Arne Slot potrebbe essere stato sollevato dall’incarico di allenatore del Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma una nota positiva c’è stata: ha contribuito a garantire alla squadra la qualificazione alla Champions League. Puoi prenotare oggi i biglietti per una delle grandi serate europee in programma ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere la magia delle recenti avventure europee. Nell’era Klopp, la squadra ha raggiunto tre finali di Champions League nell’arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 si è laureata campione d’Europa per la sesta volta nella storia del club, battendo il Tottenham a Madrid.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa edizione della Champions League con una vittoria in casa contro l’Atlético Madrid, per poi chiudere la fase campionato al 3° posto. I tifosi sperano che sia di buon auspicio, visto che anche questo settembre la squadra ha cominciato il suo cammino europeo battendo ad Anfield l’Atlético Madrid di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter e Porto, tra le altre, ancora da disputare, i tifosi del Liverpool si preparano a vivere incontri europei entusiasmanti nei prossimi mesi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le partite del Liverpool nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 4 novembre (20:45) Fenerbahçe-Liverpool Biglietti Stadio Şükrü Saracoğlu (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Club Brugge-Liverpool Biglietti Stadio Jan Breydel (trasferta) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Liverpool-Porto Biglietti Anfield (casa) Martedì 19 gennaio (21:00) Inter-Liverpool Da definire San Siro (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Liverpool-RC Lens Biglietti Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente tramite la pagina dedicata del club oppure attraverso il programma per le coppe e le vendite riservate ai soci. È inoltre possibile acquistare determinati pacchetti hospitality del Liverpool senza i requisiti di precedenza previsti per i soci ordinari.

Per accedere alle normali vendite e ai sorteggi riservati ai soci è necessaria un’iscrizione ufficiale LFC attiva (Full, Light o Junior). I biglietti per la Champions League e le altre coppe vengono assegnati tramite l’Auto Cup Scheme ai tifosi che ne hanno diritto oppure attraverso vendite e sorteggi riservati ai soci per le singole partite.

Le prime vendite e le iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono state aperte a luglio, nell’ambito del calendario stagionale del club, con ulteriori fasi successive al sorteggio della fase campionato UEFA.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool?

Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali per i posti ordinari delle partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 £ a oltre 60 £. Il club ha limitato gli aumenti dei prezzi dei posti ordinari al 3% per questa stagione e li manterrà invariati per la stagione 2027/28. Il prezzo dei biglietti riservati ai tifosi locali nella parte alta della Main Stand resta fermo a 9 £.

Il Liverpool non applica alle partite di Champions League una categoria di prezzo diversa da quella delle normali gare di Premier League: il costo nominale dipende esclusivamente dalla fascia di prezzo, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield:

Settore e tribuna Prezzo adulti Caratteristiche principali Main Stand (settori centrali) 62 £ (prezzo più alto) Posti più vicini alle panchine e servizi moderni, con una visuale panoramica privilegiata Main Stand (anello superiore) 31-55 £ Visuale dall’alto sul campo; ospita anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £ Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 £ Posti lungo il lato del campo opposto alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive The Kop 39-44 £ La tribuna più famosa per il sostegno dei tifosi locali, con un’atmosfera particolarmente intensa durante le partite Anfield Road Stand (anello inferiore/superiore) 31-54 £ Situata di fronte alla Kop, comprende un settore Young Adults di recente introduzione, riservato ai giovani fino a 24 anni

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 £ a oltre 400 £ a posto. Includono posti di categoria superiore nella Main Stand o nell’Anfield Road End, accesso alle lounge e servizio di ristorazione prima della partita, ad esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout.

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Liverpool in Champions League

Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool è stata sempre vittoria o sconfitta. Sorprendentemente, la squadra non pareggia da 46 partite tra Champions League ed Europa League. L’ultima volta che ha diviso la posta in palio è stata contro il Benfica ad Anfield nell’aprile 2022, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.