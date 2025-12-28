A Cremona è Hojlund show: sempre più decisivo nel Napoli, ha superato i goal della passata stagione e Lukaku può aspettare

Dall'Arabia Saudita all'Italia, dalla Supercoppa alla Serie A, il Napoli si sposta ma non conferma il grande momento e soprattutto non cambia il 'proprio' protagonista principale, ovvero Rasmus Hojlund.
A Cremona va in scena lo show del danese, che di fatto la vince da solo con una dimostrazione di forza davvero strabiliante. I due goal sono per certi aspetti il 'meno' nella gara di Hojlund, che anche se non avesse segnato avrebbe dimostrato di essere in un momento in cui sembra riuscirgli tutto.
Intanto, con i due goal contro la Cremonese ha già fatto meglio dell'intera passata stagione. Insomma, la cura Conte e la cura Napoli. Hojlund sta facendo dimenticare anche che ci sarebbe ancora Romelu Lukaku fuori che però a questo punto può anche fare con calma perché un grande '9' c'è già.