Hojlund NapoliGetty Images
Andrea Ajello

A Cremona è Hojlund show: sempre più decisivo nel Napoli, ha superato i goal della passata stagione e Lukaku può aspettare

Un super Rasmus Hojlund permette al Napoli di tornare alla vittoria in trasferta e superare la Cremonese: doppietta del danese che ha stravinto il duello con Baschirotto.

Dall'Arabia Saudita all'Italia, dalla Supercoppa alla Serie A, il Napoli si sposta ma non conferma il grande momento e soprattutto non cambia il 'proprio' protagonista principale, ovvero Rasmus Hojlund. 

A Cremona va in scena lo show del danese, che di fatto la vince da solo con una dimostrazione di forza davvero strabiliante. I due goal sono per certi aspetti il 'meno' nella gara di Hojlund, che anche se non avesse segnato avrebbe dimostrato di essere in un momento in cui sembra riuscirgli tutto. 

Intanto, con i due goal contro la Cremonese ha già fatto meglio dell'intera passata stagione. Insomma, la cura Conte e la cura Napoli. Hojlund sta facendo dimenticare anche che ci sarebbe ancora Romelu Lukaku fuori che però a questo punto può anche fare con calma perché un grande '9' c'è già. 

  • LA SUPER PRESTAZIONE DI HOJLUND CONTRO LA CREMONESE

    Due goal da centravanti d'area di rigore, in entrambi i casi Hojlund si fa trovare nel posto giusto sul secondo palo. Anche un po' di fortuna per il danese soprattutto sulla prima rete. Fortuna però che si è meritato con la prestazione fatta anche quest'oggi. Strapotere tecnico e fisico di Hojlund, che è stato  un incubo per la difesa della Cremonese e soprattutto Baschirotto, praticamente mai in grado di fermarlo. 

    Poteva segnare almeno altri due goal a dimostrazione della costante pericolosità; poco cambia nel giudizio della sua prova, forse la migliore da quando è a Napoli. Questi i numeri della sua prestazione (dati sofascore).

    • Minuti giocati: 89' 
    • Goal: 2
    • Xgoal: 1,33
    • Xassist: 0,34
    • Tiri: 5
    • Tocchi: 43
  • SUPERATI I GOAL DELLA PASSATA STAGIONE

    Non ci sarebbe bisogno dei numeri per capire come Hojlund sia rinato al Napoli e abbia messo alle spalle le stagioni complicate con il Manchester United. Ma con gli ultimi due goal ha già superato quelli fatti in tutta la passata stagione in Premier League. 

    Ne aveva segnati quattro in tutto lo scorso campionato, in 32 presenze complessive. Ora, dopo appena 12 gare giocate di campionato è a quota sei (9 considerando anche le coppe). Numero destinato a salire ancora e non di poco. Dopo l'esplosione all'Atalanta, Hojlund si conferma un fattore in Italia. E anche gli assist vanno di pari passo, solo uno l'anno scorso, due con Napoli. 

  • MOMENTO D'ORO: LUKAKU PUÒ ASPETTARE

    Per Hojlund si tratta della terza doppietta in stagione (dopo quella contro lo Sporting Lisbona e la Juventus), anche quest'ultima fatta a dicembre che si è rivelato un mese davvero incredibile per l'attaccante. Cinque goal e protagonista assoluto in almeno un'altra gara oltre a quelle con Cremonese e Juventus, ovvero nella semifinale di Supercoppa con il Milan, quando ha chiuso il match con una rete e un assist. 

    Segnali importantissimi del danese, proprio nel momento in cui Lukaku vede ormai il rientro in campo davvero vicino dopo il lungo infortunio. Il belga non è ancora pronto e infatti non è stato inserito nei convocati contro la Cremonese ma può prendersi tutto il tempo per tornare quando sarà davvero recuperato e in grado di dare una mano alla squadra visto lo strepitoso momento di Hojlund. 

    Difficile immaginare a breve che Lukaku possa dare quello che sta dando il danese al Napoli; il danese ha creato un distacco rispetto a tutti gli altri compagni di reparto, Conte non può farne a meno. 

  • "DOPPIETTA DI DESTRO? NON SUCCEDE SPESSO"

    A impreziosire la prova di Hojlund è anche il modo in cui sono arrivati i goal, ovvero con il piede debole: "Doppietta di destro? Non succede molto spesso, molto importante, tre punti importanti, vittoria fondamentale", le sue parole a DAZN dopo la partita. 

    Sulla sua crescita al Napoli: "Mi sento meglio stagione dopo stagione, all'Atalanta ero giovane, adesso sto giocando con giocatori veramente forti come Politano, è un top player". 

  • LA STRATEGIA IN ATTACCO: LE PAROLE DI MANNA

    Chissà però se aspettando che Lukaku rientri completamente dall'infortunio, Hojlund non debba contendersi il posto con qualche altro giocatore in arrivo. A proposito delle mosse di mercato del Napoli in attacco, Giovanni Manna, ds del club, prima della partita aveva parlato così: "Lucca l'abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Poi vedremo cosa succederà a gennaio, non escludiamo nulla". 

0