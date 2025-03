Bologna-Lazio 5-0, pagelle e tabellino: Orsolini e Ndoye super, Miranda assist-man, Gila sbanda, Marusic è spaesato

Vittoria con vista Europa per il Bologna: Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian firmano il 5-0 sulla Lazio. Rossoblù quarti in classifica.

Cinque goal, tre punti ed Europa più vicina. Il pomeriggio perfetto o quasi del Bologna va ben oltre i numeri comunque impressionanti. La formazione di Italiano domina totalmente la Lazio nello scontro diretto per l’Europa e sale momentaneamente al quarto posto in classifica (in attesa di conoscere il risultato della Juventus) con 53 punti.

Baroni perde Nuno Tavares nel riscaldamento, al suo posto spazio a Marusic. Primo tempo a buoni ritmi ma con pochi tiri in porta: due per il Bologna, nessuno per la Lazio. Quanto basta però alla formazione rossoblù per passare in vantaggio: cross dalla sinistra di Miranda, con Odgaard che anticipa Gila e in spaccata supera Provedel. Al 29' il portiere della Lazio evita il raddoppio con una grandissima parata su Orsolini. La Lazio prova lo squillo con Marusic, ma guadagna solo un corner.

A inizio ripresa il Bologna dilaga. Ndoye serve in verticale Orsolini, che controlla e con un dolcissimo scavetto supera Provedel: 2-0 al 48’. Passa appena un minuto e il Bologna cala il tris: Ferguson sfonda a destra e mette al centro dove Ndoye non fallisce col destro. La Lazio prova a reagire ma è anche sfortunata: la conclusione di Zaccagni al 56’ sbatte contro il palo. Alla festa rossoblù non poteva mancare Castro, che al 75’ firma il poker ben servito da Pobega. All’84’ arriva anche la rete del 5-0 segnata da Fabbian.