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FBL-ITA-SERIEA-FIORENTINA-JUVENTUSAFP
Francesco Schirru

37esima giornata, contemporaneità necessaria: ridotto il termine di tolleranza per l'ingresso in campo

Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina
Como
Parma Calcio 1913
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli
Genoa vs Milan
Genoa
Milan
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

Cinque partite alle 12:30 di domenica, tre alle 20:45: visti gli obiettivi in comune, le squadre non potranno presentarsi 'troppo' in ritardo per l'inizio del match.

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Otto delle dieci partite del 37esimo turno di Serie A, interamente previsto domenica, si giocheranno in contemporanea. O meglio, cinque di essere, quelle al cui interno sono preenti squadre in lotta per la Champions, giocheranno alle 12:30, mentre i team che cercano di evitare la retrocessione scenderanno in campo alle ore 20:45. Le uniche eccezioni sono date da Inter-Verona, di scena alle 15:00, e da Atalanta-Bologna delle 18:00.

La contemporaneità dei due blocchi di gare è data dalla necessità di salvaguardare la regolarità del campionato, evitando così che i team in campo possano fare dei determinati calcoli in seguito alle sfide delle colleghe. E così, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio apriranno la domenica, mentre Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese la chiuderanno.

Vista l'esigenza della contemporaneità, la Lega di Serie A ha rilasciato un comunicato mandando un messaggio alle squadre impegnate in queste partite: il tempo di tolleranza per presentarsi in campo sarà di appena 5 minuti, rispetto ai soliti 45.

  • IL DISCORSO CONTAMPORANEITÀ

    La Lega ha applicato l'articolo 54 comma 3 delle norme organizzative interne della FIGC, in cui si evidenzia come sia "facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati ridurre il termine".

    Il termine passa così da 45 minuti a 5, per dare vita alla contemporaneità necessaria.

    La contemporaneità non sarà ovviamente possibile nel proseguo della partita, visti i diversi minuti di recupero e le varie interruzioni che porteranno le otto partite a concludersi a orari differenti.

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