24 punti in 11 giornate: il Milan di Amorim meglio di Allegri, Fonseca e l’ultimo Pioli, i dati

A essere rilevante è il confronto fra il Milan di Amorim e quello di Allegri. Dodici mesi fa, all’undicesima giornata, il Diavolo di Max pareggiava a Parma 2-2 all’undicesimo turno, rimanendo terzo in classifica insieme al Napoli, a -2 dalla coppia formata da Roma e Inter. Oggi, invece, il Milan in undici turni ha collezionato 2 lunghezze in più, sebbene distanza dalla vetta e posizione in classifica siano diverse: rossoneri quarti a quota 24 e primato a -5, con la Lazio a 29.