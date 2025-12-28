A Cremona è Hojlund show: sempre più decisivo nel Napoli, ha superato i goal della passata stagione e Lukaku può aspettare

Per Hojlund si tratta della terza doppietta in stagione (dopo quella contro lo Sporting Lisbona e la Juventus), anche quest'ultima fatta a dicembre che si è rivelato un mese davvero incredibile per l'attaccante. Cinque goal e protagonista assoluto in almeno un'altra gara oltre a quelle con Cremonese e Juventus, ovvero nella semifinale di Supercoppa con il Milan, quando ha chiuso il match con una rete e un assist.

Segnali importantissimi del danese, proprio nel momento in cui Lukaku vede ormai il rientro in campo davvero vicino dopo il lungo infortunio. Il belga non è ancora pronto e infatti non è stato inserito nei convocati contro la Cremonese ma può prendersi tutto il tempo per tornare quando sarà davvero recuperato e in grado di dare una mano alla squadra visto lo strepitoso momento di Hojlund.

Difficile immaginare a breve che Lukaku possa dare quello che sta dando il danese al Napoli; il danese ha creato un distacco rispetto a tutti gli altri compagni di reparto, Conte non può farne a meno.