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Come procurarsi i biglietti per le partite del Liverpool in Champions League 2026/27: calendario della fase campionato, prezzi e altro

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Tutto quello che c’è da sapere per vedere il Liverpool in azione in Europa questa stagione

Arne Slot potrebbe essere stato esonerato dalla panchina del Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma c'è stato almeno un aspetto positivo: ha contribuito a garantire al club la qualificazione alla Champions League. Puoi già acquistare i biglietti per una delle grandi serate europee in programma ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere la magia delle recenti avventure europee. Nell'era Klopp, il club ha raggiunto tre finali di Champions League nell'arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 si è laureato campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia, battendo il Tottenham a Madrid.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa Champions League con una vittoria casalinga contro l'Atletico Madrid, prima di chiudere al 3° posto la fase campionato. I tifosi sperano che sia di buon auspicio, visto che anche a settembre la squadra ha aperto il proprio cammino europeo battendo ad Anfield l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter, Porto e Villarreal ancora da disputare, tra le altre, nei prossimi mesi i sostenitori del Liverpool potranno assistere a incontri europei entusiasmanti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le partite di Champions League 2026/27 del Liverpool?

Data (ora locale)

Partita

Biglietti

Stadio

Mercoledì 14 ottobre (18:45)

LASK-Liverpool

Biglietti

Raiffeisen Arena (trasferta)

Martedì 20 ottobre (20:00)

Liverpool-Villarreal

Biglietti

Anfield (casa)

Mercoledì 4 novembre (20:45)

Fenerbahçe-Liverpool

Biglietti

Stadio Şükrü Saracoğlu (trasferta)

Mercoledì 25 novembre (21:00)

Club Brugge-Liverpool

Biglietti

Stadio Jan Breydel (trasferta)

Mercoledì 9 dicembre (20:00)

Liverpool-Porto

Biglietti

Anfield (casa)

Martedì 19 gennaio (21:00)

Inter-Liverpool

Da definire

San Siro (trasferta)

Mercoledì 27 gennaio (20:00)

Liverpool-RC Lens

Biglietti

Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente dalla pagina dedicata alla biglietteria del club oppure attraverso il programma per le coppe e le vendite riservate ai soci. È inoltre possibile acquistare specifici pacchetti hospitality del Liverpool senza i crediti richiesti per i normali abbonamenti associativi.

Per accedere alle normali vendite e ai sorteggi riservati ai soci è necessario avere un'affiliazione ufficiale LFC attiva (Full, Light o Junior). Per le partite di Champions League e delle coppe, i biglietti sono gestiti tramite l'Auto Cup Scheme per gli aventi diritto oppure attraverso vendite e sorteggi riservati ai soci per le singole partite.

Le prime vendite e le iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono state aperte a luglio, nell'ambito del programma stagionale del club, con ulteriori fasi successive al sorteggio UEFA della fase campionato.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool?

Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali d'ingresso ordinario per le partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 a oltre 60 sterline. Il club ha limitato gli aumenti dei prezzi dei biglietti ordinari al 3% per questa stagione e li manterrà invariati nel 2027/28. I biglietti riservati ai tifosi locali nel settore superiore della Main Stand restano a 9 sterline.

Il Liverpool non applica ai prezzi base delle partite di Champions League categorie diverse da quelle previste per le normali gare di Premier League: il prezzo nominale dipende esclusivamente dall'anello, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield.

Settore e tribuna

Prezzo adulti

Caratteristiche principali

Main Stand (anelli centrali)

62 £ (prezzo massimo)

Vicino alle panchine dei giocatori e a strutture moderne, con vista panoramica privilegiata

Main Stand (anello superiore)

31-55 £

Vista dall'alto sul campo; ospita anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £

Sir Kenny Dalglish Stand

55-60 £

Posti lungo il lato del campo opposto alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive

The Kop

39-44 £

La tribuna più famosa per il sostegno dei tifosi locali, con un'atmosfera particolarmente intensa durante le partite

Anfield Road Stand (anello inferiore/superiore)

31-54 £

Situata di fronte alla Kop, comprende un nuovo settore per i giovani adulti (fino a 24 anni)

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti nei settori premium della Main Stand o dell'Anfield Road End, accesso alle lounge e ristorazione prima della partita (per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout).

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Liverpool in Champions League

Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool sono arrivate soltanto vittorie o sconfitte. La squadra non pareggia da ben 44 partite tra Champions League ed Europa League. L'ultima volta che ha diviso la posta in palio è stata contro il Benfica ad Anfield nell'aprile 2022, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Data

Turno e avversario

Punteggio (esito)

Stadio

9 settembre 2026

Fase campionato: Atletico Madrid

2-1 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

14 aprile 2026

Quarti di finale (ritorno): PSG

0-2 (sconfitta)

Anfield (Liverpool)

8 aprile 2026

Quarti di finale (andata): PSG

0-2 (sconfitta)

Parco dei Principi (Parigi)

18 marzo 2026

Ottavi di finale (ritorno): Galatasaray

4-0 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

10 marzo 2026

Ottavi di finale (andata): Galatasaray

0-1 (sconfitta)

RAMS Park (Istanbul)

28 gennaio 2026

Fase campionato: Qarabağ FK

6-0 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

21 gennaio 2026

Fase campionato: Marsiglia

3-0 (vittoria)

Stade Vélodrome (Marsiglia)


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