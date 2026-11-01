A Città del Messico si fa la storia: Kimi Antonelli campione del Mondo, un italiano trionfa dopo 73 anni di attesa

A Kimi erano rimasti solamente due inseguitori nella corsa al titolo iridato: Lewis Hamilton e George Russell. Avendo accumulato 123 punti di vantaggio fino alla corsa messicana, al pilota italiano sarebbe bastato arrivare nono qualora Russell avesse vinto la gara o decimo se fosse stato il ferrarista a chiudere primo.

Invece, Kimi, come sempre ha fatto una grande gara, giungendo al terzo posto, completando un podio composto da soli campioni, Max Verstappen, che ha vinto, Lewis Hamilton e, appunto, il pilota di Bologna.