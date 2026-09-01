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Stefano Silvestri

Gli acquisti dell'ultimo giorno di calciomercato estivo 2026 in Serie A: tutti gli affari ufficiali

Calciomercato
Serie A
Como

Tutti gli acquisti ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A nell'ultima giornata della finestra estiva di mercato: chi ha cambiato squadra in extremis nel nostro campionato.

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Ci siamo: oggi, martedì 1° settembre, è l'ultimo giorno della finestra estiva del calciomercato 2026. E dunque l'ultimo giorno utile per acquistare e cedere calciatori, anche in Serie A.

Quali sono le ultime operazioni ufficiali concluse dai 20 club del massimo campionato? Chi prende chi in extremis?

Di seguito, ecco tutte le ufficialità dell'ultimo giorno di mercato in Serie A.

(Articolo in costante aggiornamento)


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  • ENEM AL BOLOGNA

    Provenienza: Stella Rossa

    Ruolo: Attaccante

    Formula: Titolo definitivo

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  • CALETA-CAR AL SASSUOLO

    Provenienza: Lione

    Ruolo: Difensore centrale

    Formula: Titolo definitivo

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  • BELGHALI AL TORINO

    Provenienza: Verona

    Ruolo: Terzino destro

    Formula: Titolo definitivo

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