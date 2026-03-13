Solo giovedì era trapelata la notizia che il candidato alla presidenza Victor Font e il suo staff del Barcellona avrebbero contattato il Manchester City per negoziare il trasferimento di Erling Haaland. Ora la consulente dell'attaccante ha reagito alla notizia. Anche il presidente del Barça Joan Laporta ha rilasciato una dichiarazione.
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"Abbiamo grande rispetto": le voci di mercato su Erling Haaland e il Barcellona tornano a farsi sentire
Rafaela Pimenta ha dichiarato a El Chringuito: «Nutriamo grande rispetto e ammirazione per il Barcellona, ma non c’è stato alcun contatto – né con Erling Haaland né con la dirigenza del Barcellona – riguardo a potenziali trasferimenti».
La 53enne ha aggiunto: «Il giocatore ha rinnovato il contratto alcuni mesi fa. È molto felice al Manchester City, sta andando alla grande e non abbiamo davvero nulla da discutere riguardo a un trasferimento, finché le cose al Manchester City vanno così bene».
Haaland al Barcellona? Laporta si rivolge a Font
Nonostante questa smentita, durante il dibattito finale per la presidenza tra lui e l'attuale titolare Laporta, quest'ultimo ha ribadito la sua versione, affermando: «Stiamo negoziando un'opzione di acquisto per Erling Haaland, nel caso in cui volesse lasciare il Manchester City».
Laporta ha reagito immediatamente dicendo: «La consulente del giocatore ha già smentito quanto affermato dal signor Font. Questa bugia inventata dal signor Font è già stata confutata. Le si è ritorta contro, lei non si rende conto di quanto sia ridicolo. Ha già smentito ciò che sta dicendo».
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- (C)Getty Images
Voci al Barcellona sul successore di Lewandowski
Haaland è legato al City fino al 2034 e, di conseguenza, non dovrebbe essere proprio a buon mercato per i club interessati. Come se non bastasse, il Barcellona versa in gravi difficoltà finanziarie e non è quindi in grado di sostenere ingenti cifre di trasferimento.
Considerando che il contratto di Robert Lewandowski scade alla fine della stagione, il Barça è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante. Secondo recenti notizie dei media, Julian Alvarez dell'Atlético Madrid è il candidato principale per succedere al polacco, ma i catalani dovrebbero probabilmente sborsare una cifra a tre cifre in milioni anche per l'argentino.
Inoltre, non è ancora detto che Lewandowski lasci effettivamente il club al termine della stagione. Lo stesso polaccoha recentemente dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro: "Non lo so. Perché devo sentirlo. Al momento non posso dirvi nulla, perché non sono sicuro nemmeno al 50% della strada che voglio intraprendere. Non è ancora il momento giusto".
Erling Haaland: statistiche nella stagione 2025/26
Giochi 40 Gol 29 Assist 7
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