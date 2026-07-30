La nuova avventura di Pietro Comuzzo, dalle proposte di Napoli e Arabia Saudita al Torino: obiettivo rilancio

A 21 anni il mondo è un cantiere, ma lo capirai più avanti. Immerso, fino al collo e oltre, nel frenetico andare e venire delle giornate, intrise anch'esse di cambiamenti, non ti rendi conto che quel che stai vivendo è solo una fase. Una parentesi che ricava i suoi estremi dai concetti di "crescita" ed "errore". Pietro Comuzzo è un ragazzo come tanti altri.

Non importa se gioca in Serie A. Non importa se, fino a un anno e mezzo fa, ha sfiorato la possibilità (facile dirlo, oggi) di vincere uno Scudetto con il Napoli. Non importa neanche se la traiettoria dei calciatori è diversa da quella dei comuni mortali: ha 21 anni e, come per tutti alla sua età, la sua vita è un cantiere.

E anche per questo motivo il suo trasferimento al Torino va visto come il primo passo di un possibile, ipotetico, auspicabile (viste le premesse) rilancio: perché a 21 anni la vita, anche calcistica, è solo all'inizio.