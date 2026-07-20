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5 cose su Ferran Torres, l'uomo che ha deciso la finale dei Mondiali: dai cani come primi avversari ai tatuaggi, dal soprannome al digiuno intermittente
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I CANI COME PRIMI DIFENSORI DA SUPERARE
Nato a Foios (nella Comunità Valenciana), Ferran Torres ha iniziato a giocare a calcio tra le mura domestiche in un modo del tutto particolare. In un'intervista ha raccontato che da bambino passava le giornate a giocare al piano terra della sua casa, sfidando... i suoi cani, una delle sue grandi passioni: "Avevo lì la mia porta e i miei cani, che facevano da difensori". Quei primi inusuali compagni di gioco a quattro zampe lo hanno aiutato ad affinare il suo dribbling sin dalla più tenera età.
LA PASSIONE PER I TATUAGGI
L'amore di Ferran per gli animali lo accompagna tutt'oggi. Sulla parte interna del braccio sinistro, il giocatore sfoggia un tatuaggio molto speciale: il ritratto di Rex, il primissimo cane entrato a far parte della sua famiglia. Questo disegno si affianca ad altri tatuaggi ricchi di significato per lui, tra cui la data di nascita della sorella e un soldato romano che regge la bandiera di Valencia, ma il tatuaggio più grande ce l'ha dietro la schiena: un'immagine con due ali e una corona, un richiamo alla Fenice che risorge dalle ceneri.
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IL DIGIUNO INTERMITTENTE
Il fisico atletico che gli ha permesso di reggere la pressione e risultare decisivo al 106° minuto della finale mondiale è frutto di una rigorosa disciplina alimentare. Non è sempre stato così, però. Ferran ha confessato che da giovane aveva un debole per il cibo spazzatura, i dolci, gli hamburger e le pizze. Una volta arrivato tra i professionisti, ha compreso che curare l'alimentazione era fondamentale per fare il salto di qualità, pur ammettendo ironicamente che se dovesse mettersi lui stesso ai fornelli il risultato sarebbe pessimo.
La vera svolta, arrivata recentemente, è legata al digiuno intermittente:"Di solito ceno intorno alle 19:30 o alle 20:00 e non mangio nulla fino alle 14:00 del giorno successivo", ha rivelato in un'intervista a El Hormiguero. A stomaco vuoto mi sento più energico ; non sento il bisogno di mangiare appena sveglio". Ma nei giorni di partita, la colazione di Ferran è abbondante: "Mangio waffle con cioccolato bianco o un croissant ripieno di cioccolato".
L'ORIGINE DEL SOPRANNOME "EL TIBURON"
Il soprannome di Ferran Torres è El Tiburon, lo squalo, nickname che prende ispirazione dal famoso lottatore di arti marziali Ilia Topuria, che in un'intervista si era definito "l'unico squalo" mentre gli avversari erano solo "sardine". Ferran ha raccontato che i compagni lo hanno iniziato a chiamare "Tiburon" nel corso del precampionato con il Barcellona di qualche stagione fa, commentando i suoi post Instagram con le emoji degli squali e da lì in poi è diventato a tutti gli effetti il suo soprannome.
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LA STORIA CON LA FIGLIA DI LUIS ENRIQUE
Ferran Torres è stato fidanzato per un paio d'anni, fino a maggio 2023, con Sira Martinez, la figlia di Luis Enrique. Una relazione importante, vissuta in maniera riservata, terminata senza strascichi, tanto che 'Lucho' è rimasto in ottimi rapporti col calciatore, con il quale ha lavorato in Nazionale e che vorrebbe riavere con sè anche al PSG.
Durante il Mondiale 2026 Ferran avrebbe chiuso anche la relazione con l'influencer Martina Hunter, liasion tuttavia mai confermata.
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