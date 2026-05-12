37esima giornata, contemporaneità necessaria: ridotto il termine di tolleranza per l'ingresso in campo

Otto delle dieci partite del 37esimo turno di Serie A, interamente previsto domenica, si giocheranno in contemporanea. O meglio, cinque di essere, quelle al cui interno sono preenti squadre in lotta per la Champions, giocheranno alle 12:30, mentre i team che cercano di evitare la retrocessione scenderanno in campo alle ore 20:45. Le uniche eccezioni sono date da Inter-Verona, di scena alle 15:00, e da Atalanta-Bologna delle 18:00.

La contemporaneità dei due blocchi di gare è data dalla necessità di salvaguardare la regolarità del campionato, evitando così che i team in campo possano fare dei determinati calcoli in seguito alle sfide delle colleghe. E così, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la domenica, mentre Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese la chiuderanno.

Vista l'esigenza della contemporaneità, la Lega di Serie A ha rilasciato un comunicato mandando un messaggio alle squadre impegnate in queste partite: il tempo di tolleranza per presentarsi in campo sarà di appena 5 minuti, rispetto ai soliti 45.