A Città del Messico si fa la storia: Kimi Antonelli campione del Mondo, un italiano trionfa dopo 73 anni di attesa

L’Italia dei motori (e non solo) si alza in piedi, per acclamare Andrea Kimi Antonelli. Il talento della Mercedes si è laureato campione del Mondo al termine del Gran Premio di Città del Messico, conquistando a soli 20 anni il suo primo titolo.
Per il mondo delle corse è un traguardo storico: Kimi riporta l’Italia a essere iridata a 73 anni di distanza dall’ultima volta, griffata dal leggendario Alberto Ascari nel lontano 1953.
È un momento storico, indimenticabile, per lui, per la Formula Uno e per tutto il motorsport azzurro.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.