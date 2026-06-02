A cosa servono le amichevoli dell'Italia: tra Ranking e qualificazioni a Europei e Mondiali, perché si gioca contro Lussemburgo e Grecia

Ammettetelo: anche voi vi siete chiesti perché mai l'Italia giochi non una, ma addirittura due amichevoli nei prossimi giorni. Anche se non andrà ai Mondiali. Anche se non dovrà preparare alcuna competizione ufficiale.

Lussemburgo prima, Grecia poi: questi sono gli avversari scelti per sfidare gli azzurri tra mercoledì e domenica. Non esattamente il Brasile e l'Argentina. E se si conta che in campo non andranno i titolari, bensì i giovani dell'Under 21 di Silvio Baldini, il quadro è completo. E porta alla domanda fatta più su: ma perché si gioca?

Ebbene, un motivo c'è. E va oltre il semplice calendario, o la necessità di chiudere la stagione agonistica con amichevoli programmate da tempo e non più annullabili, che sia per questioni organizzative o di diritti tv.