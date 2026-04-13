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Stefano Silvestri

Adani su Allegri e il Milan: "Credevo in una ripartenza, ma vedo poca costruzione per il futuro"

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Milan
M. Allegri

L'opinionista alla Domenica Sportiva: "Sono sorpreso, probabilmente ho sbagliato all'inizio. Il Milan non ha connessione né compattezza, attacca male e difende a volte peggio".

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Lele Adani che parla di Massimiliano Allegri riporta alla mente il celebre scontro a Sky di qualche anno fa. E dunque sono dichiarazioni che, in un senso o nell'altro, fanno spesso rumore.

L'ex difensore e oggi opinionista ha nuovamente espresso la propria opinione sul lavoro dell'allenatore del Milan alla Domenica Sportiva, all'indomani della clamorosa sconfitta rimediata dai rossoneri in casa contro l'Udinese.

Opinione che, naturalmente, non può essere favorevole e neppure morbida. Anche alla luce del periodo negativo che il Milan, ormai fuori dalla lotta Scudetto, sta vivendo.

  • "ALL'INIZIO CREDEVO IN QUESTO PROGETTO"

    "Devo ammettere di essere sorpreso e anche probabilmente di aver sbagliato all'inizio. Ma lo dico a stagione in corso. Io all'inizio credevo in questo progetto, credevo in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e dopo insuccessi negli ultimi anni, diversi anni. Credevo in una ripartenza nuova, ho visto diverse partite ottime, penso a quella di Udine a inizio anno, col Bologna. Ho visto delle vittorie ottenute un po' alla Allegri, però ho visto una continuità e una compattezza di squadra. Ho visto un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro".

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  • "ATTACCANTI IMPROVVISATI"

    "Sembra che gli attaccanti siano improvvisati nel modo in cui giocano a calcio ogni volta. Ora verranno fuori le ca***te del 4-3-3, ma le ultime sconfitte le ha fatte col 3-5-2. Se penso ai moduli con la Lazio ha cambiato 3-4 moduli nel corso della partita, ieri (sabato, ndr) l'unico tiro è stato di Saelemaekers. Contro il Napoli le punte in campo sono state 5, una partita completamente consegnata all'avversaria".

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  • "POCA COSTRUZIONE PER IL FUTURO"

    "Il Milan sembra non avere connessione, non ha compattezza, attacca male e difende a volte peggio. E mi risulta strano dopo 8/9 mesi di lavoro. E devo rivedere le previsioni che avevo fatte rivolte al bene. Ad Allegri verrà data fiducia per un altro mandato, però onestamente vedo poca costruzione per il futuro con alcuni punti decisamente negativi non partendo dalla difesa, ma dall'attacco".

  • "IL MILAN DEVE GIOCARE PER VINCERE"

    "Il Milan quando scende in campo deve farlo per vincere. Però il Milan non ha vinto la Supercoppa, è uscita dalla Coppa Italia contro la Lazio e in un momenti di ripresa è uscito totalmente (dato che non aveva le coppe doveva essere l'obiettivo anche di fame) dalla lotta Scudetto".

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