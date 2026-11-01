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F1 Grand Prix of United StatesGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

A Città del Messico si fa la storia: Kimi Antonelli campione del Mondo, un italiano trionfa dopo 73 anni di attesa

Il pilota italiano conclude al terzo posto il Gran Premio del Messico: il podio vale il titolo mondiale, succede a Lando Norris e diventa il terzo azzurro iridato della F1.

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L’Italia dei motori (e non solo) si alza in piedi, per acclamare Andrea Kimi Antonelli. Il talento della Mercedes si è laureato campione del Mondo al termine del Gran Premio di Città del Messico, conquistando a soli 20 anni il suo primo titolo.

Per il mondo delle corse è un traguardo storico: Kimi riporta l’Italia a essere iridata a 73 anni di distanza dall’ultima volta, griffata dal leggendario Alberto Ascari nel lontano 1953. 

È un momento storico, indimenticabile, per lui, per la Formula Uno e per tutto il motorsport azzurro.

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  • F1 Grand Prix of MexicoGetty Images Sport

    KIMI ANTONELLI CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA UNO

    Kimi ha trionfato a Città del Messico, lì dove l’Italia di Riva batté la Germania Ovest per 4-3 nel 1970, dove nelle Olimpiadi del 1968 conquistammo ben 16 medaglie. La capitale messicana diventa ulteriormente tappa dorata per lo sport tricolore, con il trionfo del ragazzo di Bologna che chiude una stagione pazzesca per lui. 

  • F1 Grand Prix of MexicoGetty Images Sport

    DISTACCO INCOLMABILE DOPO IL GP DEL MESSICO

    A Kimi erano rimasti solamente due inseguitori nella corsa al titolo iridato: Lewis Hamilton e George Russell. Avendo accumulato 123 punti di vantaggio fino alla corsa messicana, al pilota italiano sarebbe bastato arrivare nono qualora Russell avesse vinto la gara o decimo se fosse stato il ferrarista a chiudere primo.

    Invece, Kimi, come sempre ha fatto una grande gara, giungendo al terzo posto, completando un podio composto da soli campioni, Max Verstappen, che ha vinto, Lewis Hamilton e, appunto, il pilota di Bologna. 

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  • F1 Grand Prix of MexicoGetty Images Sport

    KIMI TERZO CAMPIONE F1 ITALIANO

    Kimi Antonelli diventa il terzo pilota italiano in grado di vincere un Mondiale di Formula Uno. Il primo era stato Giuseppe Farina, che al volante dell’Alfa Romeo vinse nel 1950. Due anni dopo, invece, fu Alberto Ascari, che fece un iconico back-to-back, vincendo nel 1952 e nel 1953. Sono serviti ben 73 anni di attesa per vedere di nuovo vincere un pilota azzurro, ma finalmente il ragazzo nativo di Bologna ha spezzato il digiuno. 

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  • AntonelliGetty Images

    Quello di Kimi Antonelli è il trionfo del talento, è il trionfo dell'Italia che suda, che lavora, che ci crede. Al secondo mondiale di Formula Uno disputato, il ragazzo di Bologna, il nostro pilota, su cui la Mercedes ha fondato un intero progetto tecnico, ha dominato. Ha corso come un veterano, non mancando mai un colpo, non tremando mai e, anzi, dosando benissimo ogni accelerata e ogni frenata. Rimarranno nella storia del Motorsport italiano e mondiale i suoi lampi più iconici della stagione, dal successo di Monza ai domini di Austin e Montecarlo, passando per Miami, Suzuka e Shangai.

    Kimi ha vinto, per tanti motivi: sicuramente per aver avuto la monoposto migliore in griglia, ma anche per quella qualità intravista, coltivata e coccolata da Toto Wolff, che lo ha individuato, poco più che bambino, e portato in Germania, per far diventare i kart con cui correva la monoposto con cui, oggi, a Città del Messico, ha scritto la storia della Formula Uno. 

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