Arne Slot potrebbe essere stato sollevato dall’incarico alla guida del Liverpool dopo una stagione scorsa al di sotto delle aspettative, ma c’è almeno un aspetto positivo: ha contribuito a conquistare la qualificazione alla Champions League. Già oggi è possibile prenotare i biglietti per una delle grandi serate europee in arrivo ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere la magia delle recenti avventure europee. Nell’era Klopp, la squadra ha raggiunto tre finali di Champions League nell’arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019, battendo il Tottenham a Madrid, si è laureata campione d’Europa per la sesta volta nella storia del club.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa Champions League con una vittoria casalinga contro l’Atletico Madrid, chiudendo poi al 3° posto la fase campionato. I tifosi sperano che sia di buon auspicio, visto che anche questo settembre la squadra ha aperto il proprio cammino europeo battendo ad Anfield la formazione di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter e Porto, tra le altre, ancora da disputare, nei prossimi mesi li attendono incontri europei entusiasmanti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le prossime partite del Liverpool nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 4 novembre (20:45) Fenerbahçe-Liverpool Biglietti Stadio Şükrü Saracoğlu (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Club Brugge-Liverpool Biglietti Stadio Jan Breydel (trasferta) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Liverpool-Porto Biglietti Anfield (casa) Martedì 19 gennaio (21:00) Inter-Liverpool Da definire San Siro (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Liverpool-RC Lens Biglietti Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente tramite la pagina dedicata del club oppure attraverso le vendite riservate agli aderenti al programma per le coppe e ai soci. È inoltre possibile acquistare specifici pacchetti hospitality del Liverpool senza i requisiti di acquisto previsti per i soci ordinari.

Per partecipare alle vendite e ai sorteggi riservati ai soci è necessaria un’iscrizione ufficiale LFC attiva (Full, Light o Junior). Per la Champions League e le altre coppe, i biglietti sono gestiti tramite l’Auto Cup Scheme per gli aventi diritto oppure attraverso vendite e sorteggi riservati ai soci per le singole partite.

Le prime vendite e iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono iniziate a luglio, in concomitanza con l’avvio della vendita dei biglietti per la stagione da parte del club, con ulteriori fasi successive al sorteggio UEFA della fase campionato.

Il portale ufficiale del club è il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool. Chi desidera assistere a una partita di Champions League può comunque prendere in considerazione siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool?

Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali standard per le partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 a oltre 60 sterline. Il club ha limitato gli aumenti dei biglietti standard al 3% per questa stagione e manterrà i prezzi invariati nel 2027/28. Restano fermi a 9 sterline anche i prezzi dei biglietti per i tifosi locali nel settore superiore della Main Stand.

Per i prezzi di base, il Liverpool non distingue le partite di Champions League da quelle di Premier League: il costo nominale dipende esclusivamente dal livello, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield.

Settore e tribuna Prezzo adulti Caratteristiche principali Main Stand (settori centrali) 62 £ (prezzo massimo) Posti più vicini alle panchine e servizi moderni, con vista panoramica privilegiata Main Stand (anello superiore) 31-55 £ Vista sul campo dall’alto; comprende anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £ Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 £ Posti lungo il lato del campo opposto alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive The Kop 39-44 £ La tribuna più famosa per il tifo appassionato dei sostenitori locali e l’atmosfera intensa durante le partite Anfield Road Stand (anello inferiore/superiore) 31-54 £ Situata di fronte alla Kop, comprende un settore Young Adults introdotto di recente (fino a 24 anni)

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti in settori di categoria superiore della Main Stand o dell’Anfield Road End, accesso alle lounge e ristorazione prima della partita (per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout).

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Liverpool in Champions League

Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool è stata sempre vittoria o sconfitta. Incredibilmente, non pareggia da 46 partite tra Champions League ed Europa League. L’ultimo pareggio risale alla sfida contro il Benfica ad Anfield nell’aprile 2022, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Data Fase e avversario Punteggio (risultato) Stadio 20 ottobre 2026 Fase campionato: Villarreal 4-3 (vittoria) Anfield (Liverpool) 14 ottobre 2026 Fase campionato: LASK 6-3 (vittoria) Raiffeisen Arena (Linz) 9 settembre 2026 Fase campionato: Atletico Madrid 2-1 (vittoria) Anfield (Liverpool) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): PSG 0-2 (sconfitta) Anfield (Liverpool) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): PSG 0-2 (sconfitta) Parc des Princes (Parigi) 18 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Galatasaray 4-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 10 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Galatasaray 0-1 (sconfitta) RAMS Park (Istanbul) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Qarabağ FK 6-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 21 gennaio 2026 Fase campionato: Marseille 3-0 (vittoria) Stade Vélodrome (Marsiglia)



