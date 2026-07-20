5 cose su Ferran Torres, l'uomo che ha deciso la finale dei Mondiali: dai cani come primi avversari ai tatuaggi, dal soprannome al digiuno intermittente

Il fisico atletico che gli ha permesso di reggere la pressione e risultare decisivo al 106° minuto della finale mondiale è frutto di una rigorosa disciplina alimentare. Non è sempre stato così, però. Ferran ha confessato che da giovane aveva un debole per il cibo spazzatura, i dolci, gli hamburger e le pizze. Una volta arrivato tra i professionisti, ha compreso che curare l'alimentazione era fondamentale per fare il salto di qualità, pur ammettendo ironicamente che se dovesse mettersi lui stesso ai fornelli il risultato sarebbe pessimo.

La vera svolta, arrivata recentemente, è legata al digiuno intermittente:"Di solito ceno intorno alle 19:30 o alle 20:00 e non mangio nulla fino alle 14:00 del giorno successivo", ha rivelato in un'intervista a El Hormiguero. A stomaco vuoto mi sento più energico ; non sento il bisogno di mangiare appena sveglio". Ma nei giorni di partita, la colazione di Ferran è abbondante: "Mangio waffle con cioccolato bianco o un croissant ripieno di cioccolato".