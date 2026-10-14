Arne Slot potrebbe essere stato esonerato dalla panchina del Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma c'è stato almeno un aspetto positivo: ha contribuito a garantire al club la qualificazione alla Champions League. Puoi già acquistare i biglietti per una delle grandi serate europee in programma ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere la magia delle recenti avventure europee. Nell'era Klopp, il club ha raggiunto tre finali di Champions League nell'arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 si è laureato campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia, battendo il Tottenham a Madrid.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa Champions League con una vittoria casalinga contro l'Atletico Madrid, prima di chiudere al 3° posto la fase campionato. I tifosi sperano che sia di buon auspicio, visto che anche a settembre la squadra ha aperto il proprio cammino europeo battendo ad Anfield l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter, Porto e Villarreal ancora da disputare, tra le altre, nei prossimi mesi i sostenitori del Liverpool potranno assistere a incontri europei entusiasmanti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le partite di Champions League 2026/27 del Liverpool?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 14 ottobre (18:45) LASK-Liverpool Biglietti Raiffeisen Arena (trasferta) Martedì 20 ottobre (20:00) Liverpool-Villarreal Biglietti Anfield (casa) Mercoledì 4 novembre (20:45) Fenerbahçe-Liverpool Biglietti Stadio Şükrü Saracoğlu (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Club Brugge-Liverpool Biglietti Stadio Jan Breydel (trasferta) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Liverpool-Porto Biglietti Anfield (casa) Martedì 19 gennaio (21:00) Inter-Liverpool Da definire San Siro (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Liverpool-RC Lens Biglietti Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente dalla pagina dedicata alla biglietteria del club oppure attraverso il programma per le coppe e le vendite riservate ai soci. È inoltre possibile acquistare specifici pacchetti hospitality del Liverpool senza i crediti richiesti per i normali abbonamenti associativi.

Per accedere alle normali vendite e ai sorteggi riservati ai soci è necessario avere un'affiliazione ufficiale LFC attiva (Full, Light o Junior). Per le partite di Champions League e delle coppe, i biglietti sono gestiti tramite l'Auto Cup Scheme per gli aventi diritto oppure attraverso vendite e sorteggi riservati ai soci per le singole partite.

Le prime vendite e le iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono state aperte a luglio, nell'ambito del programma stagionale del club, con ulteriori fasi successive al sorteggio UEFA della fase campionato.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool?

Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali d'ingresso ordinario per le partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 a oltre 60 sterline. Il club ha limitato gli aumenti dei prezzi dei biglietti ordinari al 3% per questa stagione e li manterrà invariati nel 2027/28. I biglietti riservati ai tifosi locali nel settore superiore della Main Stand restano a 9 sterline.

Il Liverpool non applica ai prezzi base delle partite di Champions League categorie diverse da quelle previste per le normali gare di Premier League: il prezzo nominale dipende esclusivamente dall'anello, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield.

Settore e tribuna Prezzo adulti Caratteristiche principali Main Stand (anelli centrali) 62 £ (prezzo massimo) Vicino alle panchine dei giocatori e a strutture moderne, con vista panoramica privilegiata Main Stand (anello superiore) 31-55 £ Vista dall'alto sul campo; ospita anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £ Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 £ Posti lungo il lato del campo opposto alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive The Kop 39-44 £ La tribuna più famosa per il sostegno dei tifosi locali, con un'atmosfera particolarmente intensa durante le partite Anfield Road Stand (anello inferiore/superiore) 31-54 £ Situata di fronte alla Kop, comprende un nuovo settore per i giovani adulti (fino a 24 anni)

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti nei settori premium della Main Stand o dell'Anfield Road End, accesso alle lounge e ristorazione prima della partita (per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout).

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Liverpool in Champions League

Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool sono arrivate soltanto vittorie o sconfitte. La squadra non pareggia da ben 44 partite tra Champions League ed Europa League. L'ultima volta che ha diviso la posta in palio è stata contro il Benfica ad Anfield nell'aprile 2022, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Data Turno e avversario Punteggio (esito) Stadio 9 settembre 2026 Fase campionato: Atletico Madrid 2-1 (vittoria) Anfield (Liverpool) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): PSG 0-2 (sconfitta) Anfield (Liverpool) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): PSG 0-2 (sconfitta) Parco dei Principi (Parigi) 18 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Galatasaray 4-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 10 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Galatasaray 0-1 (sconfitta) RAMS Park (Istanbul) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Qarabağ FK 6-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 21 gennaio 2026 Fase campionato: Marsiglia 3-0 (vittoria) Stade Vélodrome (Marsiglia)



