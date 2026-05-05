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US Sassuolo Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Addio dopo lo Scudetto con l'Inter, tanti giocatori in partenza: chi lascerà i nerazzurri al termine della stagione

Calciomercato
Inter

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter dopo lo Scudetto tra contratti in scadenza, scelte di mercato e possibili offerte. I nerazzurri si preparano a un'estate di grandi cambiamenti.

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Vincere e dirsi addio. Nonostante lo Scudetto appena festeggiato molti giocatori potrebbero salutare l'Inter al termine di questa stagione.

Alcuni contratti in scadenza, infatti, non verranno rinnovati anche per questioni anagrafiche. Altri elementi potrebbero invece chiedere la cessione per trovare più spazio.

Altri ancora sono finiti nel mirino dei top club europei che sarebbero pronti a bussare alle porte dei neo Campioni d'Italia nelle prossime settimane.

Ma chi e quanti sono i giocatori in uscita dall'Inter?

  • RIVOLUZIONE IN PORTA?

    A difendere i pali dell'Inter nella prossima stagione non ci sarà più Yann Sommer.

    Il contratto dello svizzero, 37 anni compiuti lo scorso dicembre, scade il 30 giugno e non verrà rinnovato per questioni anagrafiche ma non solo.

    Sommer è incappato in parecchi passaggi a vuoto durante la stagione tanto che qualcuno aveva chiesto a Chivu di lanciare subito Josep Martinez.

    Lo spagnolo spera ancora di diventare il portiere del futuro ma l'Inter valuta anche l'acquisto di un altro numero 1. Il preferito sembra Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham.

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  • ACERBI E DARMIAN SALUTANO, DE VRIJ E BASTONI IN BILICO

    Anche la difesa dell'Inter potrebbe subire una vera e propria rivoluzione durante il prossimo mercato.

    Ad oggi gli unici sicuri di restare sembrano Akanji, appena riscattato dal Manchester City, e Bisseck. I contratti di Acerbi e Darmian, entrambi in scadenza come De Vrij, non saranno rinnovati. Mentre resta in bilico il futuro dell'olandese.

    Da capire anche se il Barcellona affonderà davvero il colpo per cercare di strappare Alessandro Bastoni all'Inter. Non è ad oggi certa neppure la permanenza di Carlos Augusto.

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  • MKHITARYAN NON RINNOVA, FRATTESI VERSO LA CESSIONE

    Tanti possibili cambiamenti sono previsti anche a centrocampo.

    I nerazzurri perderanno sicuramente una delle colonne portanti ovvero l'armeno Mkhitaryan, il cui contratto scade il 30 giugno e che a 37 anni starebbe valutando l'ipotesi del ritiro.

    In bilico, come ormai accade da parecchie sessioni di mercato, il futuro di Davide Frattesi che in questa stagione non ha trovato molto spazio.

    Intoccabili ovviamente Barella, Zielinski e Sucic ma dovrebbe restare anche Hakan Calhanoglu nonostante il continuo pressing del Galatasaray.

  • PERICOLO DUMFRIES

    La volontà dell'Inter è ovviamente quella di trattenere tutti i migliori giocatori, compreso Denzel Dumfries.

    Il futuro dell'olandese però non dipende solo dalla società nerazzurra dato che nel suo contratto è prevista una clausola valida per l'estero.

    Se qualcuno deciderà di versare la cifra pattuita, pari a 25 milioni di euro, l'Inter sarà dunque costretta a cedere Dumfries e dovrà poi trovare un sostituto.

    Anche perché Luis Henrique durante questa stagione non ha convinto del tutto. Sempre che Diouf non si convinca a cambiare definitivamente ruolo.

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  • L'ATTACCO NON SI TOCCA

    Il reparto che dovrebbe subire meno modifiche in vita della prossima stagione è l'attacco.

    Lautaro Martinez, ovviamente, è intoccabile così come Marcus Thuram che grazie a un grande finale di stagione sembra avere spazzato via ogni dubbio sul suo futuro in nerazzurro.

    Alle loro spalle proseguiranno nel percorso di crescita Bonny e soprattutto Francesco Pio Esposito. Quest'ultimo, alla prima stagione in Serie A, ha fatto benissimo e troverà probabilmente ancora più spazio nella prossima.

    Entrambi peraltro godono della massima stima di Chivu che li aveva già allenati rispettivamente al Parma e nella Primavera dell'Inter.

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