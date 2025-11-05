Pubblicità
maglia italia maschile 2025
Michael Di Chiaro

Adidas svela la nuova maglia dell'Italia: richiami al Mondiale del 2006 e foglie d'alloro, tutti i dettagli

Svelato il nuovo Kit Home che verrà indossato dalla nazionale italiana: in caso di qualificazione, sarà la maglia degli Azzurri ai Mondiali del 2026.

Adidas e FIGC hanno presentato oggi la nuova maglia Home della Nazionale Italiana.

Sarà inoltre la maglia che verrà indossata dalla Nazionale guidata da Gennaro Gattuso in caso di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si disputeranno la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico.

Di seguito tutti i dettagli della nuova maglia dell'Italia.

  • IL COMUNICATO DI ADIDAS

    Herzogenaurach, 5 novembre 2025 – adidas svela oggi gli Home Kit ufficiali del torneo per 22 federazioni partner in vista della FIFA World Cup26™, tra cui: Algeria, Argentina, Belgio, Cile, Colombia, Costa Rica, Germania, Ungheria, Italia, Giappone, Messico, Irlanda del Nord, Perù, Qatar, Arabia Saudita, Scozia, Spagna, Svezia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Galles.*

    La collezione combina identità visive e tradizioni storiche di ogni nazione e le ritrae con un'estetica contemporanea e proiettata al futuro. I design sono rappresentativi di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive sul calcio, con l'obiettivo di colmare il divario tra ogni generazione di tifosi, in vista della più grande Coppa del Mondo di sempre.

    L'audace collezione di maglie riflette il cuore di ogni nazione attraverso combinazioni di colori e motivi che celebrano aspetti chiave dell'identità di ciascuna di esse. Dalle loro ricche storie ai famosi paesaggi, fino all'architettura tradizionale e ai design iconici delle maglie passate: ogni maglia mira a unire i tifosi attorno a una passione condivisa per il proprio Paese.

    In tutta la collezione sono presenti dettagli che richiamano la storia leggendaria del torneo della Coppa del Mondo, inclusi riferimenti a design storici delle maglie, vittorie passate e date memorabili. Piccole gemme che possono essere scoperte una alla volta, creando continui momenti di apprezzamento e sorpresa per i tifosi al di là del primo sguardo.

    L'intera gamma è realizzata per le migliori prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di alta pressione ad affrontare le diverse condizioni che incontreranno nelle tre nazioni ospitanti. Per affrontare le condizioni climatiche più intense e calde, i tessuti elasticizzati meccanici ingegnerizzati in 3D mappati sul corpo, che incorporano i più recenti materiali CLIMACOOL+ di adidas, allontanano il sudore più velocemente, mantenendo i giocatori asciutti più a lungo. Le ampie strisce traforate consentono la massima traspirabilità, mentre i fori in mesh strategicamente posizionati sia sul tessuto che sulle finiture offrono la migliore permeabilità all'aria, garantendo una traspirazione ottimale anche in condizioni climatiche più impegnative.

    La collezione presenta anche una nuova espressione del logo adidas, presentato in una versione lenticolare stampata a caldo: questo processo crea un aspetto unico nel suo genere, cambiando forma al logo adidas e aggiungendo un dettaglio visivo audace e innovativo.

    Sam Handy, GM Football di adidas, ha dichiarato: "La maglia nazionale è il simbolo dell'unità e dell'orgoglio di una nazione. Mentre le squadre scendono in campo sul palcoscenico mondiale nella World Cup più grande che il mondo abbia mai visto, queste maglie portano con loro le speranze di un'intera nuova generazione di tifosi, rappresentando al contempo coloro che li hanno preceduti. La World Cup significa creare momenti che vanno al di là dello stadio e di quanto vi succede all’interno; quindi, abbiamo ideato dei design che rendono omaggio alle radici di ogni nazione. Al contempo anche tenendo conto di un'era in cui ogni tifoso, ovunque si trovi, possa fare parte della storia."

    Thomas Mace, VP Design, adidas Football, ha dichiarato: "Progettare la nostra selezione di maglie per la FIFA World Cup 2026™ ha significato onorare l'identità di ogni nazione spingendo al contempo i confini dell'innovazione e delle prestazioni. Ogni maglia racconta una storia, mescolando patrimonio culturale con estetica moderna, ed è costruita utilizzando le nostre tecnologie più avanzate per mantenere i giocatori freschi e comodi sul più grande palcoscenico calcistico. Dai dettagli visivi audaci al logo lenticolare che cambia forma fino alle innovative caratteristiche di traspirazione, questa collezione rappresenta il futuro del design delle maglie da calcio."

  • RICHIAMI AL TRIONFO DEL 2006

    La nuova maglia dell'Italia unisce tradizione e modernità, fondendo i simboli storici dell’Italia con un design attuale e orientato al futuro. Lo stile richiama un calcio dinamico e innovativo, capace di ispirare e connettere tifosi di ogni età.

    La maglia “Azzurra” incarna l’anima del Paese, celebrando la sua eredità sportiva e culturale. I dettagli presenti rendono omaggio ai momenti iconici della storia azzurra, dal trionfo mondiale fino alla storica notte di Berlino, simbolo di orgoglio e identità nazionale.

    La base blu della maglia Home dell’Italia è impreziosita da un motivo grafico ripetuto, basato sulle corone d’alloro, un tempo indossate da atleti e imperatori nell’Impero Romano per rappresentare la vittoria e il trionfo. L’utilizzo del colore oro sulle spalle e nei dettagli richiama a periodi gloriosi del calcio italiano.

  • I DETTAGLI

    La maglia presenta anche una nuova espressione del logo adidas lenticolare – qui in versione dorata – stampato a caldo: un processo che crea un aspetto unico cambiando forma al logo adidas, aggiungendo un dettaglio visivo audace e innovativo. Sul retro del colletto compare la scritta ‘Azzurra’, che rimanda al nome di una maglia iconica e conosciuta in tutto il mondo, come simbolo dello sport italiano.

  • SARÁ LA MAGLIA DELL'ITALIA AI MONDIALI?

    Sì, in caso di qualificazione ai Mondiali del 2026, l'Italia di Gattuso indosserà la maglia presentata da Adidas e FIGC nella giornata di mercoledì 4 novembre 2025.

