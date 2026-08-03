Adzic dal goal decisivo contro l'Inter al Sassuolo: perché la Juventus ha deciso di fare a meno di lui

Vasilije Adzic è un nuovo giocatore del Sassuolo. Anche ufficialmente, dopo che nelle scorse ore i neroverdi avevano già superato la concorrenza del Cagliari per prelevarlo dalla Juventus.
"L’U.S. Sassuolo Calcio - è il comunicato pubblicato dal club neroverde sul proprio sito ufficiale - comunica di aver acquisito dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del calciatore Vasilije Adžić (centrocampista, 2006)".
Adzic, dunque, giocherà con la maglia del Sassuolo la prossima stagione. E forse anche quelle successive: dipenderà dalla Juventus. In ogni caso, è un epilogo che il ventenne montenegrino probabilmente non si sarebbe atteso meno di un anno fa.
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