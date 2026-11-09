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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

24 punti in 11 giornate: il Milan di Amorim meglio di Allegri, Fonseca e l’ultimo Pioli, i dati

Serie A
Milan

Il percorso dell'allenatore portoghese in campionato batte, dopo undici turni, quello del predecessore: adesso il distacco dalla vetta è di cinque lunghezze, e Cardinale torna a suonare la carica.

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Vittoria a Genova, sorpasso sul Como e distanza dalla vetta ridotta da 7 a 5 lunghezze.

Sono tante le buone notizie che il Milan si porta via da Marassi, nonostante una prestazione che ha visto i rossoneri anche soffrire nel finale di partita dopo il goal di Ellertson.

Ma, dopo il brutto stop in Europa League contro il Ferencvaros, era assolutamente fondamentale ripartire, ritrovando il sorriso in campionato. Il 2-1 su De Rossi è stata la miglior medicina e consegna, peraltro, il miglior Milan degli ultimi quattro anni, almeno per quanto riguarda il punto di vista statistico.

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  • AMORIM MEGLIO DI ALLEGRI DOPO UNDICI GIORNATE

    A essere rilevante è il confronto fra il Milan di Amorim e quello di Allegri. Dodici mesi fa, all’undicesima giornata, il Diavolo di Max pareggiava a Parma 2-2 all’undicesimo turno, rimanendo terzo in classifica insieme al Napoli, a -2 dalla coppia formata da Roma e Inter. Oggi, invece, il Milan in undici turni ha collezionato 2 lunghezze in più, sebbene distanza dalla vetta e posizione in classifica siano diverse: rossoneri quarti a quota 24 e primato a -5, con la Lazio a 29.

  • IL PENULTIMO PIOLI MEGLIO DI AMORIM: STAGIONE 2022/23

    Per trovare un Milan che, dopo undici turni, ha fatto meglio in campionato di quello di Amorim, bisogna tornare al 2022. Era il penultimo anno di Pioli, quello che, per intendersi, si spinse fino alla semifinale di Champions League. Quella squadra totalizzò 26 punti in 11 partite, cinque in meno di quella che vinse lo Scudetto l’anno prima. Poi, nell’annata successiva, Pioli scese a un rendimento da 22 punti in 11 partite, seguito dal disastroso Fonseca (17). 

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  • RESTARE A CONTATTO PER LO SCUDETTO

    Il diktat di Cardinale, che a La Gazzetta dello Sport ha commentato con soddisfazione la prestazione di ieri, è chiaro: il Milan deve competere per lo Scudetto. L’obiettivo del Diavolo appare semplice: non perdere terreno dalla vetta, anche in virtù del mercato di riparazione che, come annunciato dal numero uno di Redbird, si preannuncia scoppiettante e che potrebbe portare dei rinforzi importanti a Rubén Amorim.

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  • IL TASTO DOLENTE DELL’EUROPA

    A penalizzare il Milan, fin qui, c’è stato dunque solo il cammino europeo, che ha visto il Diavolo di Amorim perdere ben tre delle quattro gare di Europa League giocate. La League Phase, però, offre ancora a Pulisic e compagni la chance di rimediare e prenotare un posto, quantomeno, nei playoff.

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