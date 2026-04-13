Adani su Allegri e il Milan: "Credevo in una ripartenza, ma vedo poca costruzione per il futuro"

Lele Adani che parla di Massimiliano Allegri riporta alla mente il celebre scontro a Sky di qualche anno fa. E dunque sono dichiarazioni che, in un senso o nell'altro, fanno spesso rumore.
L'ex difensore e oggi opinionista ha nuovamente espresso la propria opinione sul lavoro dell'allenatore del Milan alla Domenica Sportiva, all'indomani della clamorosa sconfitta rimediata dai rossoneri in casa contro l'Udinese.
Opinione che, naturalmente, non può essere favorevole e neppure morbida. Anche alla luce del periodo negativo che il Milan, ormai fuori dalla lotta Scudetto, sta vivendo.