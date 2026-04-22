Accordo verbale tra la Juventus e Alisson: cosa manca per l'arrivo a Torino del portiere brasiliano

Prima c'è da blindare una qualificazione alla Champions League sempre più vicina. E poi la Juventus penserà ai tasselli da inserire in rosa durante la finestra estiva del mercato: tra questi, anche un nuovo portiere.
Il prescelto è una vecchia conoscenza della Serie A e del calcio italiano: Alisson, l'ex numero 1 della Roma, al Liverpool dall'estate 2018, obiettivo concreto dei bianconeri ormai da diverse settimane.
La novità, in questo senso, è piuttosto importante: tra il calciatore e la Juve sembra essere già tutto apparecchiato.