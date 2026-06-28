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Fifa World Cup 2026 MetLife StadiumGetty Images
Francesco Schirru

A che ora si gioca la finale dei Mondiali 2026? A New York sarà pomeriggio

Coppa del Mondo

L'ultimo atto del Mondiale verrà disputato nel solito orario italiano, mentre negli Stati Uniti l'evento che chiuderà il torneo andrà in scena prima di sera.

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In Europa sarebbe impensabile pensare alla finale di un grande evento calcistico nel pomeriggio, ma negli Stati Uniti è la normalità. Anche l'ultimo atto del Mondiale 2026, dunque, andrà in scena prima di sera, mentre in Italia e nel resto del continente sarà comunque visibile all'orario standard, insomma durante la cena.

Nel definire l'orario della finale, la FIFA ha dovuto tenere i conto di tutta la popolazione mondiale, ma soprattutto dei propri standard e di quelli europei, dove la Coppa del Mondo è senza dubbio seguitissima. Diverso il discorso di Asia, Africa e Oceania, in cui la finale potrà essere seguita solamente facendo nottata o alzandosi prestissimo.

  • L'ORARIO 'DI CENA'

    La finale del Mondiale 2026 del 19 luglio è prevista alle 21:00 italiane. Se la Champions League ha anticipo l'orario per la prima volta dopo anni, la Coppa del Mondo sarà vista da decine di milioni di europei all'orario in cui sono abituati da tempo.

    Negli Stati Uniti, invece, la finalissima sarà disputata alle ore 15:00, visto il fuso orario. L'evento che assegnerà la Coppa è previsto a East Rutherford, nel New Jersey ma nei dintorni di New York.


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  • IL METLIFE STADIUM

    Impianto da 82.500 posti, il MetLife di New York è la casa dei New York Giants e i New York Jets, entrambe squadre della NFL, il massimo campionato di football americano.

    Costruito tra il 2008 e il 2010, ha sostituito il vecchio Giants Stadium, che nel corso della sua storia (dagli anni '70 in avanti) ha ospitato diverse squadre, tra cui anche quelle della MLS statunitense.

    Il costo per il MetLife Stadium è stato di circa 1 miliardo e 600 milioni di dollari.

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  • ORARI ITALIANI

    Buona parte delle partite del Mondiale 2026 viene disputata alle 21:00 italiane, ma anche in orari serali e poco dopo la mezzanotte.

    La fase a gironi presenta però anche diverse partite in notturna, in cui scenderanno in campo non solo le squadre asiatiche e provenienti dall'Oceania, ma bensì anche quelle europee e degli altri continenti.

    Le fasce orarie dei Mondiali sono le più svariate, con match di scena anche alle 3 del mattino, alle 19:00 o alle 6:00.