Il Bayern Monaco ha dominato in patria, chiudendo in testa alla Bundesliga in 13 delle ultime 14 stagioni, ma ora punta a un nuovo trionfo in Europa. Acquista oggi i biglietti per vedere Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e compagni in azione in Champions League in questa stagione.

Il Bayern Monaco ha raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sette edizioni della Champions League, ma non disputa una finale dal 2020, quando si laureò campione d'Europa per la sesta volta nella storia del club.

La squadra di Vincent Kompany cercherà di fare passi avanti in Europa in questa stagione e, nelle prime fasi della competizione, ha segnato a raffica. Il Bayern ha esordito con un netto 5-0 contro il Bodø/Glimt a Monaco, ha rimontato due gol di svantaggio pareggiando 3-3 con il Viking in Norvegia e poi ha pareggiato 2-2 con l'Arsenal, campione della Premier League.

Con le prossime sfide della fase campionato contro Atlético Madrid, Manchester United e Real Betis, tra le altre, si prospettano mesi ricchi di appuntamenti. GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle partite di Champions League del Bayern Monaco.

Quali sono le prossime partite del Bayern Monaco nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 3 novembre (21:00) Atlético Madrid-Bayern Monaco Biglietti Riyadh Air Metropolitano (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Lille-Bayern Monaco Biglietti Stade Pierre-Mauroy (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Bayern Monaco-Slavia Praga Biglietti Allianz Arena (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Manchester United-Bayern Monaco Biglietti Old Trafford (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) Bayern Monaco-Real Betis Biglietti Allianz Arena (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Bayern Monaco

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Bayern Monaco possono essere acquistati esclusivamente attraverso i canali ufficiali del club. Poiché la richiesta per le gare all'Allianz Arena è eccezionalmente alta e supera regolarmente i posti disponibili, il club utilizza un sistema di sorteggio per l'assegnazione dei biglietti.

I canali ufficiali sono:

Il portale per la richiesta dei biglietti : disponibile sul FC Bayern Official Ticketshop, è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti.

La rivendita ufficiale dei biglietti del Bayern Monaco (Zweitmarkt) : è la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al prezzo nominale. Quando le richieste per il sorteggio vengono annullate o una partita è esaurita, gli abbonati possono rivendere legalmente qui i propri posti.

I partner di viaggio ufficiali : chi arriva dall'estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali che comprendono la partita tramite agenzie autorizzate come Champions Travel o Travel Connection.

L'ospitalità ufficiale : i pacchetti VIP per il giorno della partita possono essere richiesti direttamente tramite l'Allianz Arena Hospitality Portal.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Bayern Monaco, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita secondarie come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Bayern Monaco?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco in Champions League all'Allianz Arena variano in base al profilo dell'avversario.

Il club suddivide le partite europee della fase campionato tra incontri standard (per esempio contro Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e sfide di cartello (per esempio contro l'Arsenal FC).

Categoria Prezzo 1 - Posti premium nei settori laterali 100-130 € 2 - Angoli e settori laterali alti 80-110 € 3 - Settori alti negli angoli 60-90 € 4 - Posti a sedere dietro le porte 50-60 € 5 - Settori dei tifosi, posti in piedi 19 €

Consulta il sito ufficiale del Bayern Monaco per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita secondarie come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Bayern Monaco in Champions League

Il Bayern continua a segnare in Europa: nel corso del 2026 ha mantenuto una media di oltre 3,3 gol a partita in Champions League. È andato a segno in 23 gare consecutive nella competizione, una serie iniziata dopo la sconfitta per 3-0 contro il Feyenoord a Rotterdam nel gennaio 2025.

Data Turno e avversario Punteggio (risultato) Stadio 21 ottobre 2026 Fase campionato: Arsenal 2-2 (pareggio) Allianz Arena (Monaco) 13 ottobre 2026 Fase campionato: Viking 3-3 (pareggio) Viking Stadion (Stavanger) 10 settembre 2026 Fase campionato: Bodø/Glimt 5-0 (vittoria) Allianz Arena (Monaco) 6 maggio 2026 Semifinale (ritorno): Paris Saint-Germain 1-1 (pareggio) Allianz Arena (Monaco) 28 aprile 2026 Semifinale (andata): Paris Saint-Germain 4-5 (sconfitta) Parc des Princes (Parigi) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Real Madrid 4-3 (vittoria) Allianz Arena (Monaco) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Real Madrid 2-1 (vittoria) Bernabeu (Madrid) 18 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Atalanta 4-1 (vittoria) Allianz Arena (Monaco) 10 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Atalanta 6-1 (vittoria) New Balance Arena (Bergamo) 28 gennaio 2026 Fase campionato: PSV 2-1 (vittoria) Philips Stadion (Eindhoven) 21 gennaio 2026 Fase campionato: Union Saint-Gilloise 2-0 (vittoria) Allianz Arena (Monaco)



