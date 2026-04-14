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MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHEN ALVARO CARRERAS REAL MADRID Getty Images
Francesco Schirru

153 goal, 2 sole sconfitte e una sola con più di una rete subita: Bayern stratosferico, tocca al Real fare l'impresa

Champions League
Bayern Monaco vs Real Madrid
Bayern Monaco
Real Madrid

Il Bayern Monaco è favorita per vincere la Champions, ma dopo il 2-1 dell'andata in casa del Real Madrid può succedere ancora di tutto.

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Se c'è una squadra che può ribaltare il risultato del Bernabeu è sicuramente il Real Madrid, ha confessato mister Arbeloa, tecnico dei Blancos, dopo la sconfitta interna per 2-1 nell'andata dei quarti di Champions. Nella serata di mercoledì si deciderà chi tra Bayern Monaco e spagnoli accederà alle semifinali, risultando la favorita per il successo finale.

Il Bayern Monaco è attualmente la favorita per la conquista del torneo, ma il Real Madrid è di gran lunga la squadra più abituata a vincere in Europa, con svariati casi in cui è riuscita a passare al turno successivo nonostante non stesse attraversando un gran momento a livello nazionale e/o europeo. Qualora i Blancos dovessero espugnare l'Allianz Arena, ritroverebbe quello status di favorita anche per la primavera del 2026.

Il Real è sempre il Real, ma questo Bayern Monaco rappresenta una delle squadre più temibili degli ultimi anni, in grado di dominare in termini di goal segnati, subiti e in generale di vittorie ottenute tra Bundesliga, Supercoppa di Germania (vinta), Coppa del Re e Champions League.

  • DATI DI FUOCO

    Nel giro di 45 partite stagionali, il Bayern Monaco ha messo insieme 153 goal complessivi, dunque più di tre per ogni gara. Olise, Kane, Diaz e Gnabry stanno dominando in lungo e in largo, tanto che nella sola Bundesliga hanno già messo insieme 105 reti.

    Il Real dovrà blindare la difesa come non mai, ma soprattutto dovrà riuscire a superare il Bayern di due reti, senza così passare dai supplementari o dai rigori, o di una, prolungando la gara oltre i tempi regolamentari.

    Da agosto a oggi, dunque nell'attuale annata, il Bayern Monaco ha perso solamente due volte. Due gare che probabilmente il Real Madrid ha studiato per filo e per segno: una rappresenta l'unica gara casalinga in cui il team di Kompany è caduto, ovvero quella di campionato contro l'Augsburg vincitrice per 2-1.

    L'altra è quella andata in scena nel girone unico di Champions, quando l'Arsenal ha battuto 3-1 Kane e compagni.

    Insomma, le due sconfitte sono tutto quello che il Bayern dovrà fare per passare il turno: segnare due goal in più ed espugnare il fortino dei tedeschi.

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  • UN ALTRO BIG MATCH

    La semifinale della parte sinistra del tabellone vedrà la vincente tra Real Madrid e Bayern Monaco affrontare o i Campioni in carica del PSG o il Liverpool.

    Dopo il 2-0 con cui il PSG ha battuto i Reds, sembra proprio che i parigini passeranno il turno per affrontare una tra Bayern e Real.

    Bayern Monaco-PSG è la finale che tutti avrebbero voluto, ma alla fine sarà eventualmente un altro big match dopo quelli dei quarti. Una sorta di finale anticipata, ma che metterà in palio solamente il passaggio alla finale.

    Il campo parlerà e metterà nero su bianco sulla semifinale, che potrebbe comunque risultare Real Madrid-Liverpool.

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  • IL FATTORE NEUER

    Nella partita d'andata il Bayern Monaco ha vacillato come non mai, salvato a più riprese da un Neuer ancora a livelli altissimi. Il Real Madrid ha capito che può battere i bavaresi, ma per farlo dovrà essere preciso, potente, cinico: solamente così potrà avere la meglio sul portiere tedesco.

    In stagione il Bayern ha subito 44 reti, dunque poco meno di uno a partita, non risultando così impenetrabile. Il problema per il Real, però, è la capacità di segnare a più non posso, lasciando la retroguardia scoperta in qualche occasione.

    Il Real non potrà però permettersi di segnare una o due reti qualora il Bayern riesca a fare lo stesso, vista la necessità di vincere con uno o più goal di scarto per passare il turno dopo il k.o interno dell'andata.

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