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Italia Under 21 CamardaGetty Images
Stefano Silvestri

A cosa servono le amichevoli dell'Italia: tra Ranking e qualificazioni a Europei e Mondiali, perché si gioca contro Lussemburgo e Grecia

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Gli azzurri non si sono qualificati ai Mondiali e non devono preparare alcuna competizione ufficiale, eppure giocheranno due volte nei prossimi giorni: due gare senza punti in palio, ma da non fallire.

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Ammettetelo: anche voi vi siete chiesti perché mai l'Italia giochi non una, ma addirittura due amichevoli nei prossimi giorni. Anche se non andrà ai Mondiali. Anche se non dovrà preparare alcuna competizione ufficiale.

Lussemburgo prima, Grecia poi: questi sono gli avversari scelti per sfidare gli azzurri tra mercoledì e domenica. Non esattamente il Brasile e l'Argentina. E se si conta che in campo non andranno i titolari, bensì i giovani dell'Under 21 di Silvio Baldini, il quadro è completo. E porta alla domanda fatta più su: ma perché si gioca?

Ebbene, un motivo c'è. E va oltre il semplice calendario, o la necessità di chiudere la stagione agonistica con amichevoli programmate da tempo e non più annullabili, che sia per questioni organizzative o di diritti tv.

  • OBIETTIVO EUROPEI E MONDIALI

    La questione è legata soprattutto al Ranking FIFA per Nazionali. Spesso sottovalutato, ma sempre importante al momento di stabilire i gironi di qualificazione ai tornei più importanti.

    In chiave Italia, visto che in Nord America non ci andremo, i prossimi due sono in programma tra due e quattro anni: prima gli Europei del 2028, che si svolgerà in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, e poi i Mondiali del 2030, che andranno invece in scena in Spagna, Portogallo e Marocco.

    Perché il Ranking FIFA è importante? Perché su questo si basa l'UEFA per stabilire le fasce dei sorteggi, stabilendo delle teste di serie ed evitando di farle scontrare tra loro.

    In sostanza, più in alto si è nel Ranking e maggiori sono le possibilità che una Nazionale si ritrovi inserita in un girone di qualificazione teoricamente morbido. E si sa quanto questo discorso sia diventato pesante per l'Italia negli ultimi anni.

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  • IL SORTEGGIO DI DICEMBRE

    Mirino puntato in primis sul prossimo sorteggio: quello che determinerà i gruppi di qualificazione ai prossimi Europei, evento che si terrà a Belfast domenica 6 dicembre.

    L'Italia ha l'obbligo di provare a presentarsi nella miglior posizione possibile al sorteggio. Posizione che al momento è piuttosto scricchiolante: gli azzurri sono dodicesimi, dietro alla Croazia e davanti alla Colombia, nazionale quest'ultima che parteciperà però ai Mondiali, con la possibilità di incrementare il proprio punteggio.

    Per questo, nonostante evidentemente le amichevoli non abbiano un peso specifico paragonabile a quello delle partite ufficiali, battere Lussemburgo e Grecia diventa quasi obbligatorio per la squadra di Baldini.

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  • IL RANKING FIFA AGGIORNATO

    Queste sono le prime 15 posizioni del Ranking FIFA, in attesa dei prossimi impegni - ufficiali e non - delle nazionali.


    POSIZIONE

    NAZIONALE

    PUNTEGGIO

    1.

    Francia

    1877.32

    2.

    Spagna

    1876.40

    3.

    Argentina

    1874.81

    4.

    Inghilterra

    1825.97

    5.

    Portogallo

    1763.83

    6.

    Brasile

    1762.66

    7.

    Olanda

    1757.87

    8.

    Marocco

    1755.87

    9.

    Belgio

    1734.71

    10.

    Germania

    1731.30

    11.

    Croazia

    1717.07

    12.

    Italia

    1700.37

    13.

    Colombia

    1695.99

    14.

    Senegal

    1686.41

    15.

    Messico

    1684.13


  • BALDINI: "RANKING? IL RISCHIO C'È"

    Della questione Ranking, e della possibilità di uno scivolamento nelle retrovie in caso di brutta figura contro Lussemburgo e/o Grecia, ha parlato anche il ct Baldini nella conferenza della settimana scorsa.

    "Sicuramente ci può essere questo rischio. Nessuno può prevedere cosa succede nelle partite. Però cos'è che posso fare? Giocare in maniera diversa? Convocare i giocatori meno motivati? Io non ho paura di giocare queste partite, io sono sicuro che i ragazzi le possono vincere e quindi questo problema non ci sarà. Non mi pongo assolutamente il problema che possa andar male. Se parto così, perdo l'entusiasmo e la fiducia e i primi ad accorgersene sono i calciatori".

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