A che ora giocano gli Stallions di Blur e Totti in Kings Cup stasera 29 maggio e dove vedere la partita contro i Furia FC in diretta tv e streaming oggi

Dopo la vittoria all'esordio, gli Stallions di Totti, Blur, Viviano e Nainggolan affrontano la seconda sfida nella Kings World Cup 2024.

La rete del presidente Blur su rigore e il goal di Trombetta (valso doppio), ha permesso agli Stallions di Francesco Totti di conquistare la vittoria nella gara d'esordio della Kings World Cup 2024.

Battuti i Medallo del presidente Maluma - noto cantante reggaeton - ora gli Stallions affrontano i Furia FC nel secondo incontro della Kings World Cup, così da provare a dare continuità al torneo dopo il 3-2 del primo incontro, che ha visto Viviano e Totti in campo.

Nella prima partita i brasiliani Furia FC hanno battuto facilmente gli Olimpo United per 6-1: sarà una partita importante per gli Stallions in Kings World Cup.