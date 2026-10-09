Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Book Borussia Dortmund TicketsBorussia Dortmund Premium & VIP
Tradotto da

Come comprare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27: prossime partite, prezzi della Bundesliga, sorteggi e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Bundesliga
Borussia Dortmund

Ecco esattamente come puoi vedere in azione i giganti tedeschi in questa stagione, con i biglietti già disponibili.

La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento assoluto per la cultura del tifo e in nessun luogo quell’atmosfera elettrica, da brividi, è più intensa che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più alta della Germania, lo stadio registra il tutto esaurito per ogni singola partita casalinga, con oltre 81.000 tifosi presenti sugli spalti. Il club è stato incoronato campione di Germania otto volte e ha chiuso al secondo posto in Bundesliga in quattro occasioni nell’ultimo decennio.

Davanti all’impressionante “Muro Giallo” (Die Gelbe Wand), assicurarsi i biglietti per una partita del Dortmund è una delle opportunità più ambite del mercato europeo dei ticket. GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto sui gradoni della Südtribüne.

Biglietti Borussia DortmundPrenota ora

Borussia Dortmund Premium & VIPPrenota pacchetti

Prossimi biglietti e partite del Borussia Dortmund 2026/27

Data e oraPartitaBiglietti
sab 10 ott, 14:30Borussia Dortmund vs SV Werder BremenBiglietti
sab 17 ott, 14:301. FC Union Berlin vs Borussia DortmundBiglietti
sab 24 ott, 14:30Borussia Dortmund vs Eintracht FrankfurtBiglietti
sab 31 ott, 17:30FC Bayern Monaco vs Borussia DortmundBiglietti
sab 7 nov, 14:30Borussia Dortmund vs SV ElversbergBiglietti
sab 21 nov, 14:30Borussia Mönchengladbach vs Borussia DortmundBiglietti
sab 28 nov, 14:30Borussia Dortmund vs Bayer 04 LeverkusenBiglietti
sab 5 dic, 14:30FC Schalke 04 vs Borussia DortmundBiglietti
sab 12 dic, 14:30Borussia Dortmund vs FC AugsburgBiglietti
sab 19 dic, 14:30RB Leipzig vs Borussia DortmundBiglietti
sab 9 gen, 14:30Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05Biglietti
mer 13 gen, 19:301. FC Köln vs Borussia DortmundBiglietti
sab 16 gen, 14:30Borussia Dortmund vs SC FreiburgBiglietti
sab 23 gen, 14:30Hamburger SV vs Borussia DortmundBiglietti
sab 30 gen, 14:30Borussia Dortmund vs TSG 1899 HoffenheimBiglietti
sab 6 feb, 14:30SC Paderborn 07 vs Borussia DortmundBiglietti
sab 13 feb, 14:30Borussia Dortmund vs VfB StuttgartBiglietti
sab 20 feb, 14:30SV Werder Bremen vs Borussia DortmundBiglietti
sab 27 feb, 14:30Borussia Dortmund vs 1. FC Union BerlinBiglietti
mer 3 mar, 19:30Eintracht Frankfurt vs Borussia DortmundBiglietti
sab 6 mar, 17:30Borussia Dortmund vs FC Bayern MonacoBiglietti
sab 13 mar, 14:30SV Elversberg vs Borussia DortmundBiglietti
sab 20 mar, 14:30Borussia Dortmund vs Borussia MönchengladbachBiglietti
sab 3 apr, 14:30Bayer 04 Leverkusen vs Borussia DortmundBiglietti
sab 10 apr, 14:30Borussia Dortmund vs FC Schalke 04Biglietti
sab 17 apr, 14:30FC Augsburg vs Borussia DortmundBiglietti
sab 24 apr, 14:30Borussia Dortmund vs RB LeipzigBiglietti
sab 8 mag, 14:301. FSV Mainz 05 vs Borussia DortmundBiglietti
sab 15 mag, 14:30Borussia Dortmund vs 1. FC KölnBiglietti
sab 22 mag, 14:30SC Freiburg vs Borussia DortmundBiglietti

Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27

Il BVB limita i suoi abbonamenti stagionali a 55.000, lasciando circa 26.000 posti disponibili per partita. Con le membership ufficiali del club che si contano a centinaia di migliaia, le gare registrano regolarmente il sold out attraverso i canali ufficiali nel giro di pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri campionati di vertice come Premier League o Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più semplice assistere dal vivo a calcio di altissimo livello.

Ecco come assicurarti i biglietti del Borussia Dortmund:

  • Biglietti ufficiali standard: tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund. Dovrai creare un account del club. Diventare membro ufficiale del club offre una fondamentale finestra di priorità prima della vendita generale.
  • Hospitality ufficiale: pacchetti premium messi in vendita dal club, che in genere restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo più elevato.
  • Rivenditori del mercato secondario: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso l’uscita ufficiale, spesso questo è il modo più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti al portafoglio digitale. Assicurati di controllare i termini e le condizioni della piattaforma da cui stai prenotando.

La messa in vendita dei biglietti sul sito del club avviene di solito da 4 a 6 settimane prima del giorno della partita. Restare aggiornati sul calendario delle uscite è fondamentale se vuoi pagare il prezzo nominale.

Biglietti Borussia DortmundPrenota ora

Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riesci nella rara impresa di acquistare direttamente dal club partita per partita, i prezzi nominali per gli adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund adotta una struttura di prezzi a fasce basata sulla posizione nello stadio, con i biglietti più economici situati negli angoli superiori e nei settori in piedi.

Sugli aggregatori di rivendita del mercato secondario, i biglietti standard d’ingresso partono attualmente da circa 35 € in su.

I valori di mercato oscillano sensibilmente in base all’avversaria (prezzi dinamici del mercato secondario). Le sfide di cartello, soprattutto Der Klassiker contro il Bayern Monaco o una gara a eliminazione diretta di Champions League contro una big europea, comporteranno rincari di fascia alta, con i prezzi del mercato secondario in netto aumento per riflettere l’enorme volume della domanda internazionale. 

Come la maggior parte dei club di Bundesliga, il BVB offre anche fasce scontate per giovani e anziani, anche se queste sono fortemente limitate sul mercato secondario.

Storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio a Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è lo stadio di casa del Borussia Dortmund fin dalla sua inaugurazione nel 1974. 

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti tra settori con posti a sedere e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 spettatori, è la più grande terrazza per tifosi in piedi del calcio europeo. Famosa per l’intensa atmosfera che sa creare, la tribuna sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa “Il Muro Giallo”.

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato gare di due precedenti Mondiali FIFA (1974 e 2006) e di un Campionato europeo UEFA (Euro 2024), oltre alla finale di Coppa UEFA del 2001, così come varie amichevoli nazionali e partite di qualificazione ai tornei mondiali ed europei.

Biglietti Borussia DortmundPrenota ora

Assicurarsi un posto all’interno dell’iconico stadio del Borussia Dortmund è un’esperienza da lista dei desideri per i puristi del calcio che amano la cultura del tifo più appassionata. Se hai in programma di registrare un profilo scommesse in vista delle prossime partite europee, assicurati che il tuo saldo sia ottimizzato. Scopri la nostra guida aggiornata per riscattare l’ultimo codice bonus bet365 attivo e migliorare la tua esperienza di gioco.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google