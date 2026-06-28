A che ora si gioca la finale dei Mondiali 2026? A New York sarà pomeriggio

In Europa sarebbe impensabile pensare alla finale di un grande evento calcistico nel pomeriggio, ma negli Stati Uniti è la normalità. Anche l'ultimo atto del Mondiale 2026, dunque, andrà in scena prima di sera, mentre in Italia e nel resto del continente sarà comunque visibile all'orario standard, insomma durante la cena.

Nel definire l'orario della finale, la FIFA ha dovuto tenere i conto di tutta la popolazione mondiale, ma soprattutto dei propri standard e di quelli europei, dove la Coppa del Mondo è senza dubbio seguitissima. Diverso il discorso di Asia, Africa e Oceania, in cui la finale potrà essere seguita solamente facendo nottata o alzandosi prestissimo.