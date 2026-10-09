La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento assoluto per la cultura del tifo e in nessun luogo quell’atmosfera elettrica, da brividi, è più intensa che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più alta della Germania, lo stadio registra il tutto esaurito per ogni singola partita casalinga, con oltre 81.000 tifosi presenti sugli spalti. Il club è stato incoronato campione di Germania otto volte e ha chiuso al secondo posto in Bundesliga in quattro occasioni nell’ultimo decennio.

Davanti all’impressionante “Muro Giallo” (Die Gelbe Wand), assicurarsi i biglietti per una partita del Dortmund è una delle opportunità più ambite del mercato europeo dei ticket. GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto sui gradoni della Südtribüne.

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Prossimi biglietti e partite del Borussia Dortmund 2026/27

Data e ora Partita Biglietti sab 10 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Biglietti sab 17 ott, 14:30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Biglietti sab 24 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Biglietti sab 31 ott, 17:30 FC Bayern Monaco vs Borussia Dortmund Biglietti sab 7 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Biglietti sab 21 nov, 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Biglietti sab 28 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Biglietti sab 5 dic, 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Biglietti sab 12 dic, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Biglietti sab 19 dic, 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Biglietti sab 9 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Biglietti mer 13 gen, 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Biglietti sab 16 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Biglietti sab 23 gen, 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Biglietti sab 30 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Biglietti sab 6 feb, 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Biglietti sab 13 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Biglietti sab 20 feb, 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Biglietti sab 27 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Biglietti mer 3 mar, 19:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Biglietti sab 6 mar, 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Monaco Biglietti sab 13 mar, 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Biglietti sab 20 mar, 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Biglietti sab 3 apr, 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Biglietti sab 10 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Biglietti sab 17 apr, 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Biglietti sab 24 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Biglietti sab 8 mag, 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Biglietti sab 15 mag, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Biglietti sab 22 mag, 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Biglietti

Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27

Il BVB limita i suoi abbonamenti stagionali a 55.000, lasciando circa 26.000 posti disponibili per partita. Con le membership ufficiali del club che si contano a centinaia di migliaia, le gare registrano regolarmente il sold out attraverso i canali ufficiali nel giro di pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri campionati di vertice come Premier League o Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più semplice assistere dal vivo a calcio di altissimo livello.

Ecco come assicurarti i biglietti del Borussia Dortmund:

Biglietti ufficiali standard: tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund. Dovrai creare un account del club. Diventare membro ufficiale del club offre una fondamentale finestra di priorità prima della vendita generale.

Hospitality ufficiale: pacchetti premium messi in vendita dal club, che in genere restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo più elevato.

pacchetti premium messi in vendita dal club, che in genere restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo più elevato. Rivenditori del mercato secondario: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso l’uscita ufficiale, spesso questo è il modo più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti al portafoglio digitale. Assicurati di controllare i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai prenotando.

La messa in vendita dei biglietti sul sito del club avviene di solito da 4 a 6 settimane prima del giorno della partita. Restare aggiornati sul calendario delle uscite è fondamentale se vuoi pagare il prezzo nominale.

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Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riesci nella rara impresa di acquistare direttamente dal club partita per partita, i prezzi nominali per gli adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund adotta una struttura di prezzi a fasce basata sulla posizione nello stadio, con i biglietti più economici situati negli angoli superiori e nei settori in piedi.

Sugli aggregatori di rivendita del mercato secondario, i biglietti standard d’ingresso partono attualmente da circa 35 € in su.

I valori di mercato oscillano sensibilmente in base all’avversaria (prezzi dinamici del mercato secondario). Le sfide di cartello, soprattutto Der Klassiker contro il Bayern Monaco o una gara a eliminazione diretta di Champions League contro una big europea, comporteranno rincari di fascia alta, con i prezzi del mercato secondario in netto aumento per riflettere l’enorme volume della domanda internazionale.

Come la maggior parte dei club di Bundesliga, il BVB offre anche fasce scontate per giovani e anziani, anche se queste sono fortemente limitate sul mercato secondario.

Storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio a Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è lo stadio di casa del Borussia Dortmund fin dalla sua inaugurazione nel 1974.

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti tra settori con posti a sedere e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 spettatori, è la più grande terrazza per tifosi in piedi del calcio europeo. Famosa per l’intensa atmosfera che sa creare, la tribuna sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa “Il Muro Giallo”.

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato gare di due precedenti Mondiali FIFA (1974 e 2006) e di un Campionato europeo UEFA (Euro 2024), oltre alla finale di Coppa UEFA del 2001, così come varie amichevoli nazionali e partite di qualificazione ai tornei mondiali ed europei.

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Assicurarsi un posto all’interno dell’iconico stadio del Borussia Dortmund è un’esperienza da lista dei desideri per i puristi del calcio che amano la cultura del tifo più appassionata. Se hai in programma di registrare un profilo scommesse in vista delle prossime partite europee, assicurati che il tuo saldo sia ottimizzato. Scopri la nostra guida aggiornata per riscattare l’ultimo codice bonus bet365 attivo e migliorare la tua esperienza di gioco.