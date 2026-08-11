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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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Come comprare i biglietti del Bayer Leverkusen 2026/27: prezzi della Bundesliga, prossime partite e altro

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Bayer Leverkusen

Scopri come puoi vedere in azione i campioni di Germania in questa stagione

Nonostante i tutto esaurito che regolarmente affollano i tornelli della BayArena, i biglietti continuano a essere acquistati con costanza da tifosi esperti desiderosi di vedere dal vivo la potenza della Bundesliga Bayer Leverkusen nella stagione 2026/27.

Stai cercando i biglietti? Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti del Bayer Leverkusen che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi acquistarli e molto altro.

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Prossime partite del Bayer Leverkusen 2026/27

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
sab 22 ago 2026, 13:00SV Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenAcquista i biglietti
sab 29 ago 2026, 15:30SV Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergAcquista i biglietti
sab 5 set 2026, 15:30Bayer Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenAcquista i biglietti
sab 12 set 2026, 15:30FC Augsburg vs Bayer LeverkusenWWK Arena, AugustaAcquista i biglietti
dom 20 set 2026, 15:30Bayer Leverkusen vs RB LeipzigBayArena, LeverkusenAcquista i biglietti
sab 10 ott 2026, 12:001. FSV Mainz 05 vs Bayer LeverkusenMewa Arena, MagonzaAcquista i biglietti
sab 17 ott 2026, 12:00Bayer Leverkusen vs SC FreiburgBayArena, LeverkusenAcquista i biglietti
sab 24 ott 2026, 12:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimAcquista i biglietti
sab 31 ott 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs VfB StuttgartBayArena, LeverkusenAcquista i biglietti
sab 7 nov 2026, 11:001. FC Köln vs Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, ColoniaAcquista i biglietti
sab 21 nov 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenAcquista i biglietti
sab 28 nov 2026, 11:00Borussia Dortmund vs Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundAcquista i biglietti
sab 5 dic 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenAcquista i biglietti
sab 12 dic 2026, 11:00SV Werder Bremen vs Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremaAcquista i biglietti
sab 19 dic 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto alla BayArena, a seconda del budget e di quanto in anticipo si pianifica:

  • Portale ufficiale del club per i biglietti: acquistare direttamente tramite bayer04.de è il metodo principale per i biglietti a prezzo nominale. I biglietti vengono generalmente messi in vendita online da 4 a 6 settimane prima di ogni partita.
  • Membership del Bayer 04: i membri ufficiali del club ricevono una finestra di accesso prioritario anticipato prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi in vendita libera. Per le partite ad alta richiesta, come quelle contro il Bayern Monaco o le gare a eliminazione diretta europee, la membership è praticamente essenziale per le vendite primarie.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: se i canali ufficiali registrano il tutto esaurito, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni alternative di rivendita di biglietti digitali. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando per garantire la sicurezza del biglietto.

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Quanto costano i biglietti del Bayer Leverkusen?

Acquistare direttamente tramite Bayer 04 per la singola partita offre alcuni dei prezzi più accessibili del calcio europeo:

  • Tariffe dirette a prezzo nominale: i biglietti per adulti per la singola partita generalmente vanno da 15 € a 55 €, a seconda del settore dello stadio e della categoria dell'avversaria.
  • Posizione dei settori: i posti più economici, comprese le terrazze in piedi, si trovano nei settori Nord (Nordkurve) e Sud dietro le porte. Le tribune centrali laterali, Westtribüne e Osttribüne, hanno i prezzi nominali più alti.
  • Tariffe di rivendita secondaria: sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi base per le normali partite di Bundesliga partono da circa 25 € a 35 €, mentre le sfide di cartello contro il Bayern Monaco o i rivali del Rheinderby, l'1. FC Köln, hanno tariffe di mercato più elevate.
  • Categorie agevolate: come la maggior parte delle squadre di Bundesliga, il Bayer Leverkusen offre fasce di prezzo differenziate per giovani, studenti e anziani in alcune finestre di vendita primaria dei biglietti.

Storia della BayArena

La BayArena, che ha una capacità di oltre 30.000 posti, è la casa del Bayer Leverkusen da quando è stata inaugurata per la prima volta nel 1958. 

Inizialmente fu costruita per offrire un impianto sportivo ai dipendenti dell'azienda Bayer. Nel tempo lo stadio ha subito diversi importanti lavori di ristrutturazione e si è trasformato in un'arena di livello mondiale, uno dei simboli del calcio tedesco moderno. 

La Bay Arena fu selezionata come una delle nove sedi utilizzate durante la Coppa del Mondo femminile FIFA 2011, e lì si disputarono tre partite della fase a gironi e un quarto di finale.

La disponibilità di biglietti per le partite della massima serie tedesca resta straordinariamente limitata a causa della passione delle tifoserie e delle elevate affluenze negli stadi. Se hai intenzione di supportare le tue osservazioni precampionato con scommesse a basso rischio, iniziare con credito promozionale è un vantaggio importante. Dedica un momento alla consultazione della nostra guida completa ai vantaggi sbloccati dal nostro codice promo megapari.

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