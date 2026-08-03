Adzic dal goal decisivo contro l'Inter al Sassuolo: perché la Juventus ha deciso di fare a meno di lui

Non è insomma bastata la stima di Spalletti, che a più riprese ha dedicato parole al miele ad Adzic. Riconoscendone sì la scarsa abitudine a giocare ad alti livelli, ma anche e soprattutto le alte potenzialità. Sempre al netto di certe cose da migliorare.

"L'ho fatto giocare poco, ma gli vedo un grande piede, un grande motore, una scocca importante - ha detto in inverno il tecnico juventino - quando va a fare duelli fisici tiene botta. Vorrei trasferirgli più serenità nelle scelte nei vari momenti della partita. A volte si trova in delle zone di campo dove non può permettersi di perdere il pallone o gestirlo in maniera tranquilla, invece fa un po' di confusione. In altri posti, dove può farci vedere il suo pensiero, fa come se fosse in una zona a rischio. In generale sono queste le cose da mettere a posto".

Parole che facevano il paio con quelle pronunciate qualche mese prima:

"È potente e ha un piede fantastico: non è svelto di gambe ma lo è di testa, ha una pulizia precisa per ciò che necessita il nostro calcio".

Il campo, come visto, ha detto altro. E cioè che Spalletti ha puntato su altri per cercare di portare a termine la missione Champions, apparentemente alla portata ma poi fallita a causa di troppi risultati negativi nelle ultime giornate.