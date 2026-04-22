Accordo verbale tra la Juventus e Alisson: cosa manca per l'arrivo a Torino del portiere brasiliano

Alisson ha giocato 34 partite stagionali fino a questo momento: di queste 25 le ha collezionate in Premier League e altre 6 in Champions League, anche se non è potuto scendere in campo nella doppia sfida dei quarti di finale persa contro il PSG.

Il motivo è legato a un infortunio muscolare, fatto che in più di un'occasione ha condizionato l'annata dell'ex giallorosso. Ma le motivazioni del suo possibile addio, come detto, sono altre. Con la Juventus che rimane concretamente alla finestra attendendo novità da Liverpool.