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Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

A tutto Tare: "Bisogna tornare a vincere per essere da Milan, Leao non sa il potenziale che ha. Io e Ibrahimovic ci diciamo le cose in faccia"

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Milan

Dall’infanzia in Albania agli anni difficili in Germania, fino al Milan sognato da bambino: il dirigente rossonero ripercorre carriera e vita personale.

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Prosegue il viaggio nel mondo del calcio raccontato attraverso le storie dei suoi protagonisti.

A partire da venerdì 1° maggio, su DAZN, sarà disponibile una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format ideato e condotto da Giorgia Rossi, che approfondisce il lato umano dei protagonisti del calcio.

Il protagonista della puntata sarà Igli Tare, direttore sportivo del Milan, che ripercorre la propria carriera e la propria vita attraverso dichiarazioni che toccano diversi momenti significativi del suo percorso.

  • TRA ALBANIA E GERMANIA

    Nel corso dell’intervista, Tare ricorda la sua infanzia in Albania, sottolineando come già da giovane avesse una forte determinazione: "Un giorno giocherò in Serie A", frase che, come raccontato, rivolgeva a chi lo prendeva in giro.

    Il racconto si sposta poi sugli anni trascorsi in Germania, periodo durante il quale divideva il tempo tra il calcio e il lavoro da giardiniere, segnato anche da un grave incidente che avrebbe potuto cambiare radicalmente il suo destino.


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  • DA BAGGIO E MAZZONE AL MILAN

    Ripercorrendo l’arrivo in Italia, Tare fa riferimento anche alle esperienze vissute negli spogliatoi condivisi con campioni come Roberto Baggio e Pep Guardiola, oltre alla guida tecnica di Carlo Mazzone.

    L’intervista tocca anche la sua seconda carriera da dirigente, maturata alla Lazio, fino all’approdo al Milan, squadra per cui ha sempre tifato sin da bambino e che oggi rappresenta una nuova fase professionale.


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  • IL MILAN E IL RAPPORTO CON IBRAHIMOVIC

    Parlando del suo arrivo al Milan, Tare dichiara: "Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita".

    Sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic afferma: "Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia".

  • LEAO

    Nel corso del dialogo emerge anche il tema legato alla crescita di Rafael Leao, su cui Tare dichiara: "Ha un potenziale incredibile, come dice Luka Modric: non se ne rende conto neanche lui".

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  • “MILAN, BISOGNA TORNARE A VINCERE”

    Infine, sulla mentalità del club rossonero, Tare sottolinea: "Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno".

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