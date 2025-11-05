Herzogenaurach, 5 novembre 2025 – adidas svela oggi gli Home Kit ufficiali del torneo per 22 federazioni partner in vista della FIFA World Cup26™, tra cui: Algeria, Argentina, Belgio, Cile, Colombia, Costa Rica, Germania, Ungheria, Italia, Giappone, Messico, Irlanda del Nord, Perù, Qatar, Arabia Saudita, Scozia, Spagna, Svezia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Galles.*

La collezione combina identità visive e tradizioni storiche di ogni nazione e le ritrae con un'estetica contemporanea e proiettata al futuro. I design sono rappresentativi di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive sul calcio, con l'obiettivo di colmare il divario tra ogni generazione di tifosi, in vista della più grande Coppa del Mondo di sempre.

L'audace collezione di maglie riflette il cuore di ogni nazione attraverso combinazioni di colori e motivi che celebrano aspetti chiave dell'identità di ciascuna di esse. Dalle loro ricche storie ai famosi paesaggi, fino all'architettura tradizionale e ai design iconici delle maglie passate: ogni maglia mira a unire i tifosi attorno a una passione condivisa per il proprio Paese.

In tutta la collezione sono presenti dettagli che richiamano la storia leggendaria del torneo della Coppa del Mondo, inclusi riferimenti a design storici delle maglie, vittorie passate e date memorabili. Piccole gemme che possono essere scoperte una alla volta, creando continui momenti di apprezzamento e sorpresa per i tifosi al di là del primo sguardo.

L'intera gamma è realizzata per le migliori prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di alta pressione ad affrontare le diverse condizioni che incontreranno nelle tre nazioni ospitanti. Per affrontare le condizioni climatiche più intense e calde, i tessuti elasticizzati meccanici ingegnerizzati in 3D mappati sul corpo, che incorporano i più recenti materiali CLIMACOOL+ di adidas, allontanano il sudore più velocemente, mantenendo i giocatori asciutti più a lungo. Le ampie strisce traforate consentono la massima traspirabilità, mentre i fori in mesh strategicamente posizionati sia sul tessuto che sulle finiture offrono la migliore permeabilità all'aria, garantendo una traspirazione ottimale anche in condizioni climatiche più impegnative.

La collezione presenta anche una nuova espressione del logo adidas, presentato in una versione lenticolare stampata a caldo: questo processo crea un aspetto unico nel suo genere, cambiando forma al logo adidas e aggiungendo un dettaglio visivo audace e innovativo.

Sam Handy, GM Football di adidas, ha dichiarato: "La maglia nazionale è il simbolo dell'unità e dell'orgoglio di una nazione. Mentre le squadre scendono in campo sul palcoscenico mondiale nella World Cup più grande che il mondo abbia mai visto, queste maglie portano con loro le speranze di un'intera nuova generazione di tifosi, rappresentando al contempo coloro che li hanno preceduti. La World Cup significa creare momenti che vanno al di là dello stadio e di quanto vi succede all’interno; quindi, abbiamo ideato dei design che rendono omaggio alle radici di ogni nazione. Al contempo anche tenendo conto di un'era in cui ogni tifoso, ovunque si trovi, possa fare parte della storia."

Thomas Mace, VP Design, adidas Football, ha dichiarato: "Progettare la nostra selezione di maglie per la FIFA World Cup 2026™ ha significato onorare l'identità di ogni nazione spingendo al contempo i confini dell'innovazione e delle prestazioni. Ogni maglia racconta una storia, mescolando patrimonio culturale con estetica moderna, ed è costruita utilizzando le nostre tecnologie più avanzate per mantenere i giocatori freschi e comodi sul più grande palcoscenico calcistico. Dai dettagli visivi audaci al logo lenticolare che cambia forma fino alle innovative caratteristiche di traspirazione, questa collezione rappresenta il futuro del design delle maglie da calcio."