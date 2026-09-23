Poche squadre nel calcio mondiale possono eguagliare l’incessante ricerca di trofei che contraddistingue il Real Madrid. Campione abituale in patria nella Liga e una vera istituzione in Europa, il Real Madrid continua ad attirare milioni di tifosi in tutto il mondo.

Dall’assicurarsi i biglietti ufficiali più difficili da trovare al districarsi tra le piattaforme di ticketing secondarie, GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti del Real Madrid per la stagione 2026/27.

Come acquistare i biglietti del Real Madrid?

Per acquistare i biglietti, il metodo più affidabile è andare sul portale ufficiale del Real Madrid. Vale la pena controllare il sito regolarmente per informazioni sulla vendita dei biglietti, sulle date di rilascio e sulla disponibilità.

I biglietti vengono spesso messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire informazioni personali. Essere socio del club dà inoltre priorità quando si cerca di assicurarsi un posto per le gare al Bernabéu.

Per alcune delle partite meno richieste, potrebbero restare dei biglietti dopo che i Socios (membri del club con quote di partecipazione) e i membri Madridista Premium hanno avuto la possibilità di acquistare i propri posti.

Essendo uno dei club più grandi di Spagna e d’Europa, la domanda per le partite del Real Madrid è, prevedibilmente, enorme, con i biglietti che spesso vanno esauriti tramite i canali ufficiali con largo anticipo rispetto al giorno della gara.

Ecco cosa devi sapere a colpo d’occhio:

Socios (membri del club): i proprietari a pieno titolo del club hanno la precedenza assoluta su tutte le vendite dei biglietti, di solito circa 10-12 giorni prima della partita.

i proprietari a pieno titolo del club hanno la precedenza assoluta su tutte le vendite dei biglietti, di solito circa 10-12 giorni prima della partita. Membri Madridista Premium: i titolari della tessera ufficiale ottengono la seconda finestra di accesso prioritario, in genere 7-8 giorni prima del calcio d’inizio. Iscriversi a Madridista Premium è fortemente consigliato se si vuole avere una possibilità concreta di acquistare biglietti a prezzo nominale.

i titolari della tessera ufficiale ottengono la seconda finestra di accesso prioritario, in genere 7-8 giorni prima del calcio d’inizio. Iscriversi a Madridista Premium è fortemente consigliato se si vuole avere una possibilità concreta di acquistare biglietti a prezzo nominale. Vendita generale al pubblico: eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita. Per le gare di Liga di fascia media o a bassa richiesta, piccoli lotti vengono spesso rilasciati a ondate quando i Socios restituiscono al club i propri abbonamenti stagionali (programma Cede tu Asiento).

eventuali posti standard rimanenti vengono messi in vendita da 3 a 5 giorni prima della partita. Per le gare di Liga di fascia media o a bassa richiesta, piccoli lotti vengono spesso rilasciati a ondate quando i Socios restituiscono al club i propri abbonamenti stagionali (programma Cede tu Asiento). Mercati secondari: per partite di cartello come El Clásico, El Derbi Madrileño o gli scontri a eliminazione diretta di Champions League, la vendita generale al pubblico va esaurita quasi all’istante. Mercati secondari come LiveFootballTickets offrono accesso garantito tramite trasferimento digitale per i tifosi che pianificano viaggi con largo anticipo o cercano disponibilità all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Real Madrid?

Come la maggior parte delle squadre della Liga, il Real Madrid offre prezzi suddivisi per fasce in base alle categorie d’età, tra cui adulti, junior e senior, ma questi scaglioni variano da club a club.

Prezzi per categoria a valore nominale: i biglietti acquistati direttamente dal club per le normali partite di Liga vanno generalmente da 75 € a 210 €, a seconda del settore (Fondo, Tribuna o Lateral) e dell’altezza nello stadio.

Partite di cartello e prezzi dinamici: per sfide di alto profilo contro Barcellona, Atlético Madrid o grandi rivali europee, il Real Madrid applica prezzi dinamici. I prezzi nominali per i posti di Categoria 1 partono regolarmente da 350 € e arrivano a oltre 500 €.

Ingresso sul mercato secondario: su LiveFootballTickets, i posti di ingresso per le normali partite di campionato partono da circa 100-130 €, mentre i biglietti per El Clásico partono regolarmente più vicino a 450-600 € e oltre.

Ci sono naturalmente sfide di cartello contro avversarie di primo piano, come ‘El Clásico’ (Real Madrid-Barcellona) ed ‘El Derbi Madrileño’ (Real Madrid-Atletico Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Bernabéu

Il Santiago Bernabéu è uno stadio con tetto retrattile a Madrid. Con una capienza di quasi 80.000 posti, è il secondo stadio di calcio più grande della Spagna ed è la casa del Real Madrid dal suo completamento nel 1947.

Il Bernabéu è uno degli impianti calcistici più famosi al mondo e ha ospitato la finale della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in quattro occasioni (1957, 1969, 1980 e 2010), oltre alla finale della Coppa del Mondo FIFA 1982, in cui l’Italia ha battuto la Germania Ovest 3-1.

Al di là del calcio, nel corso degli anni il Bernabéu ha ospitato anche molte leggende della musica internazionale e spagnola, tra cui Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, i Rolling Stones e Taylor Swift durante il suo record-breaking Eras Tour.