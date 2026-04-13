Adani su Allegri e il Milan: "Credevo in una ripartenza, ma vedo poca costruzione per il futuro"

"Devo ammettere di essere sorpreso e anche probabilmente di aver sbagliato all'inizio. Ma lo dico a stagione in corso. Io all'inizio credevo in questo progetto, credevo in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e dopo insuccessi negli ultimi anni, diversi anni. Credevo in una ripartenza nuova, ho visto diverse partite ottime, penso a quella di Udine a inizio anno, col Bologna. Ho visto delle vittorie ottenute un po' alla Allegri, però ho visto una continuità e una compattezza di squadra. Ho visto un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro".