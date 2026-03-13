"Abbiamo grande rispetto": le voci di mercato su Erling Haaland e il Barcellona tornano a farsi sentire

Haaland è legato al City fino al 2034 e, di conseguenza, non dovrebbe essere proprio a buon mercato per i club interessati. Come se non bastasse, il Barcellona versa in gravi difficoltà finanziarie e non è quindi in grado di sostenere ingenti cifre di trasferimento.

Considerando che il contratto di Robert Lewandowski scade alla fine della stagione, il Barça è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante. Secondo recenti notizie dei media, Julian Alvarez dell'Atlético Madrid è il candidato principale per succedere al polacco, ma i catalani dovrebbero probabilmente sborsare una cifra a tre cifre in milioni anche per l'argentino.

Inoltre, non è ancora detto che Lewandowski lasci effettivamente il club al termine della stagione. Lo stesso polaccoha recentemente dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro: "Non lo so. Perché devo sentirlo. Al momento non posso dirvi nulla, perché non sono sicuro nemmeno al 50% della strada che voglio intraprendere. Non è ancora il momento giusto".