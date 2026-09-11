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Lautaro(C)Getty Images
Matteo Occhiuto

AFA e Argentina nel caos: perchè Lautaro Martinez potrebbe rifiutare la convocazione di Scaloni, l’Inter spera di tenersi il capitano

Serie A
L. Martinez
Inter

L’Albiceleste in difficoltà dopo il ko nella finale dei Mondiali e il ritiro di Leo Messi: spaccatura fra calciatori e federazione, il 10 nerazzurro potrebbe non partire.

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In Argentina c’è un grande caos legato alla Nazionale. Gli strascichi della finale Mondiale persa e dell’addio di Messi stanno gettando grande incertezza sul futuro prossimo della squadra di Scaloni, pronta ad affrontare in amichevole Burkina Faso, Bolivia e Benin. Fra i convocati per questi tre appuntamenti ci sarebbe anche Lautaro Martinez, che però potrebbe addirittura rifiutare la convocazione.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP

    COSA STA SUCCEDENDO ALL’ARGENTINA

    In Argentina, come detto, c’è grande incertezza in ottica Seleccion. Samuel, uno dei membri più importanti dello staff di Scaloni, è in uscita, e il rinnovo di Scaloni non ha placato le acque agitate. In più, ad aprire la spaccatura fra AFA e calciatori, ci sarebbero alcuni premi non pagati alla squadra dopo i Mondiali, che avrebbero portato alcuni dei big a valutare la mancata presenza per le prossime amichevoli.

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  • Lionel Messi ArgentinaGetty Images

    L’ADDIO DI MESSI

    In tutto questo si è anche inserito l’addio di Leo Messi. Il 10 ha deciso di dire stop alla Nazionale a 39 anni, chiudendo una pagina memorabile della storia del calcio. Questo, però, ha gettato ulteriori incertezze nello spogliatoio, che chiaramente si ritrova senza il proprio leader massimo, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. 

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  • ChivuGetty Images

    CHIVU SPERA DI TENERSI LAUTARO

    In questo scenario, dunque, Lautaro Martinez potrebbe optare per non andare a giocare con la Nazionale. L’Inter, inutile girarci intorno, ci spera: il capitano nerazzurro si risparmierebbe due voli intercontinentali e tre amichevoli, rimanendo invece ad allenarsi agli ordini di Chivu. Migliorerebbe ulteriormente la propria condizione, già ottima, e sarebbe prontissimo per la ripresa di campionato e Champions.

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  • 잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images

    LA NUOVA LUNGA SOSTA

    Da quest’anno, va ricordato, la sosta per le Nazionali non durerà più soltanto 7 giorni, ma si allungherà a quasi due settimane. Un periodo più lungo che porterà i giocatori via dai club per una decina di giorni, con le squadre di club ferme dal 20 settembre al 10 ottobre. 

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