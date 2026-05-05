Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione

Vincere e dirsi addio. Nonostante lo Scudetto appena festeggiato molti giocatori potrebbero salutare l'Inter al termine di questa stagione.
Alcuni contratti in scadenza, infatti, non verranno rinnovati anche per questioni anagrafiche. Altri elementi potrebbero invece chiedere la cessione per trovare più spazio.
Altri ancora sono finiti nel mirino dei top club europei che sarebbero pronti a bussare alle porte dei neo Campioni d'Italia nelle prossime settimane.
Ma chi e quanti sono i giocatori in uscita dall'Inter?