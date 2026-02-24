Goal.com
Sanremo 2026Getty Images
GOAL

A che ora inizia Sanremo 2026 e a che ora finisce? Gli orari della prima serata di oggi

Tutti gli orari della prima serata di Sanremo, dalla prima alla trentesima esibizione del Festival: nel mezzo diversi ospiti e siparietti per cinque ore di diretta sulla Rai.

  • A CHE ORA COMINCIA LA DIRETTA SU RAI 1

    Alle 20:40 di oggi, martedì 24 febbraio 2026, è prevista la trasmissione in diretta del Festival di Sanremo 2026.

    Dopo l'apertura con l'orchestra, pochi minuti più tardi ci sarà l'ingresso del presentatore Carlo Conti e dunque l'esibizione di Olly, cantante che ha conquistato il Festival 2025 con il brano 'Balorda nostalgia'.

    Prima delle 21:00 ci sarà anche l'ingresso di Laura Pausini, co-conduttrice della prima serata.

  • A CHE ORA SI ESIBISCE LA PRIMA CANTANTE?

    Ditonellapiaga, pseudonimo della 29enne cantautrice Margherita Carducci si esibirà come prima cantante del Festival: la sua 'Che fastidio' è prevista alle 20:56 di oggi.

  • A CHE ORA SI ESIBISCE L'ULTIMO CANTANTE?

    A salire sul palco dell'Ariston come trentesimi ci saranno Lda e Aka 7even, precisamente all'1:26 del mattino.

    Il duo chiude la prima serata del Festival con 'Poesie clandestine'. All'1:39 verrà annunciata la classifica provvisoria con le prime cinque canzoni votate dalla giuria della sala stampa, web e tv.

  • GLI ORARI DEI 30 CANTANTI IN GARA

    1. Ditonellapiaga - Che fastidio! (ore 20:56)

    2. Michele Bravi - Prima o poi (ore 21:07)

    3. Sayf - Tu mi piaci tanto (ore 21:13)

    4. Mara Sattei - Le cose che non sai di me (ore 21:19)

    5. Dargen D’Amico - AI AI (ore 21:25)

    6. Arisa - Magica favola (ore 21:42)

    7. Luchè - Labirinto (ore 21:48)

    8. Tommaso Paradiso - I Romantici (ore 22:00)

    9. Elettra Lamborghini - Voilà (ore 22:06)

    10. Patty Pravo - Opera (ore 22:15)

    11. Samurai Jay - Ossessione (ore 22:21)

    12. Raf - Ora e per sempre (ore 22:47)

    13. J-Ax - Italia starter pack (ore 22:59)

    14. Fulminacci - Stupida sfortuna (ore 23:12)

    15. Levante - Sei tu (ore 23:21)

    16. Fedez & Masini - Male necessario (ore 23:27)

    17. Ermal Meta - Stella stellina (ore 23:45)

    18. Serena Brancale - Qui con me (00:03)

    19. Nayt - Prima che (00:09)

    20. Malika Ayane - Animali notturni (00:15)

    21. Eddie Brock - Avvoltoi (00:21)

    22. Sal Da Vinci - Per sempre sì (00:33)

    23. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare (00:38)

    24. Tredici Pietro - Uomo che cade (00:45)

    25. Bambole di Pezza - Resta con me (00:56)

    26. Chiello - Ti penso sempre (01:02)

    27. Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (01:08)

    28. Leo Gassmann - Naturale (01:14)

    29. Francesco Renga - Il meglio di me (01:20)

    30. LDA e AKA7evenn - Poesie clandestine (01:26)

  • A CHE ORA ARRIVA CAN YAMAN?

    L'attore e modello Can Yaman, co-presentatore della prima serata, arriverà sul palco (sulle note di Sandokan) alle 21:42: presenterà Arisa come prima artista sul palco dell'Ariston.

