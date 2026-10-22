Per gli appassionati di calcio, assistere a una partita di Bundesliga è un’esperienza da non perdere. Il campionato tedesco è noto per la passione impareggiabile e la straordinaria fedeltà dei suoi tifosi. Negli stadi tedeschi l’atmosfera è spesso elettrizzante, soprattutto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, la casa del Bayern Monaco.
Il club si è laureato campione di Germania per ben 35 volte e annoveratalenti di livello mondiale come Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.
GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Bayern Monaco: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.
Le prossime partite del Bayern Monaco nel 2026/27
|Data e ora (ora del Regno Unito)
|Partita
|Competizione
|Biglietti
|Sab 24 ott, 11:00
|SC Freiburg vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 31 ott, 10:00
|Bayern Monaco vs Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biglietti
|Mar 3 nov, 20:00
|Atletico Madrid vs Bayern Monaco
|Champions League, 4ª giornata
|Biglietti
|Sab 7 nov, 10:00
|1. FSV Mainz 05 vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 21 nov, 10:00
|Bayern Monaco vs 1. FC Köln
|Bundesliga
|Biglietti
|Mer 25 nov, 20:00
|LOSC vs Bayern Monaco
|Champions League, 5ª giornata
|Biglietti
|Sab 28 nov, 10:00
|Hamburger SV vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 5 dic, 10:00
|Bayern Monaco vs SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Biglietti
|Mar 8 dic, 20:00
|Bayern Monaco vs Slavia Praha
|Champions League, 6ª giornata
|Biglietti
|Sab 12 dic, 10:00
|TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 19 dic, 10:00
|Bayern Monaco vs SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 9 gen, 10:00
|Borussia Mönchengladbach vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Mer 13 gen, 10:00
|Bayern Monaco vs Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 16 gen, 10:00
|Eintracht Frankfurt vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|20 gen, 20:00
|Manchester United vs Bayern Monaco
|Champions League, 7ª giornata
|Biglietti
|Sab 23 gen, 10:00
|VfB Stuttgart vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|27 gen, 20:00
|Bayern Monaco vs Real Betis
|Champions League, 8ª giornata
|Biglietti
|Sab 30 gen, 10:00
|Bayern Monaco vs FC Schalke 04
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 6 feb, 10:00
|Bayern Monaco vs SV Elversberg
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 13 feb, 10:00
|1. FC Union Berlin vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|16 / 24 feb, 20:00
|Bayern Monaco vs avversaria da definire
|Playoff di Champions League
|Biglietti
|Sab 20 feb, 10:00
|Bayern Monaco vs FC Augsburg
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 27 feb, 10:00
|RB Leipzig vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Mer 3 mar, 10:00
|Bayern Monaco vs SC Freiburg
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 6 mar, 10:00
|Borussia Dortmund vs Bayern Monaco
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Biglietti
|9 / 17 mar, 20:00
|Bayern Monaco vs avversaria da definire
|Ottavi di finale di Champions League
|Biglietti
|Sab 13 mar, 10:00
|Bayern Monaco vs 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 20 mar, 10:00
|1. FC Köln vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 3 apr, 11:00
|Bayern Monaco vs Hamburger SV
|Bundesliga
|Biglietti
|6 / 14 apr, 20:00
|Bayern Monaco vs avversaria da definire
|Quarti di finale di Champions League
|Biglietti
|Sab 10 apr, 11:00
|SC Paderborn 07 vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 17 apr, 11:00
|Bayern Monaco vs TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 24 apr, 11:00
|SV Werder Bremen vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|27 apr / 5 mag, 20:00
|Bayern Monaco vs avversaria da definire
|Semifinali di Champions League
|Biglietti
|Sab 8 mag, 11:00
|Bayern Monaco vs Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 15 mag, 11:00
|Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Monaco
|Bundesliga
|Biglietti
|Sab 22 mag, 14:30
|Bayern Monaco vs Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (ultima giornata)
|Biglietti
|Sab 29 mag, 20:00
|Bayern Monaco vs avversaria da definire
|Finale di Champions League
|Biglietti
Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco per il 2026/27?
Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, visita il portale ufficiale del Bayern Monaco dedicato alla biglietteria. Poiché le partite in casa registrano regolarmente il tutto esaurito, è consigliabile consultarlo spesso per conoscere le date di apertura delle vendite e i dettagli delle assegnazioni tramite sorteggio.
- Calendario delle vendite: I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Per partecipare alla vendita è necessario creare un account ufficiale del club.
- Iscrizione al club: Diventare soci ufficiali del Bayern Monaco dà accesso prioritario alla coda d’acquisto, aumentando notevolmente le possibilità di trovare posto all’Allianz Arena.
- Rivendita: Se i biglietti venduti direttamente sono esauriti o stai organizzando un viaggio all’ultimo momento, piattaforme di rivendita come LiveFootballTickets offrono un’alternativa per assicurarsi un posto in anticipo. Controlla i termini e le condizioni del sito da cui acquisti
Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco per il 2026/27?
Per i tifosi che acquistano i biglietti per le singole partite direttamente dal club, i prezzi per gli adulti vanno generalmente da 15 € a oltre 120 €.
Il prezzo finale varia in base alla posizione del posto e alla categoria della partita:
- Categorie delle partite: Gli incontri di cartello, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le partite europee della fase a eliminazione diretta, rientrano nella fascia di prezzo più alta.
- Riduzioni: Sono previste fasce di prezzo in base all’età, con sconti per bambini, giovani e anziani.
- Prezzi sul mercato secondario: Sulle piattaforme di rivendita come LiveFootballTickets, i prezzi dei biglietti variano in tempo reale secondo la domanda e partono generalmente da circa 100 € per le normali partite di campionato.
La storia dell’Allianz Arena
L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, denominata Munich Football Arena per le competizioni UEFA, è stata inaugurata nel 2005 e può ospitare 70.000 spettatori per le partite internazionali e 75.000 per quelle nazionali.
È il secondo stadio più grande della Germania dopo il Westfalenstadion di Dortmund.
Oltre a essere la casa del Bayern Monaco, una delle grandi squadre della Bundesliga tedesca, lo stadio ha ospitato diverse partite dei Mondiali FIFA del 2006 e della fase finale di Euro 2024 dello scorso anno. A maggio è stato anche teatro dell’ultima finale di UEFA Champions League, vinta dal PSG con un netto 5-0 contro l’Inter. Nello stadio di Monaco di Baviera si è disputata anche la finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco.