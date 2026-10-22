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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Come procurarsi i biglietti del Bayern Monaco per la stagione 2026/27: prossime partite, prezzi medi dei biglietti della Bundesliga e altro

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Biglietti
Bayern Monaco
Bundesliga

Ecco esattamente come assicurarsi i biglietti per il club calcistico tedesco più vincente

Per gli appassionati di calcio, assistere a una partita di Bundesliga è un’esperienza da non perdere. Il campionato tedesco è noto per la passione impareggiabile e la straordinaria fedeltà dei suoi tifosi. Negli stadi tedeschi l’atmosfera è spesso elettrizzante, soprattutto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, la casa del Bayern Monaco. 

Il club si è laureato campione di Germania per ben 35 volte e annoveratalenti di livello mondiale come Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.

GOAL ti offre tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Bayern Monaco: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

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Le prossime partite del Bayern Monaco nel 2026/27

Data e ora (ora del Regno Unito)PartitaCompetizioneBiglietti
Sab 24 ott, 11:00SC Freiburg vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 31 ott, 10:00Bayern Monaco vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Biglietti
Mar 3  nov, 20:00Atletico Madrid vs Bayern MonacoChampions League, 4ª giornataBiglietti
Sab 7 nov, 10:001. FSV Mainz 05 vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 21 nov, 10:00Bayern Monaco vs 1. FC KölnBundesligaBiglietti
Mer 25 nov, 20:00LOSC vs Bayern Monaco Champions League, 5ª giornataBiglietti
Sab 28 nov, 10:00Hamburger SV vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 5 dic, 10:00Bayern Monaco vs SC Paderborn 07BundesligaBiglietti
Mar 8 dic, 20:00Bayern Monaco vs Slavia PrahaChampions League, 6ª giornataBiglietti
Sab 12 dic, 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 19 dic, 10:00Bayern Monaco vs SV Werder BremenBundesligaBiglietti
Sab 9 gen, 10:00Borussia Mönchengladbach vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Mer 13 gen, 10:00Bayern Monaco vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiglietti
Sab 16 gen, 10:00Eintracht Frankfurt vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
20 gen, 20:00Manchester United vs Bayern Monaco Champions League, 7ª giornataBiglietti
Sab 23 gen, 10:00VfB Stuttgart vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
27 gen, 20:00 Bayern Monaco vs Real BetisChampions League, 8ª giornataBiglietti
Sab 30 gen, 10:00Bayern Monaco vs FC Schalke 04BundesligaBiglietti
Sab 6 feb, 10:00Bayern Monaco vs SV ElversbergBundesligaBiglietti
Sab 13 feb, 10:001. FC Union Berlin vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
16 / 24 feb, 20:00Bayern Monaco vs avversaria da definirePlayoff di Champions LeagueBiglietti
Sab 20 feb, 10:00Bayern Monaco vs FC AugsburgBundesligaBiglietti
Sab 27 feb, 10:00RB Leipzig vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Mer 3 mar, 10:00Bayern Monaco vs SC FreiburgBundesligaBiglietti
Sab 6 mar, 10:00Borussia Dortmund vs Bayern MonacoBundesliga (Der Klassiker)Biglietti
9 / 17 mar, 20:00Bayern Monaco vs avversaria da definireOttavi di finale di Champions LeagueBiglietti
Sab 13 mar, 10:00Bayern Monaco vs 1. FSV Mainz 05BundesligaBiglietti
Sab 20 mar, 10:001. FC Köln vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 3 apr, 11:00Bayern Monaco vs Hamburger SVBundesligaBiglietti
6 / 14 apr, 20:00Bayern Monaco vs avversaria da definireQuarti di finale di Champions LeagueBiglietti
Sab 10 apr, 11:00SC Paderborn 07 vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 17 apr, 11:00Bayern Monaco vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiglietti
Sab 24 apr, 11:00SV Werder Bremen vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
27 apr / 5 mag, 20:00Bayern Monaco vs avversaria da definireSemifinali di Champions LeagueBiglietti
Sab 8 mag, 11:00Bayern Monaco vs Borussia MönchengladbachBundesligaBiglietti
Sab 15 mag, 11:00Bayer 04 Leverkusen vs Bayern MonacoBundesligaBiglietti
Sab 22 mag, 14:30Bayern Monaco vs Eintracht FrankfurtBundesliga (ultima giornata)Biglietti
Sab 29 mag, 20:00Bayern Monaco vs avversaria da definireFinale di Champions LeagueBiglietti

Come acquistare i biglietti del Bayern Monaco per il 2026/27?

Per acquistare i biglietti al prezzo nominale, visita il portale ufficiale del Bayern Monaco dedicato alla biglietteria. Poiché le partite in casa registrano regolarmente il tutto esaurito, è consigliabile consultarlo spesso per conoscere le date di apertura delle vendite e i dettagli delle assegnazioni tramite sorteggio.

  • Calendario delle vendite: I biglietti ufficiali vengono generalmente messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita. Per partecipare alla vendita è necessario creare un account ufficiale del club.
  • Iscrizione al club: Diventare soci ufficiali del Bayern Monaco dà accesso prioritario alla coda d’acquisto, aumentando notevolmente le possibilità di trovare posto all’Allianz Arena.
  • Rivendita: Se i biglietti venduti direttamente sono esauriti o stai organizzando un viaggio all’ultimo momento, piattaforme di rivendita come LiveFootballTickets offrono un’alternativa per assicurarsi un posto in anticipo. Controlla i termini e le condizioni del sito da cui acquisti

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Quanto costano i biglietti del Bayern Monaco per il 2026/27?

Per i tifosi che acquistano i biglietti per le singole partite direttamente dal club, i prezzi per gli adulti vanno generalmente da 15 € a oltre 120 €. 

Il prezzo finale varia in base alla posizione del posto e alla categoria della partita:

  • Categorie delle partite: Gli incontri di cartello, come Der Klassiker contro il Borussia Dortmund o le partite europee della fase a eliminazione diretta, rientrano nella fascia di prezzo più alta.
  • Riduzioni: Sono previste fasce di prezzo in base all’età, con sconti per bambini, giovani e anziani.
  • Prezzi sul mercato secondario: Sulle piattaforme di rivendita come LiveFootballTickets, i prezzi dei biglietti variano in tempo reale secondo la domanda e partono generalmente da circa 100 € per le normali partite di campionato.

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La storia dell’Allianz Arena

L’Allianz Arena di Monaco di Baviera, denominata Munich Football Arena per le competizioni UEFA, è stata inaugurata nel 2005 e può ospitare 70.000 spettatori per le partite internazionali e 75.000 per quelle nazionali. 

È il secondo stadio più grande della Germania dopo il Westfalenstadion di Dortmund.

Oltre a essere la casa del Bayern Monaco, una delle grandi squadre della Bundesliga tedesca, lo stadio ha ospitato diverse partite dei Mondiali FIFA del 2006 e della fase finale di Euro 2024 dello scorso anno. A maggio è stato anche teatro dell’ultima finale di UEFA Champions League, vinta dal PSG con un netto 5-0 contro l’Inter. Nello stadio di Monaco di Baviera si è disputata anche la finale del 2012 tra Chelsea e Bayern Monaco.

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