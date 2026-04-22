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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Accordo verbale tra la Juventus e Alisson: cosa manca per l'arrivo a Torino del portiere brasiliano

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A. Becker
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Il numero 1 del Liverpool può tornare a giocare in Serie A e con Spalletti dopo gli anni alla Roma: la situazione a poche settimane dalla riapertura della finestra estiva di mercato.

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Prima c'è da blindare una qualificazione alla Champions League sempre più vicina. E poi la Juventus penserà ai tasselli da inserire in rosa durante la finestra estiva del mercato: tra questi, anche un nuovo portiere.

Il prescelto è una vecchia conoscenza della Serie A e del calcio italiano: Alisson, l'ex numero 1 della Roma, al Liverpool dall'estate 2018, obiettivo concreto dei bianconeri ormai da diverse settimane.

La novità, in questo senso, è piuttosto importante: tra il calciatore e la Juve sembra essere già tutto apparecchiato.

  • ACCORDO JUVENTUS-ALISSON

    Secondo Matteo Moretto, infatti, il primo passo è stato compiuto dalla Juventus: il club bianconero ha trovato un accordo con Alisson per quanto riguarda un suo possibile arrivo a Torino, segno che l'operazione è già stata avviata in maniera concreta.

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  • LA POSIZIONE DEL LIVERPOOL

    Certo, la sola intesa con Alisson non basta. L'ex portiere della Roma non andrà in scadenza il 30 giugno, rimarrà un giocatore del Liverpool anche in seguito e dunque il club bianconero dovrà trattare e trovare un accordo anche con quello inglese.

    La posizione del Liverpool, in questo senso, non è ancora definita. Nelle prossime settimane si capirà con maggiore chiarezza che cosa il club voglia fare del brasiliano, nonostante ormai da tempo si stia parlando di un addio di quest'ultimo al termine della stagione.

    Secondo Fabrizio Romano, il Liverpool parlerà con l'agente di Alisson una volta conclusa l'annata per capire la soluzione migliore da prendere. L'ex giallorosso rispetta molto il proprio club e non forzerà l'addio, nonostante un ritorno in Serie A lo intrighi.

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  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI ALISSON

    L'addio di Alisson al Liverpool, in ogni caso, continua a essere probabile. Non foss'altro perché la situazione contrattuale del portiere brasiliano porta a pensarlo in maniera concreta.

    Il vincolo che lega Alisson al Liverpool scadrà infatti il 30 giugno del 2027. Il che significa che il trentatreenne giocatore, in caso di mancato rinnovo, tra poco più di un anno sarebbe libero di accasarsi a zero senza portare alcuna sterlina nelle casse del proprio club.

  • LA STAGIONE DI ALISSON

    Alisson ha giocato 34 partite stagionali fino a questo momento: di queste 25 le ha collezionate in Premier League e altre 6 in Champions League, anche se non è potuto scendere in campo nella doppia sfida dei quarti di finale persa contro il PSG.

    Il motivo è legato a un infortunio muscolare, fatto che in più di un'occasione ha condizionato l'annata dell'ex giallorosso. Ma le motivazioni del suo possibile addio, come detto, sono altre. Con la Juventus che rimane concretamente alla finestra attendendo novità da Liverpool.

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