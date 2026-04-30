A tutto Tare: "Bisogna tornare a vincere per essere da Milan, Leao non sa il potenziale che ha. Io e Ibrahimovic ci diciamo le cose in faccia"

Prosegue il viaggio nel mondo del calcio raccontato attraverso le storie dei suoi protagonisti.
A partire da venerdì 1° maggio, su DAZN, sarà disponibile una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format ideato e condotto da Giorgia Rossi, che approfondisce il lato umano dei protagonisti del calcio.
Il protagonista della puntata sarà Igli Tare, direttore sportivo del Milan, che ripercorre la propria carriera e la propria vita attraverso dichiarazioni che toccano diversi momenti significativi del suo percorso.