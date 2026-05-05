Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione

Anche la difesa dell'Inter potrebbe subire una vera e propria rivoluzione durante il prossimo mercato.

Ad oggi gli unici sicuri di restare sembrano Akanji, appena riscattato dal Manchester City, e Bisseck. I contratti di Acerbi e Darmian, entrambi in scadenza come De Vrij, non saranno rinnovati. Mentre resta in bilico il futuro dell'olandese.

Da capire anche se il Barcellona affonderà davvero il colpo per cercare di strappare Alessandro Bastoni all'Inter. Non è ad oggi certa neppure la permanenza di Carlos Augusto.