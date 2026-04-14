153 goal, 2 sole sconfitte e una sola con più di una rete subita: Bayern stratosferico, tocca al Real fare l'impresa

Se c'è una squadra che può ribaltare il risultato del Bernabeu è sicuramente il Real Madrid, ha confessato mister Arbeloa, tecnico dei Blancos, dopo la sconfitta interna per 2-1 nell'andata dei quarti di Champions. Nella serata di mercoledì si deciderà chi tra Bayern Monaco e spagnoli accederà alle semifinali, risultando la favorita per il successo finale.
Il Bayern Monaco è attualmente la favorita per la conquista del torneo, ma il Real Madrid è di gran lunga la squadra più abituata a vincere in Europa, con svariati casi in cui è riuscita a passare al turno successivo nonostante non stesse attraversando un gran momento a livello nazionale e/o europeo. Qualora i Blancos dovessero espugnare l'Allianz Arena, ritroverebbe quello status di favorita anche per la primavera del 2026.
Il Real è sempre il Real, ma questo Bayern Monaco rappresenta una delle squadre più temibili degli ultimi anni, in grado di dominare in termini di goal segnati, subiti e in generale di vittorie ottenute tra Bundesliga, Supercoppa di Germania (vinta), Coppa del Re e Champions League.