Acerbi, Buongiorno e Calafiori non ci sono, Gatti a mezzo servizio: chi gioca nella difesa dell'Italia in Norvegia

Norvegia vs Italia

Spalletti deve fare i conti con un'emergenza difensiva in vista dell'esordio a Oslo: solo Di Lorenzo e Bastoni sono certi di prendersi una maglia.

Meno quattro al ritorno in campo dell'Italia. E sarà un ritorno in campo già importante, nonostante formalmente si tratti della prima giornata delle Qualificazioni Mondiali: in Norvegia ci si gioca parecchio contro l'avversario che presumibilmente ci contenderà il primato nel girone.

Il problema è che il commissario tecnico Luciano Spalletti volerà in Norvegia dovendo fare i conti con diverse defezioni. Specialmente in un reparto: la difesa. Zona di campo che nelle ultime settimane e e negli ultimi giorni è stata azzoppata da continui guai fisici, e che venerdì sera rischia di presentarsi in campo parzialmente rabberciata.

Un problema non da poco, considerando il pericolo pubblico che l'Italia si troverà di fronte: Erling Haaland. Che non è solo il centravanti del Manchester City e uno dei migliori giocatori d'Europa, ma anche la speranza norvegese di tornare a disputare un Mondiale dopo quasi un trentennio.