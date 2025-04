Abraham è l'uomo derby del Milan: due goal contro l'Inter in stagione e decisivo nelle coppe

Conceicao punta su Abraham nella partita più importante della stagione: da Roma a Milano, l'inglese sa come si decidono i derby.

La sconfitta contro l'Atalanta a San Siro nell'ultima giornata di campionato è quasi passata inosservata; il motivo è semplice, questa sera il Milan giocherà la partita più importante in questo finale di stagione. In palio per i rossoneri c'è un posto in finale di Coppa Italia che rimane l'unico vero obiettivo.

Sergio Conceicao confermerà la formazione vista nell'ultima gara ma con un'eccezione, ovvero la presenza di Tammy Abraham al centro dell'attacco al posto di Luka Jovic.

Il tecnico rilancia il centravanti inglese per la sfida contro l'Inter; una scelta che si basa anche su quanto accaduto in stagione nei precedenti derby, soprattutto quelli di coppa.