24 punti in 11 giornate: il Milan di Amorim meglio di Allegri, Fonseca e l’ultimo Pioli, i dati

Vittoria a Genova, sorpasso sul Como e distanza dalla vetta ridotta da 7 a 5 lunghezze.
Sono tante le buone notizie che il Milan si porta via da Marassi, nonostante una prestazione che ha visto i rossoneri anche soffrire nel finale di partita dopo il goal di Ellertson.
Ma, dopo il brutto stop in Europa League contro il Ferencvaros, era assolutamente fondamentale ripartire, ritrovando il sorriso in campionato. Il 2-1 su De Rossi è stata la miglior medicina e consegna, peraltro, il miglior Milan degli ultimi quattro anni, almeno per quanto riguarda il punto di vista statistico.
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