Per gli appassionati di calcio, assistere a una partita di Bundesliga è un’esperienza da non perdere. Il campionato tedesco è noto per la passione impareggiabile e la straordinaria fedeltà dei suoi tifosi. Negli stadi tedeschi l’atmosfera è spesso elettrizzante, soprattutto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, la casa del Bayern Monaco.

Il club si è laureato campione di Germania per ben 35 volte e annovera talenti di livello mondiale come Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.

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Le prossime partite del Bayern Monaco nel 2026/27

Data e ora (ora del Regno Unito) Partita Competizione Biglietti Sab 24 ott, 11:00 SC Freiburg vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 31 ott, 10:00 Bayern Monaco vs Borussia Dortmund Bundesliga (Der Klassiker) Biglietti Mar 3 nov, 20:00 Atletico Madrid vs Bayern Monaco Champions League, 4ª giornata Biglietti Sab 7 nov, 10:00 1. FSV Mainz 05 vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 21 nov, 10:00 Bayern Monaco vs 1. FC Köln Bundesliga Biglietti Mer 25 nov, 20:00 LOSC vs Bayern Monaco Champions League, 5ª giornata Biglietti Sab 28 nov, 10:00 Hamburger SV vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 5 dic, 10:00 Bayern Monaco vs SC Paderborn 07 Bundesliga Biglietti Mar 8 dic, 20:00 Bayern Monaco vs Slavia Praha Champions League, 6ª giornata Biglietti Sab 12 dic, 10:00 TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 19 dic, 10:00 Bayern Monaco vs SV Werder Bremen Bundesliga Biglietti Sab 9 gen, 10:00 Borussia Mönchengladbach vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Mer 13 gen, 10:00 Bayern Monaco vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biglietti Sab 16 gen, 10:00 Eintracht Frankfurt vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 20 gen, 20:00 Manchester United vs Bayern Monaco Champions League, 7ª giornata Biglietti Sab 23 gen, 10:00 VfB Stuttgart vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 27 gen, 20:00 Bayern Monaco vs Real Betis Champions League, 8ª giornata Biglietti Sab 30 gen, 10:00 Bayern Monaco vs FC Schalke 04 Bundesliga Biglietti Sab 6 feb, 10:00 Bayern Monaco vs SV Elversberg Bundesliga Biglietti Sab 13 feb, 10:00 1. FC Union Berlin vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 16 / 24 feb, 20:00 Bayern Monaco vs avversaria da definire Playoff di Champions League Biglietti Sab 20 feb, 10:00 Bayern Monaco vs FC Augsburg Bundesliga Biglietti Sab 27 feb, 10:00 RB Leipzig vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Mer 3 mar, 10:00 Bayern Monaco vs SC Freiburg Bundesliga Biglietti Sab 6 mar, 10:00 Borussia Dortmund vs Bayern Monaco Bundesliga (Der Klassiker) Biglietti 9 / 17 mar, 20:00 Bayern Monaco vs avversaria da definire Ottavi di finale di Champions League Biglietti Sab 13 mar, 10:00 Bayern Monaco vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biglietti Sab 20 mar, 10:00 1. FC Köln vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 3 apr, 11:00 Bayern Monaco vs Hamburger SV Bundesliga Biglietti 6 / 14 apr, 20:00 Bayern Monaco vs avversaria da definire Quarti di finale di Champions League Biglietti Sab 10 apr, 11:00 SC Paderborn 07 vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 17 apr, 11:00 Bayern Monaco vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biglietti Sab 24 apr, 11:00 SV Werder Bremen vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti 27 apr / 5 mag, 20:00 Bayern Monaco vs avversaria da definire Semifinali di Champions League Biglietti Sab 8 mag, 11:00 Bayern Monaco vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biglietti Sab 15 mag, 11:00 Bayer 04 Leverkusen vs Bayern Monaco Bundesliga Biglietti Sab 22 mag, 14:30 Bayern Monaco vs Eintracht Frankfurt Bundesliga (ultima giornata) Biglietti Sab 29 mag, 20:00 Bayern Monaco vs avversaria da definire Finale di Champions League Biglietti

Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco per il 2026/27?

Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, visita il portale ufficiale del Bayern Monaco dedicato alla biglietteria. Poiché le partite in casa registrano regolarmente il tutto esaurito, è consigliabile consultarlo spesso per conoscere le date di apertura delle vendite e i dettagli delle assegnazioni tramite sorteggio.

Calendario delle vendite : I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Per partecipare alla vendita è necessario creare un account ufficiale del club.

: I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Per partecipare alla vendita è necessario creare un account ufficiale del club. Iscrizione al club : Diventare soci ufficiali del Bayern Monaco dà accesso prioritario alla coda d’acquisto, aumentando notevolmente le possibilità di trovare posto all’Allianz Arena.

: Diventare soci ufficiali del Bayern Monaco dà accesso prioritario alla coda d’acquisto, aumentando notevolmente le possibilità di trovare posto all’Allianz Arena. Rivendita: Se i biglietti venduti direttamente sono esauriti o stai organizzando un viaggio all’ultimo momento, piattaforme di rivendita come LiveFootballTickets offrono un’alternativa per assicurarsi un posto in anticipo. Controlla i termini e le condizioni del sito da cui acquisti

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Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco per il 2026/27?

Per i tifosi che acquistano i biglietti per le singole partite direttamente dal club, i prezzi per gli adulti vanno generalmente da 15 € a oltre 120 €.

Il prezzo finale varia in base alla posizione del posto e alla categoria della partita:

Categorie delle partite : Gli incontri di cartello, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le partite europee della fase a eliminazione diretta, rientrano nella fascia di prezzo più alta.

: Gli incontri di cartello, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le partite europee della fase a eliminazione diretta, rientrano nella fascia di prezzo più alta. Riduzioni : Sono previste fasce di prezzo in base all’età, con sconti per bambini, giovani e anziani.

: Sono previste fasce di prezzo in base all’età, con sconti per bambini, giovani e anziani. Prezzi sul mercato secondario: Sulle piattaforme di rivendita come LiveFootballTickets, i prezzi dei biglietti variano in tempo reale secondo la domanda e partono generalmente da circa 100 € per le normali partite di campionato.

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La storia dell’Allianz Arena

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, denominata Munich Football Arena per le competizioni UEFA, è stata inaugurata nel 2005 e può ospitare 70.000 spettatori per le partite internazionali e 75.000 per quelle nazionali.

È il secondo stadio più grande della Germania dopo il Westfalenstadion di Dortmund.

Oltre a essere la casa del Bayern Monaco, una delle grandi squadre della Bundesliga tedesca, lo stadio ha ospitato diverse partite dei Mondiali FIFA del 2006 e della fase finale di Euro 2024 dello scorso anno. A maggio è stato anche teatro dell’ultima finale di UEFA Champions League, vinta dal PSG con un netto 5-0 contro l’Inter. Nello stadio di Monaco di Baviera si è disputata anche la finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco.