153 goal, 2 sole sconfitte e una sola con più di una rete subita: Bayern stratosferico, tocca al Real fare l'impresa

Nel giro di 45 partite stagionali, il Bayern Monaco ha messo insieme 153 goal complessivi, dunque più di tre per ogni gara. Olise, Kane, Diaz e Gnabry stanno dominando in lungo e in largo, tanto che nella sola Bundesliga hanno già messo insieme 105 reti.

Il Real dovrà blindare la difesa come non mai, ma soprattutto dovrà riuscire a superare il Bayern di due reti, senza così passare dai supplementari o dai rigori, o di una, prolungando la gara oltre i tempi regolamentari.

Da agosto a oggi, dunque nell'attuale annata, il Bayern Monaco ha perso solamente due volte. Due gare che probabilmente il Real Madrid ha studiato per filo e per segno: una rappresenta l'unica gara casalinga in cui il team di Kompany è caduto, ovvero quella di campionato contro l'Augsburg vincitrice per 2-1.

L'altra è quella andata in scena nel girone unico di Champions, quando l'Arsenal ha battuto 3-1 Kane e compagni.

Insomma, le due sconfitte sono tutto quello che il Bayern dovrà fare per passare il turno: segnare due goal in più ed espugnare il fortino dei tedeschi.