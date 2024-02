Zielinski fuori rosa? Mazzarri: "Deve onorare la maglia, se si impegna troverà spazio"

L'allenatore del Napoli spiega l'esclusione del polacco dalla lista Champions League: "Bisogna fare delle scelte".

La vittoria contro il Verona ha un po' rimesso la "chiesa al centro del villaggio", in casa Napoli, ma il focus della settimana è stato senza dubbio l'esclusione di Piotr Zielinski dalla lista per gli impegni degli azzurri in Champions League.

Una decisione maturata anche in virtù degli ultimi mesi e del futuro sempre più nebuloso del polacco, che sembra destinato a vestire la maglia dell'Inter, dopo la scadenza del contratto.

Intervenuto dopo Napoli-Verona, a DAZN, Walter Mazzarri ha parlato della gestione di Zielinski e di quelli che possono essere gli scenari futuri.