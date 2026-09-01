Gli acquisti dell'ultimo giorno di calciomercato estivo 2026 in Serie A: tutti gli affari ufficiali

Ci siamo: oggi, martedì 1° settembre, è l'ultimo giorno della finestra estiva del calciomercato 2026. E dunque l'ultimo giorno utile per acquistare e cedere calciatori, anche in Serie A.

Quali sono le ultime operazioni ufficiali concluse dai 20 club del massimo campionato? Chi prende chi in extremis?

Di seguito, ecco tutte le ufficialità dell'ultimo giorno di mercato in Serie A.

(Articolo in costante aggiornamento)







