detto, c’è grande incertezza in ottica Seleccion. Samuel, uno dei membri più importanti dello staff di Scaloni, è in uscita, e il rinnovo di Scaloni non ha placato le acque agitate. In più, ad aprire la spaccatura fra AFA e calciatori, ci sarebbero alcuni premi non pagati alla squadra dopo i Mondiali, che avrebbero portato alcuni dei big a valutare la mancata presenza per le prossime amichevoli.