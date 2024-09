5 soluzioni per la panchina del Milan: perché puntare su Sarri, Terzic, Allegri, Tuchel e Fonseca

Ore di valutazione intorno al futuro di Fonseca: il Milan pensa al cambio in panchina. Sarri, Terzic, Allegri e Tuchel: perché scegliere loro?

Cinque soluzioni per la stessa panchina. Perché dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League, la posizione di Paulo Fonseca traballa pericolosamente.

L’allenatore portoghese sta pagando un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative: il suo Milan ha deluso di molto le attese, sia nei risultati (una sola vittoria in campionato contro il Venezia e appena 5 punti raccolti in 4 giornate di Serie A, oltre al ko europeo con i Reds) che soprattutto nel gioco.

Contro l’Inter domenica prossima Fonseca si gioca molto, probabilmente tutto: per rinsaldare la sua panchina sarà necessario vincere e convincere, altrimenti il Milan con ogni probabilità cambierà. Ma non è da escludere che il ribaltone in panchina possa avvenire addirittura già prima del derby.

Ma quale potrebbe essere la soluzione migliore tra i nomi in lizza?