Lazio-Udinese 3-3, pagelle e tabellino: prodezze di Pellegrini e Pedro, Ehizibue è super, fattore Atta, Maldini al posto giusto

Sei goal, tante emozioni e una partita infinita. L’Udinese passa in vantaggio, poi va sotto 2-1, ribalta il match al 93’ con Atta (doppietta) ma alla fine incassa la rete del 3-3 della Lazio siglata da Daniel Maldini al 95’.

L’Udinese parte forte e crea un’occasione importante già al 7’: Ekkelenkamp allarga sulla sinistra per Kamara che crossa al centro con Gueye che manca di pochissimo l’impatto con il pallone a due passi dalla linea di porta. La Lazio replica due minuti più tardi con una ripartenza veloce di Noslin che serve Cancellieri che però non trova la porta. È l’unica occasione del primo tempo della Lazio. L’Udinese infatti gestisce il match e al 18’ passa in vantaggio al termine di una lunga azione: Piotrowski, ben servito da Zaniolo, trova l’ottima respinta di Motta da distanza ravvicinata; sugli sviluppi la palla arriva Ehizibue che di calcia fortissimo sul primo palo e trova il goal del vantaggio. Al 20’ l’Udinese va vicina al raddoppio con Atta, ma Motta respinge.

A inizio ripresa (50’) la gara cambia subito punteggio, grazie a una prodezza di Pellegrini. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il terzino della Lazio si coordina alla perfezione e lascia partire una conclusione precisissima dal limite dell’are che si insacca all’incrocio dei pali. Lazio che al 73’ va vicinissima al vantaggio: grande azione personale di Isaksen, entrato da poco in campo, che dribbla Solet e incrocia in porta con Okoye che di piede respinge sulla traversa. L’Udinese replica con Buksa che calcia alto da ottima posizione. L’occasione più clamorosa arriva sui piedi di Zaniolo che da due passi, servito da Ehizibue, non trova incredibilmente la porta. Due minuti più tardi, all’80’, la Lazio ribalta il match e lo fa grazie a un altro goal bellissimo, l’ennesimo della serata: a realizzarlo è Pedro, con un tiro a giro che non lascia scampo a Okoye. Poi è Dele-Bashiru a sfiorare il tris. All’86’ l’Udinese trova il pari: Bayo colpisce di testa, Motta respinge ma Atta si trova al posto giusto e appoggia in rete. Non finisce qui: sempre Atta al 93’ trova la rete del 3-2 per l’Udinese. L’ultimo acuto del match? No, perché Daniel Maldini al 95’ trova il 3-3 (a inizio azione palo di Romagnoli di testa) che mette fine a una partita davvero incredibile.