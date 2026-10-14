Arne Slot potrebbe essere stato esonerato dalla panchina del Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma c'è stato almeno un aspetto positivo: ha contribuito a garantire al club la qualificazione alla Champions League. Puoi già acquistare i biglietti per una delle grandi serate europee in programma ad Anfield o in trasferta.
Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere la magia delle recenti avventure europee. Nell'era Klopp, il club ha raggiunto tre finali di Champions League nell'arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 si è laureato campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia, battendo il Tottenham a Madrid.
Il Liverpool ha iniziato la scorsa Champions League con una vittoria casalinga contro l'Atletico Madrid, prima di chiudere al 3° posto la fase campionato. I tifosi sperano che sia di buon auspicio, visto che anche a settembre la squadra ha aperto il proprio cammino europeo battendo ad Anfield l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter, Porto e Villarreal ancora da disputare, tra le altre, nei prossimi mesi i sostenitori del Liverpool potranno assistere a incontri europei entusiasmanti.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.
Quali sono le partite di Champions League 2026/27 del Liverpool?
Data (ora locale)
Partita
Biglietti
Stadio
Mercoledì 14 ottobre (18:45)
LASK-Liverpool
Raiffeisen Arena (trasferta)
Martedì 20 ottobre (20:00)
Liverpool-Villarreal
Anfield (casa)
Mercoledì 4 novembre (20:45)
Fenerbahçe-Liverpool
Stadio Şükrü Saracoğlu (trasferta)
Mercoledì 25 novembre (21:00)
Club Brugge-Liverpool
Stadio Jan Breydel (trasferta)
Mercoledì 9 dicembre (20:00)
Liverpool-Porto
Anfield (casa)
Martedì 19 gennaio (21:00)
Inter-Liverpool
Da definire
San Siro (trasferta)
Mercoledì 27 gennaio (20:00)
Liverpool-RC Lens
Anfield (casa)
Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool
I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente dalla pagina dedicata alla biglietteria del club oppure attraverso il programma per le coppe e le vendite riservate ai soci. È inoltre possibile acquistare specifici pacchetti hospitality del Liverpool senza i crediti richiesti per i normali abbonamenti associativi.
Per accedere alle normali vendite e ai sorteggi riservati ai soci è necessario avere un'affiliazione ufficiale LFC attiva (Full, Light o Junior). Per le partite di Champions League e delle coppe, i biglietti sono gestiti tramite l'Auto Cup Scheme per gli aventi diritto oppure attraverso vendite e sorteggi riservati ai soci per le singole partite.
Le prime vendite e le iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono state aperte a luglio, nell'ambito del programma stagionale del club, con ulteriori fasi successive al sorteggio UEFA della fase campionato.
Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.
Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool?
Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali d'ingresso ordinario per le partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 a oltre 60 sterline. Il club ha limitato gli aumenti dei prezzi dei biglietti ordinari al 3% per questa stagione e li manterrà invariati nel 2027/28. I biglietti riservati ai tifosi locali nel settore superiore della Main Stand restano a 9 sterline.
Il Liverpool non applica ai prezzi base delle partite di Champions League categorie diverse da quelle previste per le normali gare di Premier League: il prezzo nominale dipende esclusivamente dall'anello, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield.
Settore e tribuna
Prezzo adulti
Caratteristiche principali
Main Stand (anelli centrali)
62 £ (prezzo massimo)
Vicino alle panchine dei giocatori e a strutture moderne, con vista panoramica privilegiata
Main Stand (anello superiore)
31-55 £
Vista dall'alto sul campo; ospita anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £
Sir Kenny Dalglish Stand
55-60 £
Posti lungo il lato del campo opposto alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive
The Kop
39-44 £
La tribuna più famosa per il sostegno dei tifosi locali, con un'atmosfera particolarmente intensa durante le partite
Anfield Road Stand (anello inferiore/superiore)
31-54 £
Situata di fronte alla Kop, comprende un nuovo settore per i giovani adulti (fino a 24 anni)
I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti nei settori premium della Main Stand o dell'Anfield Road End, accesso alle lounge e ristorazione prima della partita (per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout).
Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.
Gli ultimi risultati del Liverpool in Champions League
Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool sono arrivate soltanto vittorie o sconfitte. La squadra non pareggia da ben 44 partite tra Champions League ed Europa League. L'ultima volta che ha diviso la posta in palio è stata contro il Benfica ad Anfield nell'aprile 2022, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.
Data
Turno e avversario
Punteggio (esito)
Stadio
9 settembre 2026
Fase campionato: Atletico Madrid
2-1 (vittoria)
Anfield (Liverpool)
14 aprile 2026
Quarti di finale (ritorno): PSG
0-2 (sconfitta)
Anfield (Liverpool)
8 aprile 2026
Quarti di finale (andata): PSG
0-2 (sconfitta)
Parco dei Principi (Parigi)
18 marzo 2026
Ottavi di finale (ritorno): Galatasaray
4-0 (vittoria)
Anfield (Liverpool)
10 marzo 2026
Ottavi di finale (andata): Galatasaray
0-1 (sconfitta)
RAMS Park (Istanbul)
28 gennaio 2026
Fase campionato: Qarabağ FK
6-0 (vittoria)
Anfield (Liverpool)
21 gennaio 2026
Fase campionato: Marsiglia
3-0 (vittoria)
Stade Vélodrome (Marsiglia)