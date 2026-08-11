Il Nord Est dell’Inghilterra è una vera roccaforte della passione calcistica e i tifosi del Sunderland si stanno godendo il ritorno nella terra promessa della Premier League in vista della stagione 2026/27. L’attesa per le sfide di massima serie e per l’atmosfera del derby sta di nuovo facendo battere forte i cuori in tutto il Wearside.

Ora che il club si è ristabilito ai massimi livelli, la tifoseria più fedele farà di tutto per assicurarsi i biglietti del Sunderland in Premier League per la prossima stagione.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere su come assicurarvi un posto per il Sunderland nella stagione di Premier League 2026/27.

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Prossime partite del Sunderland 2026/27 e biglietti

Come acquistare i biglietti del Sunderland per la Premier League?

Per le partite del Sunderland sono previste diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per le singole gare agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality aggiuntivi. In genere è possibile acquistarli tramite il portale ufficiale del club all’indirizzo eticketing.co.uk/safc.

Ecco cosa c’è da sapere:

Vendita generale: i biglietti standard del Sunderland vengono messi in vendita non appena si apre la finestra di vendita, di solito circa tre o quattro settimane prima della partita. A differenza di molti club della massima serie, il Sunderland non adotta un tradizionale sistema di membership a pagamento per l’accesso base all’acquisto dei biglietti. La maggior parte dei biglietti standard del Sunderland viene messa direttamente in vendita generale, cosa insolita per i biglietti di Premier League.

i biglietti standard del Sunderland vengono messi in vendita non appena si apre la finestra di vendita, di solito circa tre o quattro settimane prima della partita. A differenza di molti club della massima serie, il Sunderland non adotta un tradizionale sistema di membership a pagamento per l’accesso base all’acquisto dei biglietti. La maggior parte dei biglietti standard del Sunderland viene messa direttamente in vendita generale, cosa insolita per i biglietti di Premier League. Derby : se state cercando di acquistare i biglietti del Sunderland per partite ad altissima richiesta, come il derby Tyne-Wear contro il Newcastle United o le sfide contro una delle “Big Six”, dovrete avere uno storico acquisti documentato sul vostro account.

: se state cercando di acquistare i biglietti del Sunderland per partite ad altissima richiesta, come il derby Tyne-Wear contro il Newcastle United o le sfide contro una delle “Big Six”, dovrete avere uno storico acquisti documentato sul vostro account. Black Cat Points: anche se non esiste un programma di membership obbligatorio, i tifosi accumulano Black Cat Points (BCP) partecipando alle trasferte e alle partite casalinghe di coppa. Per le gare ad alta richiesta, in cui la domanda supera di gran lunga l’offerta, la priorità nell’assegnazione dei biglietti viene stabilita in base al totale dei BCP.

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Quanto costano i biglietti del Sunderland in Premier League?

I prezzi interi nominali dei biglietti per adulti per le partite casalinghe del Sunderland vanno da £28 a £45 se acquistati direttamente presso la biglietteria del club.

I prezzi variano in base alla categoria della partita, dalle sfide di cartello di Categoria A* fino alle gare di Categoria C, e alla posizione del posto tra East Stand, West Stand, Premier Concourse e Family Zones.

Tariffe ridotte sono previste in tutti i settori per Senior (over 65), Young Adults (under 22), Juniors (under 18) e Under-14.

Come ottenere gli abbonamenti stagionali del Sunderland?

Un abbonamento stagionale è l’unico modo garantito per assicurarsi un posto riservato per ogni partita casalinga allo Stadium of Light durante la stagione di Premier League 2026/27.

A causa della domanda in forte crescita, la dotazione di oltre 38.000 posti in abbonamento del Sunderland è completamente esaurita per la stagione 2026/27.

Gli abbonamenti per adulti per questa stagione partivano da £610 e arrivavano a oltre £810 nelle aree premium del concourse.

I tifosi interessati ad acquistare un abbonamento per le prossime stagioni devono iscriversi alla lista d’attesa ufficiale sul sito del club.

I pacchetti hospitality stagionali, come 76 Yards e Banks on the Wear, restano disponibili per i tifosi che cercano posti stagionali garantiti abbinati a opzioni di ristorazione.

Dove soggiornare nei dintorni dello Stadium of Light

State programmando una trasferta a Sunderland per una partita allo Stadium of Light? La posizione dello stadio, sul fiume e vicino al centro città, consente un facile accesso sia dal centro sia dalle zone circostanti, con negozi, caffè e collegamenti di trasporto nelle vicinanze, l’ideale per gli appassionati di calcio.

Il centro città è una base comoda, con tante opzioni tra ristorazione, vita notturna e shopping, oltre a buoni collegamenti metro in tutta la regione. È a breve distanza dallo stadio, a piedi o con un mezzo, ed è adatto ai visitatori che cercano sia svago sia praticità.

Per un soggiorno più tranquillo, le zone costiere come Roker e Seaburn offrono vista mare, passeggiate sulla spiaggia e un ritmo più rilassato, pur restando facilmente collegate allo stadio in auto o in metro.

Cercate un alloggio per le partite del Sunderland AFC? Potete dare un’occhiata alla città e alle sue opzioni con la mappa qui sotto, con soluzioni per tutte le tasche.

Storia dello Stadium of Light

Lo Stadium of Light è uno stadio di calcio interamente con posti a sedere a Sunderland. È la casa del Sunderland AFC sin dalla sua inaugurazione nel 1997. Con una capienza di 49.000 spettatori, lo Stadium of Light è il decimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra.

Il suo design semplice sembrerebbe pensato per consentire futuri interventi di riqualificazione, che potrebbero portare la capienza a 64.000 posti. Lo stadio è stato battezzato dal presidente Bob Murray per riflettere l’eredità mineraria del Nord Est e l’area dell’ex Monkwearmouth Colliery su cui sorge.

Oltre a ospitare le partite del Sunderland, lo Stadium of Light ha accolto gare internazionali sia della nazionale maschile sia di quella femminile dell’Inghilterra. Nel 2003, 47.667 spettatori hanno assistito lì alla vittoria dell’Inghilterra per 2-0 sulla Turchia, durante la fase di qualificazione a Euro 2004.

Al di là del calcio, lo stadio ha ospitato anche alcuni dei più grandi artisti musicali del mondo, come Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay ed Elton John.

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